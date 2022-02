Murió una nena de 2 años tras comer una galleta envenenada: se la habían dado a su perro

Al encontrar la galleta, las dos nenas decidieron repartirla y comer un poco cada una, sin saber que estaba envenenada. Producto del envenenamiento, Heidy se descompuso y sus padres la llevaron rápidamente al hospital. Si bien los médicos hicieron varios intentos por reanimarla, la pequeña sufrió dos paros respiratorios y, finalmente, murió.

Según informó Tv Azteca, su vecina, identificada como Naomi, fue llevada de urgencia al Hospital Civil Nuevo, donde permaneció en estado delicado, pero con vías de estabilizarse, motivo por el cual se espera que su evolución sea favorable.

Más allá de los análisis médicos, la hipótesis de que la galleta envenenada era para el perro se debe a que el animal también sufrió consecuencias por intoxicación, motivo por el cual las autoridades del municipio investigan el hecho buscando a la persona que tiró la galleta envenenada en ese lugar.

En su cuenta de Facebook el presidente municipal de Tototlán, Juan Carlos Velázquez expresó su dolor por el caso y el compromiso de continuar la investigación. “En lo personal, tener dos hijas me ha hecho ver el mundo de distinta manera, por eso he estado al pendiente de este caso desde el ámbito de la competencia Municipal”, expresó. Además, remarcó que “cosas como estas no deben suceder de nuevo”. Por eso, expresó que “como padre de familia me uno a la exigencia de justicia”.