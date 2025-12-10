La contundente opinión de Agustina Kämpfer sobre la delicada situación de Morena Rial: "El delito está..."

El movilero también quiso saber su opinión sobre la posibilidad de que Morena pueda reformarse tras los delitos cometidos. Kämpfer respondió: "Bueno, los servicios penitenciarios están justamente para que la gente se reforme y pueda reinventarse en la sociedad desde otro lugar y sin representar un peligro. Siempre depende de cómo la persona pase sus días adentro, está claro que no tenemos el mejor servicio penitenciario ni el más constructivo para las personas que van a la cárcel".

Sobre la situación judicial, añadió: "Es un camino muy personal, tampoco está condenada todavía, así que le pueden dar una prisión en suspenso y puede no ir detenida. El tiempo y el poder judicial dirán lo que tengan que decir. De todas formas, está todo muy claro, el delito está claro, lo vimos todos".

Por último, el cronista le preguntó por los rumores de un nuevo embarazo de Morena. Kämpfer se mostró sorprendida: "No sabía. Siempre que venga un chiquito al mundo si todos a su alrededor están contentos, es algo para celebrar. Me parece un momento un poco especial y delicado, pero no estaba al tanto. Si es así, ojalá que sea con salud y que salga todo bien".

El drama que vive Morena Rial en el penal

Tras varias semanas de permanencia en el Penal 51 de Magdalena, la situación de Morena Rial volvió a ser noticia por un nuevo conflicto dentro del establecimiento. Su representante legal, Alejandro Cipolla, fue quien expuso públicamente el problema y explicó cómo afecta directamente a la hija de Jorge Rial. En una entrevista con Los Profesionales de Siempre, el abogado detalló las últimas gestiones judiciales que inició para mejorar las condiciones de detención de su defendida, que aún espera la resolución sobre la prisión domiciliaria.

Uno de los puntos que generó mayor controversia, según Cipolla, está vinculado al uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses. Al respecto, señaló: “Estamos con problemas porque yo ya dejé una denuncia en el juzgado de garantías porque la provincia de Buenos Aires es la única dentro de todo el país que les permite a los internos tener teléfonos celulares sin ninguna restricción”. De acuerdo con su relato, Morena sería la única excepción a esa regla, motivo por el cual presentó el reclamo correspondiente.

El letrado profundizó sobre esa desigualdad que, según él, enfrenta su clienta y recordó la secuencia relacionada con el celular: “La única persona que no puede gozar de ese beneficio es Morena”. Y agregó: “Primero logramos que se lo den, después le dijeron que sea por tres horas por día, pero el penal lo tiene todo el día y el juzgado dio lugar al petitorio de que el penal informe por qué a ella se lo dan por ese tiempo nada más”. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no obtuvieron respuesta y adelantó: “No hubo respuesta, así que voy a dejar otra denuncia”.

Cipolla también relató un episodio que, según su versión, habría puesto en riesgo a la joven dentro del penal. Sobre ese hecho, expresó: “Ayer hubo una especie de maltrato hacia Morena para sacarle el teléfono y la verdad es que no corresponde, más allá de que esté detenida”. En la misma línea, insistió en la necesidad de igualdad de trato: “Si me dijeras que todos lo tienen tres horas yo no me quejo, pero tiene que existir lo que es la igualdad de derecho”.

El abogado explicó además cuál cree que es la razón detrás de la restricción: “Todas las personas somos iguales ante la ley, no se puede distinguir a Morena porque es mediática o porque ellos tienen temor de que suba algo y que lo repitan los medios”.

Finalmente, aseguró que sigue presentando recursos para mejorar la situación de su defendida y precisó: “Se solicitaron un montón de otras medidas por la Cámara de Apelaciones”. Así, el conflicto por las condiciones de detención de Morena vuelve a instalarse en la agenda pública, mientras se espera la decisión de la Justicia sobre los pedidos realizados por su defensa.