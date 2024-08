Murió el legendario actor francés Alain Delon a los 88 años

"El actor de 'A pleno sol' y 'El silencio de un hombre' ha ido a reunirse con (la Virgen) María entre las estrellas tan queridas para él. El actor falleció "muy temprano en mitad de la noche", dice el comunicado oficial.

image.png En los últimos años, Delon había enfrentado problemas de salud significativos, y vivía prácticamente recluido en su mansión. (Foto: archivo)

Nacido en las afueras de París el 8 de noviembre de 1935, Delon fue puesto en un hogar de acogida a los cuatro años tras el divorcio de sus padres. Hace unos años denunció haber sufrido acoso sexual en su juventud. Se escapó de su hogar al menos una vez y fue expulsado varias veces de internados antes de unirse a los marines a los 17 años y servir en la entonces Indochina gobernada por los franceses.

De regreso en Francia a mediados de los años 50, trabajó como portero en el mercado de alimentos al por mayor de París, Les Halles, y pasó un tiempo en el distrito de Pigalle, un barrio de prostitutas, antes de migrar a los cafés de la zona bohemia de St. Germain des Pres.

Fue allí donde conoció al actor francés Jean-Claude Brialy, quien lo llevó al Festival de Cine de Cannes, donde atrajo la atención de un cazatalentos estadounidense que organizó una prueba de cámara. Hizo su debut cinematográfico en 1957 en "Quand la femme s'en mele".

Delon saltó a la fama en dos películas del director italiano Luchino Visconti, "Rocco y sus hermanos" en 1960 y "El gatopardo" en 1963. Protagonizó junto al venerable anciano francés Jean Gabin la película de Henri Verneuil de 1963 "Melodie en Sous-Sol" ("Gran jugada en la Costa Azul") y tuvo un gran éxito en "Le Samourai" ("El silencio de un hombre") de Jean-Pierre Melville de 1967. El papel de un asesino a sueldo filosófico implicaba un diálogo mínimo y frecuentes escenas en solitario en las que Delon brilló.

Delon se convirtió en una estrella en Francia y fue idolatrado por hombres y mujeres en Japón, pero nunca llegó a ser tan famoso en Hollywood a pesar de trabajar con gigantes del cine estadounidense, incluido Burt Lancaster, cuando el francés interpretó al aprendiz de asesino a sueldo Scorpio en la película homónima de 1973.

No negó sus contactos con la mafia en la vida real: "la mayoría de ellos, los gánsteres que conozco... eran mis amigos antes de convertirme en actor", dijo en una entrevista con el New York Times en 1970. "No me preocupa lo que haga un amigo. Cada uno es responsable de sus propios actos. No importa lo que haga", había dicho.

En la película de 1970 "Borsalino", protagonizó junto a su compatriota Jean-Paul Belmondo, interpretando a gánsteres que se golpean a golpes en una inolvidable y estilizada pelea por una mujer. Entre sus momentos cumbre también se encuentra el thriller erótico de 1969 "La Piscine" ("La piscina"), donde Delon se asoció con su amante en la vida real, Romy Schneider, en una sensual saga de celos y seducción en la Riviera Francesa.

Sus últimos años en la sombra

Alain Delon saltó a la primera plana de los diarios en el verano de 2023, cuando sus tres hijos presentaron una denuncia contra su dama de compañía, Hiromi Rollin, descrita a veces como su compañera, acusándola de aprovecharse de su debilidad. Los últimos años, Delon apenas salía de su residencia en Douchy, en la región francesa del Valle del Loira.

Sus tres hijos libraron entonces una guerra fratricida a través de los medios y los tribunales, a propósito del estado de salud del actor, que sufría por un linfoma en 2019. En mayo de 2019, volvió a saborear las luces de la alfombra roja de Cannes para recibir una Palma de Oro honorífica, entre lágrimas y un discurso con tintes testamentarios. "Es un poco un homenaje póstumo, pero en vida", dijo Alain Delon en esa ocasión.

alain delon.jpg

Con información de AFP.