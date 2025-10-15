En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Muerte
perro
Conmoción

Murió Marcelito, el caniche famoso por tener la lengua afuera: el conmovedor mensaje de su dueña

El pequeño caniche toy blanco, conocido por su lengua afuera y su carisma en redes, murió a los 13 años. Su dueña, Silvina, compartió un emotivo mensaje en X e Instagram despidiéndose de Marcelito y recordando los momentos que compartieron juntos.

El caniche Marcelito se volvió famoso en redes por su lengua afuera

El caniche Marcelito se volvió famoso en redes por su lengua afuera, su ternura y las divertidas fotos de su día a día.

Marcelito, el pequeño caniche toy blanco que había conquistado el corazón de decenas de usuarios en X (exTwitter) por sus fotos cotidianas, murió a los 13 años. La noticia fue confirmada por su dueña, Silvina, en las últimas horas a través de sus redes sociales, donde dejó un conmovedor mensaje de despedida.

Leé también Un perro recorrió 12 km para llegar al velorio de su dueño y su reacción hizo llorar a todos
Un perro recorrió 12 km para llegar al velorio de su dueño y su reacción hizo llorar a todos.

El perro se volvió famoso meses atrás gracias a una foto viral en la que posaba con la lengua afuera. A partir de entonces, su dueña compartía a diario fotos y videos, mostrando su rutina cotidiana y saludando a sus más de 25 mil seguidores.

El día antes de su fallecimiento, Silvina había mostrado preocupación por la salud de su mascota: “Hoy Marcelito está mal de la pancita y está caiducho. Así que va foto de otro día”, escribió.

Con el correr de las horas, sorpresivamente, Silvina compartió el triste anuncio: “No tengo buenas noticias. Marce tuvo una convulsión al mediodía. Estando nosotros ahí, falleció. Todavía no lo puedo creer”, escribió en X. En el mismo mensaje, agregó: “No sé si mañana tendré fuerza para responderles. Gracias a todos por tanto amor y por estar presentes en su vida”.

El emotivo mensaje de la dueña de Marcelito

Más tarde, en Instagram, la dueña de Marcelito volvió a dedicarle unas palabras junto con una fotografía de ambos: “Siempre juntos. Me conocía como nadie y yo a él. Me miraba y me hacía feliz. Siempre tan bueno, inteligente, gracioso. Le encantaban los perros y creo que él no sabía que era uno de ellos. Se sentía especial cuando le ponía una ropita, un collarcito, lo que fuera”.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.44.53

También recordó: “Tanto me hizo reír, era tan especial que cada persona que lo conocía terminaba amándolo. Tan chiquito y la huella gigante que dejó en cada uno que lo conoció. Te amo bebé! Vas a estar siempre en mi”, cerró.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Muerte perro
Notas relacionadas
¿Cuáles son las caricias que hacen felices a los perros?
Por qué convivir con perros y gatos mejora tu salud, según la ciencia
El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de aparecer sin vida dentro de un aljibe

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar