Uno por uno: cómo están los lesionados de River y cuándo podrían volver a jugar

El receso en la competencia oficial le otorgó un aire necesario al cuerpo técnico de River Plate. De cara a la recta final del Torneo Clausura, Leonardo Ponzio aguarda por la evolución física de Thiago Almada, Tobías Andrada y Aníbal Moreno, tres piezas fundamentales dentro del engranaje del equipo de Núñez que arrastran diferentes dolencias. El receso sirve como marco para coordinar los tiempos de rehabilitación en el predio de Ezeiza con la meta de sumar alternativas para el sprint decisivo del campeonato.