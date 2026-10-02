Uno por uno: cómo están los lesionados de River y cuándo podrían volver a jugar

Cuál es la situación médica de Aníbal Moreno y Juan Carlos Portillo

El panorama más complejo de resolución sigue siendo el de Aníbal Moreno, cuya presencia continúa siendo una incógnita. El volante central no pudo sumar minutos oficiales en lo que va del ciclo de Ponzio a causa de una lumbalgia, un cuadro caracterizado por dolores intermitentes que le impiden completar semanas de trabajo con normalidad a la par del grupo. Si logra entrenar a la par durante los próximos días, podría meterse en la nómina de convocados; de lo contrario, su caso seguirá bajo evaluación jornada a jornada.

Por último, la baja de mayor extensión en la nómina millonaria es la de Juan Carlos Portillo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha el pasado 12 de febrero ante Argentinos Juniors. Al tratarse de un proceso postoperatorio de larga duración, su regreso recién se proyecta para la pretemporada del próximo año.