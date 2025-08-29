En vivo Radio La Red
Moria Casán
Netflix
GRAN ESTRENO

Moria Casán en Netflix: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala serán las protagonistas de la serie

Moria Casán sorprendió en Netflix al revelar que Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala protagonizarán su biopic. Cómo será la nueva serie argentina.

Moria Casán en Netflix: Cecilia Roth

Moria Casán en Netflix: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala serán las protagonistas de la serie. (Foto: Captura de pantalla)

Moria Casán presentó oficialmente a las actrices que la interpretarán en la esperada biopic para Netflix, una serie que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año. La diva grabó un spot para la plataforma donde introdujo a las tres artistas que la encarnarán en distintas etapas de su vida: Cecilia Roth, Griselda Sicilianiy Sofía Gala Castiglione.

Leé también Griselda Siciliani y Cecilia Roth brillan en Netflix con una nueva serie argentina y es la más esperada
Griselda Siciliani y Cecilia Roth brillan en Netflix con una nueva serie argentina y es la más esperada.

El spot fue grabado con la impronta característica de Moria y con una de sus frases más icónicas: "¿Quiénes son?". Allí, la conductora y actriz presentó a las mujeres que tendrán la difícil tarea de convertirse en ella frente a la cámara. La elección no fue al azar: tres figuras de peso que, según Casán, lograrán transmitir la complejidad de su personalidad.

"Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad", aseguró. Para ella, este proyecto no solo es un desafío artístico, sino también un escudo emocional que la protegerá durante el proceso de filmación.

Sofía Gala Caastiglione, Grisel Siciliani y Cecilia Roth

Cecilia Roth y el desafío de encarnar a Moria Casán

Entre las elegidas, Cecilia Roth fue la primera en reflexionar sobre lo que significa meterse en la piel de Moria. La actriz admitió que nunca antes había interpretado a una persona real y, mucho menos, a una figura de semejante magnitud.

"Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único”, declaró.

Roth confesó que su desafío será no imitar, sino ir más allá: "Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada. Es un desafío aterrador y fascinante al mismo tiempo".

Embed

Griselda Siciliani será Moria Casán en la serie de Netflix

Por su parte, Griselda Siciliani también expresó su entusiasmo y definió el proyecto como una aventura irrepetible: "Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío".

Siciliani será la encargada de encarnar a la Moria en otro momento clave de su vida, aportando su sello personal y su reconocida capacidad para la transformación escénica.

Griselda Siciliani en Envidiosa.jpg

Sofía Gala interpretará a Moria Casán en su juventud

La hija de la diva, Sofía Gala Castiglione, no se quedó atrás y habló de lo que significa interpretarla en pantalla. Para ella, la experiencia trasciende lo profesional: "Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante".

Su vínculo sanguíneo le dará a su personaje una capa de intimidad que ninguna otra actriz podría alcanzar. La relación madre-hija ahora se transformará en un espejo cinematográfico que promete momentos de alto impacto emocional.

moria casán y sofía gala.jpeg

La serie de Moria en Netflix: una producción de alto nivel

La biopic de Moria Casán contará con la dirección y el guion de Javier Van de Couter y será producida por About Entertainment, compañía liderada por el ganador del Oscar Armando Bo. La combinación de este equipo creativo con un elenco de primeras figuras promete una serie que no solo será atractiva para el público argentino, sino también para audiencias internacionales.

La emoción de Moria Casán por su biopic en Netflix

En su mensaje, Moria Casán dejó en claro que se siente protegida y orgullosa del proyecto. "Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación", señaló con emoción.

El relato de su vida no será un simple repaso de anécdotas, sino un recorrido íntimo que busca mostrar sus contradicciones, su poder escénico y también su lado más vulnerable.

Embed

Cuándo se estrena la serie de Moria Casán en Netflix

Netflix aún no confirmó la fecha de lanzamiento, pero el anuncio ya generó un fuerte revuelo en redes sociales y medios. El solo hecho de que Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione sean las encargadas de darle vida convierte al proyecto en un acontecimiento cultural.

Todo indica que la biopic no se limitará a mostrar a la Moria mediática, sino que intentará revelar qué hay detrás del personaje, en ese espacio íntimo donde se construyó la leyenda.

