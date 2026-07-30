La mamá de Oliver Tree reveló qué iban a hacer su hijo y Gaspi el día del trágico accidente

El 14 de junio se produjo un fatal accidente aéreo en Río de Janeiro al chocar dos helicópteros y donde murieron entre otras personas el youtuber Gaspar Prim Díaz, Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el director Lucas Vignale.
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Christine Begin Nickell contó qué tenían planeado hacer su hijo Oliver Tree y el youtuber Gaspi el día del fatal accidente aéreo en Brasil.
El 14 de junio se produjo un fatal accidente aéreo en Río de Janeiro al chocar dos helicópteros y donde murieron entre otras personas el youtuber Gaspar Prim Díaz, Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el director Lucas Vignale.
Gaspi y Oliver Tree se encontraban en Brasil trabajando en proyectos colaborativos y contenido audiovisual. Lo cierto es que en el homenaje que se realizó en California, Christine Begin Nickell, madre de Oliver Tree, reveló qué harían ese día del fatal episodio.
A más de un mes del accidente y en un homenaje al artista en Santa Cruz, California, lugar donde nació, la madre de Oliver Tree reconoció cómo fueron las últimas conversaciones que mantuvo con su hijo.
”Nos dijo que al día siguiente iba a dar un paseo en helicóptero hasta una casa en la cima de una montaña para hacer música y videos de TikTok con sus amigos“, indicó en un video difundido por el medio TMZ.
“Le mandé un mensaje a Oliver el día antes de su fallecimiento y le pregunté cómo le estaba yendo con lo de dejar de fumar, ya que me había prometido que lo dejaría una vez que estuviera de gira. Me llamó por FaceTime inmediatamente y echó una bocanada enorme de humo de cigarrillo”, recordó con dolor.
Y en ese sentido remarcó además que a Oliver Tree “le encantaba vivir días épicos” y que buscaba que “cada uno fuera más memorable que el anterior”.
La muerte de Gaspi causó un enorme dolor en todos sus seguidores donde sus videos en las plataformas tenían millones de vistas y pasaba por un gran momento de popularidad.
Michelle, la mamá de Gaspi, estuvo presente en La Velada del Año, el evento organizado por Ibai Llanos, y no pudo contener la emoción cuando el público comenzó a corear el nombre de su hijo.
La mujer protagonizó un emotivo momento cuando ante el coro del público al mencionar el nombre de su hijo, se quebró y rompió en llanto en el ring.
"Hace unas semanas nos dejó Gaspi, que fue aparte de un amigo personal y gran creador de contenido, una persona maravillosa y con un talento impresionante", dijo el streamer.
Acto seguido, la tribuna se levantó al grito de Gaspi. En medio de la emoción por ese homenaje, la mamá del youtuber tomó la palabra y compartió un profundo mensaje de agradecimiento hacia todos los presentes.
"Qué lindo que estén todos estos jóvenes reunidos y este espectáculo hermoso. Gaspi tenía una bata que te la dejé de regalo y quería dejártela. Dice: 'dan y que no te den', y a mí me parece que, evaluando las cosas, es mejor dar y que, si te dan, te den este cariño. Esta amistad que ustedes dan todos los días. Que se cuiden entre ustedes, que respeten a sus papás y a sus mamás", expresó entre lágrimas.