Muere joven de 14 años tras caer de un juego y su padre se enteró por Facebook

“La investigación para determinar esta muerte aún está en sus primeras etapas”, advirtieron las autoridades de los Estados Unidos, quienes emitieron un breve comunicado tras conocerse el fallecimiento del chico y sus posibles causas. “Al principio pensamos que era parte del viaje o lo que sea, hasta que nos acercamos un poco más y era una persona tendida en el suelo. Todo el mundo estaba entrando en pánico y gritando”, señalaron los agentes a la cadena Fox35.

La torre de descenso, conocida como Free fall, fue diseñada para transportar a un máximo de 30 personas en butacas individuales adheridas a su estructura de ascenso y descenso. El ICON Park tiene las atracciones más altas del mundo, y la atracción de donde cayó el menor cuyo nombre no trascendió tiene 131 metros de altura. El “atractivo” del juego consiste en escalar la torre en forma circular hasta la cima, posteriormente las butacas se inclinan 30 grados hacia el suelo para comenzar una caída libre a una velocidad cercana a los 120 kilómetros por hora.

Durante este descenso y a pocos metros de llegar a la zona “segura”, se habría producido el accidente del joven que se encontraba con su familia disfrutando del juego. Según informaron los medios locales, el juego del complejo de entretenimiento se había estrenado en diciembre pasado. Hasta el momento tampoco se dieron a conocer los detalles de lo que pudo haber originado el accidente. Los testigos del accidente indicaron que vieron a alguien desprenderse de los asientos mientras estos estaban en movimiento.

No obstante, el medio local Spectrum News 13 conversó con el director de ventas y marketing del grupo Slingshot, que opera el parque, John Stine, quien dijo que el adolescente tenía puesto el cinturón de seguridad. “Sí (lo tenía puesto). Eso es lo que sabemos hasta el momento. De nuevo, operamos el juego con todas las medidas de seguridad y todo está en su lugar. Esta es la razón por la que estamos llevando a cabo una investigación”.

"En cuanto al parque de diversiones, nadie se ha contactado conmigo. En cuanto a la policía, nadie se ha contactado tampoco, nadie me ha enseñado reportes, ni me han dicho algo sobre eso, ni detectives, nadie. Así que estoy perdido. Me enteré de todo por internet, por Facebook, que mi hijo se estaba cayendo. Pensé que no era mi hijo, pero así me enteré. [...] El dolor después de esto no vale la pena y el dolor tras ello jamás te lo van a quitar. Y un 'lo siento' no va a cambiar nada. Ni dinero, nada en el mundo reemplazará a ese jovencito y es tan triste. Un jovencito con un futuro brillante se lo llevó la vida por un juego de esos en un parque de diversiones. Pero, bueno, se estaba divirtiendo y disfrutando hasta el último momento", dice Yarnell Sampson a CNN sobre el incidente en el que perdió la vida su hijo de 14 años cuando cayó de la torre "FreeFall", una de las atracciones de ICON Park del área de Orlando, Florida.