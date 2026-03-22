El llamativo regalo que recibió Morena Rial durante su prisión domiciliaria

Lejos de los lujos o regalos ostentosos, el presente apunta directamente a su formación. Resaltadores, fibrones y material de estudio forman parte de una apuesta concreta: incentivar a Morena en su decisión de estudiar y proyectar un futuro distinto.

Desde su entorno aseguran que este cambio no es casual. La experiencia en prisión, donde estuvo alojada en un sector de aislamiento, habría marcado un antes y un después en su vida. Ahora, con mayores restricciones pero también con nuevas metas, busca reencauzar su camino y evitar recaer en situaciones que la vuelvan a comprometer con la Justicia.

Así, mientras cumple con la prisión domiciliaria, Morena Rial empieza a escribir una nueva etapa, esta vez con los libros como protagonistas.

alejandro cipolla morena rial

Cuál fue la firme respuesta de Yanina Latorre a Morena Rial tras la demanda millonaria por compararla con un simio

Morena Rial finalmente obvtuvo hace unos días la prisión domiciliaria después de permanecer detenida durante cinco meses en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena.

Desde su ciclo por El Observador, Yanina Latorre le contestó a la hija de Jorge Rial, quien le inició demanda millonaria por compartir un video el año pasado en redes donde mencionó su nombre al ver un grupo de monos durante un viaje por las Cataratas del Iguazú.

"More Rial de mi alma, de mi vida, hermosa, corazón, andá a laburar”, comenzó la conductora desde su ciclo radial. Y luego explicó el contexto de aquellas palabras que molestaron a la joven: “¿Ustedes se acuerdan que yo el año pasado me fui a las cataratas y tuve mi rencilla con los monos de las cataratas? Había como una familia, una banda de monos que entraba a robar a los cuartos o intentaba. Y yo le puse La banda de More. ¿Pero por qué? Porque en ese momento se había descubierto La banda de More choriza. Los monitos encima son divinos, hermosos”.

“Hay gente que le dijo barbaridades a Morena. Yo le dije ‘chorra’ siempre y me hago cargo. Lo historia la filmo yo, lo subo yo, lo reposteo yo. Pasa una mamá con el bebé en brazos y digo ‘Ahí va More con el pibe’, pero porque era como La banda de more, y la madre con el hijo”, continuó firme su descargo la conductora.

Y añadió ante este reclamo judicial que inició la hija de Jorge Rial: “Ahora viendo lo de Mavinga, que le dijeron ‘esclava’, y lo de la chica de Río de Janeiro, More, que no quiere laburar y está en la casa con la domiciliaria o el abogado se habrán subido a eso un año después y les molesta. Chicos, déjense de colgar de mí”.

“Yo entiendo que ahora quiere volver a la palestra, que está en la casa con la domiciliaria y se querrá subir a lo de Mavinga. La traté de ‘chorra’ en base a los hechos ocurridos. Yo antes siempre tuve buen vínculo y de hecho siempre la defendí”, cerró contundente Yanina Latorre sobre el reclamo de Morena Rial por aquel video por el pide un resarcimiento que rondaría los 200 millones de pesos tras obtener la prisión domiciliaria.