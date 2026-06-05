Revelan cómo fueron las últimas horas del Indio Solari en su casa antes de su muerte

Varios fanáticos del Indio Solari llegaron al lugar al conocerse la triste noticia inmersos en un profundo dolor y desde las redes sociales se lo despidió con sentidas palabras en medio del impacto por la noticia de su muerte.

Indio Solari

La tristeza de Mario Pergolini al enterarse en vivo de la muerte del Indio Solari

Mario Pergolini quedó impactado al enterarse en vivo de la muerte del Indio Solari mientras realizaba su programa No preguntes por Rusia por Vorterix.

“Varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo”, reaccionó el conductor conmovido en charla con Gonzalo Bonadeo.

“Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con Los Redondos, todo el día de hoy es Redondos. Estoy asombradísimo”, agregó aún más sentido, y dejó un silencio que reflejó la magnitud de la noticia.

“Qué loco, no lo tenía tan... Bueno, disculpame, me impacta la noticia porque es inesperada. De hecho empezamos el programa hoy como viernes con los Redondos, te juro, empezamos con los Redondos de Ricota, todo el día”, continuó Mario Pergolini aún sin poder asimilar la triste noticia.

“Increíble, hasta puse...”, dijo el conductor, y uno de sus compañeros completó: “Fotos tuyas con él”. “Sí, justo mostré esta foto que tengo acá, perdoname, Gonzalo, que te estoy desmontando el sentido lógico que tenía esta nota. Justo mostré esta foto hoy. Estoy pero impactado de la noticia y de la coincidencia del momento”, siguió.