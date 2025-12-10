El abogado de Morena Rial confirmó un dato clave sobre su presunto embarazo: "Me enteré por..."

Respecto de la pregunta del conductor acerca de cómo podría cambiar la causa: “Si llega a estar embarazada, vamos a plantear el período de morigeración. La situación está cambiando, porque no entra en un artículo sino en dos”.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre quién sería el padre del presunto embarazo, un punto que suma incertidumbre a una situación ya de por sí delicada. El hermetismo en torno a ese aspecto alimenta las especulaciones y abre nuevos interrogantes, mientras se aguardan confirmaciones médicas que permitan esclarecer el panorama y determinar si este dato podría tener impacto concreto en el futuro judicial de la hija del periodista.

Qué se sabe del supuesto embarazo de Morena Rial

La causa judicial que involucra a Morena Rial volvió a moverse en las últimas horas, aunque sin novedades favorables para su situación personal. La Cámara de Apelaciones de San Isidro resolvió rechazar el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa, una decisión que mantiene a la hija de Jorge Rial detenida mientras continúa el proceso en su contra.

La información fue difundida en DDM (América TV), donde se detalló que el tribunal ratificó una resolución anterior y descartó cualquier modificación en la condición procesal de la joven. Según explicó el periodista Martín Candalaft, la Cámara confirmó una medida dictada el pasado 29 de junio, que sostiene la prisión preventiva. “Esto acaba de salir de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, donde confirman el punto 2 de la resolución del 29 de junio, en cuanto no hacer lugar a la medida morigeradora de la prisión preventiva de Morena Rial. Dicho en pocas palabras, le rechazan la domiciliaria”, señaló al aire.

De esta manera, Morena, de 26 años, continuará detenida mientras avanza la investigación judicial. Sin embargo, en paralelo a esta resolución, la causa sumó un elemento inesperado que podría abrir un nuevo frente dentro del expediente.

De acuerdo a lo informado en el programa, el pasado 8 de diciembre los abogados de la influencer presentaron un escrito ante la Cámara en el que sostienen que Morena “estaría cursando un embarazo”. Fue el propio Candalaft quien lo explicó con precisión: “El 8 de diciembre, los letrados de Morena Rial presentaron un escrito en la Cámara diciendo que Morena Rial está embarazada”.

Este planteo no modificó la decisión sobre la prisión domiciliaria, pero sí motivó una instrucción concreta por parte del tribunal. En el fallo, los jueces dispusieron dar intervención a la magistrada de primera instancia para que evalúe la información presentada por la defensa. En el punto 3 de la resolución, expresaron: “Poner en conocimiento a la jueza de grado, Andrea Rodríguez Mentón, Tasti, de la presentación efectuada por la defensa en la que refiere que la señora Rial estaría cursando un embarazo y deberá tomar las medidas que estime correspondientes a fin de verificar lo informado”.

Tal como remarcó Candalaft, la postura del tribunal fue clara: “Hoy los jueces dicen: no le damos la domiciliaria, y le informamos a la jueza que los abogados dicen que está embarazada, para que la jueza confirme si es así para que tome las medidas pertinentes”.

Por ahora, la Justicia solo tomó nota de la presentación y derivó la verificación del presunto embarazo a la jueza de grado. Hasta tanto no se confirme esa información y se evalúen eventuales medidas, la situación de Morena Rial permanece sin cambios y su futuro procesal continúa atado al avance de la causa judicial.