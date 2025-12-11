Eugenia Tobal fue eliminada de MasterChef Celebrity: así fue su anunciada y triste despedida

Embed

Qué dijo Eugenia Tobal tras ser eliminada de MasterChef Celebrity

Tras escuchar su nombre de boca de Germán Martitegui —con quien mantuvo el conflicto que la llevó a querer despedirse de MasterChef Celebrity (Telefe)—, Eugenia Tobal solo atinó a dar un discurso de despedida, profundamente emocionada y entre lágrimas.

Antes de despedirse, Eugenia no logró contener la emoción y compartió lo que le pasaba en ese momento: "Son lágrimas de alegría y de tristeza también". Luego profundizó sobre lo que significa atravesar un desafío como MasterChef: "Es un certamen que te genera mucha adrenalina y te hace desafiarte a vos misma".

"Fue una experiencia hermosa haber estado en MasterChef. Es un programa que consumí y consumo desde siempre, y al que me animé a decir que sí este año", expresó, brindando un balance de su paso por el programa y de lo que representó para ella dar ese salto.

La actriz también aprovechó para agradecer, con un mensaje muy sentido que incluyó una referencia a su historia familiar con la cocina: "Gracias por las palabras, gracias por la oportunidad de transitar este ratito. Mi mamá me enseñó con amor a cocinar… En realidad, ni siquiera supo ella: yo la miraba y de ahí aprendí. Gracias a Telefe por haber podido ver a un montón de compañeros de trabajo, y a ustedes, que son lo más".

"Me llevo un grupo de compañeros que uno no imagina que puede generar en esa ensalada rusa", se despidió, resaltando el vínculo humano que se formó detrás de cámara.