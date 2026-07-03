La sorpresiva confesión Fabián Cubero y Mica Viciconte sobre su intimidad: "Somos de..."

Entre risas, Mica recordó una situación particular que terminó siendo un momento de complicidad para la pareja: "Una vez salí del baño con un chupetín y pensé: 'Flaca, ya sos grande'". Pese a la vergüenza inicial, remarcó que el episodio quedó como una anécdota divertida: "Pero terminó siendo divertido", agregó.

Cubero, en cambio, contó que su estilo para generar momentos especiales pasa por otro lado: "Yo no uso disfraz, pero me gusta poner música, velas y masajes. Yo armo todo de la nada", reveló, dejando en claro que suele ser quien se encarga de preparar el clima para sorprender a Mica.

Lejos de los escándalos que suelen rodear a otras parejas del espectáculo, Cubero y Viciconte mostraron una faceta relajada y auténtica, en la que la complicidad y el humor aparecen como los grandes sostenes de su relación, además de la crianza compartida de su hijo Luca.

¿Qué dijo Mica Viciconte sobre la forma de vestir de Daniela Celis?

Mica Viciconte protagonizó un tenso cruce al aire de La Jugada con Daniela Celis. Todo empezó cuando Fede Popgold señaló que Daniela se había puesto una camiseta de la selección que dejaba entrever que no llevaba corpiño, y le pidió a Mica que opinara. Ella no esquivó el tema y lanzó: "Voy a ser súper sincera, la gente quiere saber", para después reconocer sin filtro: "Sí y soy ubicada". Acto seguido cuestionó directamente la elección de vestuario de su compañera: "Me parece que hay un tema de respeto con los compañeros, hay gente que tiene familia, mujer, y hay que tener un poco de cuidado a la hora de vestirnos", disparó, mientras Daniela optaba por no responderle y se limitaba a aclarar que hace siete años que no usa corpiño.

La tensión escaló cuando Popgold intentó bajarle el tono al momento con un comentario sobre el físico de Daniela —"igual las tenés lindas, yo las mostraría"—, que ella respondió con humor y una frase picante: "Me salieron tan caras, mirá si no las voy a mostrar". Pese al clima incómodo, Mica insistió con su postura sin dar el brazo a torcer: "Yo sé que en el fondo, algo me escucha", cerró. No es la primera vez que las dos panelistas chocan en cámara, y este nuevo round volvió a generar repercusión y debate entre los seguidores del ciclo al día siguiente.