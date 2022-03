Alain Delon pidió la eutanasia: ¿cuál es el fármaco que le aplicarán y cómo es el procedimiento de la muerte asistida?

Si bien se desconoce la fecha concreta del procedimiento, el legendario galán anticipó su despedida en los medios y las redes: “Quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el campo laboral, sino en la vida cotidiana entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".

alain dellon.jpg Alain Delon sorprendió al publico al confesar esta semana su deseo sobre una eutanasia programada

¿Cuál es el fármaco que le aplicarán y cómo es el procedimiento de la muerte asistida?

Según detallo el medio brasileño R7, Alain Delon recibiría el fármaco que se utiliza en la pena de muerte para llevar a cabo su eutanasia. La droga que será suministrada, pentobarbital sódico, consiste en "un potente sedante" que actúa sobre el sistema nervioso y ocasiona la muerte en pocos minutos.

Para completar el procedimiento, el actor deberá consumir una dosis letal de 15 gramos del fármaco, perteneciente a la familia de los barbitúricos, mezclada "con alguna bebida, posiblemente jugo o agua".

La sustancia fue desarrollada hace más de un siglo y se utiliza como inyección letal de las personas condenadas a muerte en Estados Unidos. También se admite su aplicación como agente anestésico en prácticas veterinarias.

eutanasia.jpg La eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte de un médico

Durante décadas se utilizó este medicamento como tranquilizante e hipnótico, hasta que fue desestimado debido al elevado riesgo de sobredosis y muerte que producía su administración. Hoy se autoriza su uso en pacientes que se someten a eutanasia, en los países donde la práctica está autorizada.

La organización suiza Dignitas ayuda sin fines de lucro a pacientes que piden la muerte asistida. En su página web explica: "En todos los casos, por razones legales, el paciente debe poder realizar el último acto, es decir, tragar o administrar por sonda gástrica por sí mismo. Si esto no es posible, Dignitas lamentablemente no puede ayudar".

A los 2 o 5 minutos de aplicada, la droga comienza a hacer efecto e induce a un coma profundo, que en menos de una hora produce la muerte. "Este proceso es absolutamente libre de riesgos e indoloro", destaca Dignitas.

internación eutanasia hospital.jpg A los 2 o 5 minutos de aplicada, la droga comienza a hacer efecto e induce a un coma profundo, que en menos de una hora produce la muerte.

¿Qué es la eutanasia en personas?

El especialista en medicina de emergencias y magister en Bioética, Carlos “Pecas” Soriano explicó a A24:"Hay múltiples definiciones. Nos podemos acercar al decir que es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte de un médico, en el marco de determinadas circunstancias. Implica el pedido reiterado del paciente y la administración activa de una droga para que cumpla con su deseo de morir".