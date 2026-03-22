El llamativo regalo que recibió Morena Rial durante su prisión domiciliaria
Morena Rial atraviesa un cambio de rumbo y su abogado la sorprendió con un obsequio muy particular, pensado para acompañarla en su nuevo objetivo.
22 mar 2026, 18:18
El llamativo regalo que recibió Morena Rial durante su prisión domiciliaria
Morena Rial atraviesa un momento bisagra. Luego de haber pasado seis meses detenida en el penal de Magdalena, la joven obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y ahora cumple la medida en la casa de su hermana Rocío Rial, en el barrio porteño de Belgrano.
En este nuevo escenario, lejos del encierro carcelario, la hija de Jorge Rial parece decidida a dar un giro importante. Según trascendió, uno de sus principales objetivos es comenzar la carrera de Abogacía, con la intención de comprender mejor el funcionamiento del sistema judicial que la tuvo como protagonista en el último tiempo.
En ese contexto, recibió un regalo que no pasó desapercibido, tanto por su simpleza como por el significado que encierra. Su abogado y amigo cercano, Alejandro Cipolla, le envió un set completo de útiles pensado especialmente para acompañarla en esta nueva etapa académica.
El propio letrado fue quien dio detalles del obsequio: "Le regalé fibrones de colores para resaltar los textos. Le mandé como 70 fibrones, de todos los colores, una caja gigante. Me dijo que le encantó", contó.
Lejos de los lujos o regalos ostentosos, el presente apunta directamente a su formación. Resaltadores, fibrones y material de estudio forman parte de una apuesta concreta: incentivar a Morena en su decisión de estudiar y proyectar un futuro distinto.
Desde su entorno aseguran que este cambio no es casual. La experiencia en prisión, donde estuvo alojada en un sector de aislamiento, habría marcado un antes y un después en su vida. Ahora, con mayores restricciones pero también con nuevas metas, busca reencauzar su camino y evitar recaer en situaciones que la vuelvan a comprometer con la Justicia.
Así, mientras cumple con la prisión domiciliaria, Morena Rial empieza a escribir una nueva etapa, esta vez con los libros como protagonistas.
Cuál fue la firme respuesta de Yanina Latorre a Morena Rial tras la demanda millonaria por compararla con un simio
Morena Rial finalmente obvtuvo hace unos días la prisión domiciliaria después de permanecer detenida durante cinco meses en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena.
Desde su ciclo por El Observador, Yanina Latorre le contestó a la hija de Jorge Rial, quien le inició demanda millonaria por compartir un video el año pasado en redes donde mencionó su nombre al ver un grupo de monos durante un viaje por las Cataratas del Iguazú.
"More Rial de mi alma, de mi vida, hermosa, corazón, andá a laburar”, comenzó la conductora desde su ciclo radial. Y luego explicó el contexto de aquellas palabras que molestaron a la joven: “¿Ustedes se acuerdan que yo el año pasado me fui a las cataratas y tuve mi rencilla con los monos de las cataratas? Había como una familia, una banda de monos que entraba a robar a los cuartos o intentaba. Y yo le puse La banda de More. ¿Pero por qué? Porque en ese momento se había descubierto La banda de More choriza. Los monitos encima son divinos, hermosos”.
“Hay gente que le dijo barbaridades a Morena. Yo le dije ‘chorra’ siempre y me hago cargo. Lo historia la filmo yo, lo subo yo, lo reposteo yo. Pasa una mamá con el bebé en brazos y digo ‘Ahí va More con el pibe’, pero porque era como La banda de more, y la madre con el hijo”, continuó firme su descargo la conductora.
Y añadió ante este reclamo judicial que inició la hija de Jorge Rial: “Ahora viendo lo de Mavinga, que le dijeron ‘esclava’, y lo de la chica de Río de Janeiro, More, que no quiere laburar y está en la casa con la domiciliaria o el abogado se habrán subido a eso un año después y les molesta. Chicos, déjense de colgar de mí”.
“Yo entiendo que ahora quiere volver a la palestra, que está en la casa con la domiciliaria y se querrá subir a lo de Mavinga. La traté de ‘chorra’ en base a los hechos ocurridos. Yo antes siempre tuve buen vínculo y de hecho siempre la defendí”, cerró contundente Yanina Latorre sobre el reclamo de Morena Rial por aquel video por el pide un resarcimiento que rondaría los 200 millones de pesos tras obtener la prisión domiciliaria.