More Rial confesó cómo hace para ganar plata sin la ayuda de Jorge, su papá

“¿Trabajarías en un supermercado?”, indagó, por el video viral de la joven descalificando ese trabajo, y ella fue nuevamente tajante: “No, no trabajaría en un supermercado. Seguimos en la misma. ¡Los memes siguen siendo los mismos!”.

Sobre su relación con su hermana Rocío, dijo: “Hablo con frecuencia con ella, no está bien, no pasa por el mejor momento. Hay cosas que a mí me dan bronca, las ausencias, la falta de cariño”.

Y, agregó: “Después denuncian que yo estoy especulando y aprovechándome de una situación psiquiátrica”.

“Pero en realidad están enmascarando y desviar la atención de lo que realmente está pasando, que todo el mundo lo sabe, lo vengo diciendo hace meses. Si llevás a esa persona a la desesperación, a la necesidad extrema, creo que la estás empujando a un destino definitivamente oscuro”, dijo como palito hacia su papá.