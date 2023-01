Las imágenes muestran a una joven rubia, de unos 20 años, bromeando con unos chicos que le preguntan si es Nahir Galarza. "Saludá a la cámara. ¡Se me metió Nahir Galarza en el auto!", grita el conductor, mientras el resto de sus acompañantes se reía de fondo. Inmediatamente le dijo: "No me mates, por favor".

"Qué vergüenza, chicos". El joven volvió con su chiste de mal gusto: "Matame", pero la chica apenas sonrió y dijo: "No, tranqui, tranqui".

