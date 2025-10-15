Murió Marcelito, el caniche famoso por tener la lengua afuera: el conmovedor mensaje de su dueña

El emotivo mensaje de la dueña de Marcelito
Más tarde, en Instagram, la dueña de Marcelito volvió a dedicarle unas palabras junto con una fotografía de ambos: “Siempre juntos. Me conocía como nadie y yo a él. Me miraba y me hacía feliz. Siempre tan bueno, inteligente, gracioso. Le encantaban los perros y creo que él no sabía que era uno de ellos. Se sentía especial cuando le ponía una ropita, un collarcito, lo que fuera”.
WhatsApp Image 2025-10-15 at 11.44.53
También recordó: “Tanto me hizo reír, era tan especial que cada persona que lo conocía terminaba amándolo. Tan chiquito y la huella gigante que dejó en cada uno que lo conoció. Te amo bebé! Vas a estar siempre en mi”, cerró.