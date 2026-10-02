La actriz Halle Berry fue acusada de ahorcar a su hijo de 12 años: los estremecedores detalles

Pero Martínez, en la presentación oficial y al hablar con los periodistas va a fondo. El actor afirmó que el episodio no habría sido aislado y mencionó supuestos enfrentamientos anteriores. Por ese motivo, solicitó modificar el régimen de custodia y obtener la custodia exclusiva de Maceo.

Halle Berry y Olivier Martínez. Estuvieron casados solo dos años. Pero tienen un hijo en común y ahora se pelean judicialmente por él. (Foto: Gentileza TMZ)

Los fundamentos de la denuncia contra Halle Berry

En la presentación judicial, Martínez da detalles del hecho que le hizo determinar que la actriz cruzó un límite, porque señala episodios violentos anteriores. La discusión entre Halle Berry y su hijo Maceo se produjo alrededor de las 20.30, después de que el adolescente estuviera jugando con un videojuego de realidad virtual.

Siempre de acuerdo con la versión del actor, Berry habría ingresado a la habitación y empujado a su hijo mientras le exigía que terminara inmediatamente de jugar. Maceo, según la denuncia, le habría respondido: “Pará. Dejame terminar el juego primero”.

Martínez puso por escrito que la actriz habría insultado al adolescente y lo habría llamado “estúpido” e “idiota” por utilizar los lentes de realidad virtual. Entonces llegó lo peor. Según su relato, Berry habría tomado a Maceo del cuello y comenzado a estrangularlo mientras le gritaba: “¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?”.

El padre afirmó que el adolescente “tuvo que defenderse” y consiguió zafarse de la situación antes de comenzar a gritar. En ese momento, siempre según la presentación judicial, el actual novio de Berry habría ingresado a la habitación.

Cuando eran una pareja feliz y mostraban el embarazo de Maceo. Luego, de la separación, a la derecha, el actor pasea con su pequeño hijo. Maceo tiene 12 años y sus padres litigan por él. (Foto: A24.com)

Los mensajes que recibió Martinez

Martinez aseguró que, durante el episodio, Maceo le envió varios mensajes de texto porque quería abandonar la vivienda de su madre. El actor afirmó que le respondió en reiteradas oportunidades que ya estaba en camino, pero que el adolescente continuaba preguntándole cuánto tardaría lo que lo puso en conocimiento de que algo grave había sucedido .

Fue cuando llegó a la casa de la actriz, que el pequeño Maceo le relató todo lo que tuvo que padecer en estado de pánico. En su petición final tras la acusación, el actor solicita modificar el régimen de custodia para que la tenga de manera definitiva.

El rechazo de Halle Berry a la acusación de su ex marido

Berry rechazó las acusaciones a través de su abogada, Marina Beck, quien calificó la presentación de Martinez como “totalmente carente de fundamento” y “deliberadamente engañosa”.

La defensa de la actriz fue por el camino contrario al del actor. Sostuvo que existen antecedentes judiciales y documentación que muestran incumplimientos de órdenes por parte de Martinez y conflictos relacionados con las necesidades educativas y terapéuticas de Maceo. Además de rechazar la acusación de intento de asesinato por ahorcamiento.

Maceo tiene 12 años y un tribunal puede determinar que está perfectamente habilitado para relatar lo que vivió en su casa con su madre. El caso tendrá una nueva audiencia el 16 de octubre, mientras ambos deberán participar de una mediación confidencial relacionada con la custodia del adolescente.