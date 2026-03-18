La firme respuesta de Yanina Latorre a Morena Rial tras la demanda millonaria por compararla con un simio

Y añadió ante este reclamo judicial que inició la hija de Jorge Rial: “Ahora viendo lo de Mavinga, que le dijeron ‘esclava’, y lo de la chica de Río de Janeiro, More, que no quiere laburar y está en la casa con la domiciliaria o el abogado se habrán subido a eso un año después y les molesta. Chicos, déjense de colgar de mí”.

“Yo entiendo que ahora quiere volver a la palestra, que está en la casa con la domiciliaria y se querrá subir a lo de Mavinga. La traté de ‘chorra’ en base a los hechos ocurridos. Yo antes siempre tuve buen vínculo y de hecho siempre la defendí”, cerró contundente Yanina Latorre sobre el reclamo de Morena Rial por aquel video por el pide un resarcimiento que rondaría los 200 millones de pesos tras obtener la prisión domiciliaria.

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Qué dijo Morena Rial de sus meses en prisión tras obtener la prisión domiciliaria

El equipo de A la Tarde (América Tv) se acercó hasta el edificio donde Morena Rial cumple con su arresto domiciliario y la joven reflejó cómo estaba viviendo este momento.

En una de las imágenes que se conocieron se la ve acompañada de Alan Cañete en el balcón y ella contó a través del portero eléctrico cómo vivió los meses en la cárcel.

“No deja de ser un encierro, no deja de ser una cárcel, pero en ningún momento nadie me faltó el respeto y estuvo todo bien”, comenzó su relato.

“Estoy bien, con mi hijo que está durmiendo la siesta, pero todo tranqui. Al nene siempre lo cuidaron bien mi papá y mi hermana, por eso siempre estuve tranquila. Estoy muy contenta de estar acá”, reconoció la hija de Jorge Rial.

Respecto al régimen de visitas, la influencer explicó: “Tengo permitidas dos personas, y son mis dos amigos, de máxima confianza, y después no tengo más nadie por ahora”.

En cuanto a su futuro, Morena Rial planea seguir una carrera y hacer las cosas bien para no repetir los mismos errores del pasado: “Seguramente empiece a estudiar abogacía. Alan ya me anotó. Obviamente voy a hacer las cosas bien para no estar más alejada de mi hijo y de mis hijos”, aseguró la joven.