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Uno por uno: cómo están los lesionados de River y cuándo podrían volver a jugar

Leonardo Ponzio aguarda por las recuperaciones de Thiago Almada, Tobías Andrada y Aníbal Moreno. Cuándo podría volver cada uno.

Leonardo Ponzio aguarda por las recuperaciones de Thiago Almada

Leonardo Ponzio aguarda por las recuperaciones de Thiago Almada, Tobías Andrada y Aníbal Moreno.

El receso en la competencia oficial le otorgó un aire necesario al cuerpo técnico de River Plate. De cara a la recta final del Torneo Clausura, Leonardo Ponzio aguarda por la evolución física de Thiago Almada, Tobías Andrada y Aníbal Moreno, tres piezas fundamentales dentro del engranaje del equipo de Núñez que arrastran diferentes dolencias. El receso sirve como marco para coordinar los tiempos de rehabilitación en el predio de Ezeiza con la meta de sumar alternativas para el sprint decisivo del campeonato.

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River cayó 2-1 ante Huracán en el Monumental tras empezar abajo y alcanzó una estadística que genera preocupación. 

El futbolista que se encuentra más próximo a pegar la vuelta al campo de juego es Tobías Andrada. El juvenil mediocampista apunta a estar presente el 10 de octubre frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, habiendo dejado atrás el traumatismo en el muslo derecho que sufrió durante la victoria agónica ante Atlético Tucumán. Aquella dolencia condicionó su posterior rendimiento frente a Huracán —donde debió ser reemplazado antes del descanso— y motivó su posterior desafectación de la convocatoria con la Selección Argentina. De no mediar imprevistos durante la semana de entrenamientos en River Camp, se perfila para ir desde el arranque en el regreso del certamen local.

Cuándo se producirá el regreso de Thiago Almada a las canchas

En el caso de Thiago Almada, los plazos de su recuperación sugieren un margen mayor de cautela por arte del cuerpo médico. El mediapunta sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo a poco de iniciar el encuentro ante Huracán, lesión que también lo marginó de la lista de citados por Lionel Scaloni para la ventana internacional.

Si bien la evolución de la masa muscular marcha dentro de los parámetros previstos, el cuerpo técnico tiene decidido no arriesgarlo en el compromiso del 10 de octubre si no se encuentra al 100% de sus condiciones. De este modo, Almada apunta a reaparecer en la visita de River a Sarmiento de Junín el miércoles 14 de octubre, o bien algunos días más tarde frente a Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Cuál es la situación médica de Aníbal Moreno y Juan Carlos Portillo

El panorama más complejo de resolución sigue siendo el de Aníbal Moreno, cuya presencia continúa siendo una incógnita. El volante central no pudo sumar minutos oficiales en lo que va del ciclo de Ponzio a causa de una lumbalgia, un cuadro caracterizado por dolores intermitentes que le impiden completar semanas de trabajo con normalidad a la par del grupo. Si logra entrenar a la par durante los próximos días, podría meterse en la nómina de convocados; de lo contrario, su caso seguirá bajo evaluación jornada a jornada.

Por último, la baja de mayor extensión en la nómina millonaria es la de Juan Carlos Portillo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha el pasado 12 de febrero ante Argentinos Juniors. Al tratarse de un proceso postoperatorio de larga duración, su regreso recién se proyecta para la pretemporada del próximo año.

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