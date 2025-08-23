Moria Casán respaldó firmemente a Gimena Accardi tras la polémica separación con Nico Vázquez

WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.59.48

Qué detalle asombró a los abogados en el divorcio de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Tras el inesperado anuncio de su separación en julio, Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron este jueves el divorcio, poniendo fin legal a una relación de 18 años que atravesó múltiples etapas y vivencias a lo largo del tiempo.

A lo largo de estos años, la pareja atravesó momentos muy difíciles: compartieron el dolor por la muerte súbita de Santiago, el hermano de Nico, mientras estaba de vacaciones con amigos en el Caribe; también vivieron una experiencia estremecedora en Estados Unidos, cuando el hotel en el que se hospedaban se derrumbó y milagrosamente lograron salvar sus vidas, entre otros episodios impactantes.

Luego de que la actriz admitiera públicamente este martes que el punto de quiebre de la relación había sido una infidelidad ocasional de su parte, de la que se arrepentía pero que aparentemente no tuvo marcha atrás, Accardi y Vázquez firmaron el divorcio apenas dos días después. Un detalle llamó la atención de todos los presentes en ese momento tan trascendental.

Según trascendió, allegados a la expareja revelaron que ambos asistieron juntos a formalizar la disolución de su vínculo matrimonial. Además, aseguraron: “Se dio todo en un ambiente que hasta el mismo abogado decía que nunca había visto uno igual”, lo que evidencia que la separación se produjo en un clima de total armonía y respeto, pese a que el amor entre ellos se haya extinguido.

Cabe recordar que Yanina Latorre adelantó esta semana que no existe ningún conflicto en torno a la división de bienes de la pareja. Accardi se quedará con la casa en la que vivieron durante años, mientras que Vázquez conservará el departamento que habían adquirido en la Ciudad de Buenos Aires, estratégicamente ubicado cerca del microcentro y de la zona de teatros, donde ambos desarrollan gran parte de su actividad artística.