Revelan cómo fueron las últimas horas del Indio Solari en su casa antes de su muerte

Carlos el Indio Solari murió este viernes 5 de junio a la madrugada a los 77 años en su casa de Parque Leloir. En medio de la conmoción por la triste noticia, se conocieron cómo fueron las últimas horas del cantante.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Trascendieron los primeros detalles de los últimos momentos del cantante el Indio Solari, quien falleció este viernes a la madrugada a los 77 años.
Carlos el Indio Solari murió este viernes 5 de junio a la madrugada a los 77 años en su casa de Parque Leloir. En medio de la conmoción por la triste noticia, se conocieron cómo fueron las últimas horas del cantante.
El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cenó junto a sus seres queridos, se metió en la pileta y tras salir del agua sufrió una descompensación, informó el periodista Rodrigo Alegre en TN.
“Comió, se tiró a la pileta de su casa en Parque Leloir y cuando salió se descompensó y murió”, señaló al aire el periodista sobre los últimos momentos en vida del músico.
La Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó intervino en el caso para realizar las actuaciones habituales previstas en este tipo de fallecimientos ocurridos en casas particulares y se realizó el trabajo de rigor de la policía científica en el lugar. La carátula de la causa es averiguación causal de muerte.
Varios fanáticos del Indio Solari llegaron al lugar al conocerse la triste noticia inmersos en un profundo dolor y desde las redes sociales se lo despidió con sentidas palabras en medio del impacto por la noticia de su muerte.
Mario Pergolini quedó impactado al enterarse en vivo de la muerte del Indio Solari mientras realizaba su programa No preguntes por Rusia por Vorterix.
“Varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo”, reaccionó el conductor conmovido en charla con Gonzalo Bonadeo.
“Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con Los Redondos, todo el día de hoy es Redondos. Estoy asombradísimo”, agregó aún más sentido, y dejó un silencio que reflejó la magnitud de la noticia.
“Qué loco, no lo tenía tan... Bueno, disculpame, me impacta la noticia porque es inesperada. De hecho empezamos el programa hoy como viernes con los Redondos, te juro, empezamos con los Redondos de Ricota, todo el día”, continuó Mario Pergolini aún sin poder asimilar la triste noticia.
“Increíble, hasta puse...”, dijo el conductor, y uno de sus compañeros completó: “Fotos tuyas con él”. “Sí, justo mostré esta foto que tengo acá, perdoname, Gonzalo, que te estoy desmontando el sentido lógico que tenía esta nota. Justo mostré esta foto hoy. Estoy pero impactado de la noticia y de la coincidencia del momento”, siguió.