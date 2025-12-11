Eugenia Tobal fue eliminada de MasterChef Celebrity: así fue su anunciada y triste despedida
En la gala de eliminación del miércoles 10 de diciembre y tras la fuerte pelea con Germán Martitegui, Eugenia Tobal tuvo que dejar el delantal sobre la mesada y despedirse de sus compañeros de MasterChef Celebrity.
11 dic 2025, 00:04
Eugenia Tobal fue eliminada de MasterChef Celebrity: así fue su anunciada y triste despedida
Este miércoles, MasterChef Celebrity (Telefe) vivió una de sus noches más tristes y, finalmente, Eugenia Tobal dejó la competencia.
El jurado sometió a ocho participantes a la octava gala de eliminación del ciclo que conduce Wanda Nara y, tal como se anticipaba desde que trascendió que abandonaría el certamen, la actriz fue eliminada.
Con el estudio cargado de nervios, quienes llegaron con el temido delantal negro tuvieron que enfrentarse a los exigentes desafíos de los chefs Donato de Santis, Santiago Giorgini y Germán Martitegui, que esta vez no dejaron pasar ni el más mínimo error. Momi Giardina, Andy Chango, Eugenia Tobal, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas, Sofía Martínez, Emilia Attias y La Joaqui, fue el gurpo que puso toda la carne al asador para evitar convertirse en el nuevo eliminado de la noche.
Ya cantado, a la instancia final llegaron Eugenia y Sofía, y fue la actriz quien obtuvo la devolución más baja, lo que la convirtió en la eliminada de la noche. Su salida no resultó sorpresiva: semanas atrás había trascendido que su renuncia era inminente debido al tenso vínculo con Martitegui, pero la producción no aceptó su pedido y determinó que solo podía dejar el certamen si presentaba un mal plato.
Embed
Qué dijo Eugenia Tobal tras ser eliminada de MasterChef Celebrity
Tras escuchar su nombre de boca de Germán Martitegui —con quien mantuvo el conflicto que la llevó a querer despedirse de MasterChef Celebrity (Telefe)—, Eugenia Tobal solo atinó a dar un discurso de despedida, profundamente emocionada y entre lágrimas.
Antes de despedirse, Eugenia no logró contener la emoción y compartió lo que le pasaba en ese momento: "Son lágrimas de alegría y de tristeza también". Luego profundizó sobre lo que significa atravesar un desafío como MasterChef: "Es un certamen que te genera mucha adrenalina y te hace desafiarte a vos misma".
"Fue una experiencia hermosa haber estado en MasterChef. Es un programa que consumí y consumo desde siempre, y al que me animé a decir que sí este año", expresó, brindando un balance de su paso por el programa y de lo que representó para ella dar ese salto.
La actriz también aprovechó para agradecer, con un mensaje muy sentido que incluyó una referencia a su historia familiar con la cocina:"Gracias por las palabras, gracias por la oportunidad de transitar este ratito. Mi mamá me enseñó con amor a cocinar… En realidad, ni siquiera supo ella: yo la miraba y de ahí aprendí. Gracias a Telefe por haber podido ver a un montón de compañeros de trabajo, y a ustedes, que son lo más".
"Me llevo un grupo de compañeros que uno no imagina que puede generar en esa ensalada rusa", se despidió, resaltando el vínculo humano que se formó detrás de cámara.