Los secretos de la Basílica de Luján que pocos conocen y que verá el papa León XIV

Pero guarda otros secretos y elementos de gran valor como el rosetón del frente o una bandera que flameó en las Islas Malvinas en 1966. También una sotana muy especial. Perteneció a Francisco, el papa argentino y fue una donación de León XIV.

El papa estará en Luján, 44 años más tarde del anterior pontífice que celebró misa en el mismo lugar: Juan Pablo II estuvo el 11 de junio de 1982, en plena guerra de Malvinas.

La cripta que reúne imágenes de todo el mundo

Debajo del templo funciona la Cripta del Santuario, inaugurada en 1980, donde se conservan imágenes de advocaciones marianas de América, Argentina y otros países.

Los vitrales cuentan episodios de la historia de la Virgen

Los vitrales representan escenas como la detención de la carreta, la procesión hacia la casa de Diego Rosendo, el culto junto al Negro Manuel y la coronación de 1887.

El enorme órgano francés

La Basílica conserva un órgano construido en París por la Casa Cavaillé-Coll, con tres teclados y pedalera.

Las torres tienen 106 metros

Las dos torres neogóticas alcanzan unos 106 metros y actualmente existe un recorrido que permite subir hasta el campanario.

El campanario esconde un detalle particular

El campanario tiene 15 campanas, de entre 55 y 3.400 kilos, además de un antiguo reloj compuesto por tres mecanismos. Son de bronce fundidas en Milán, las cuales suman un peso total de 12.489 kilos. Tienen un mecanismo de relojería que debe ser revisado puntualmente. Cada una posee un nombre propio, un lema y una nota musical específica.

El rosetón gigante de la fachada

El enorme rosetón central tiene 10 metros de diámetro y fue realizado por la firma francesa Val d'Osne.

La ropa del papa Francisco

Fue un regalo particular del León XIV como homenaje a su sucesor y se exhibe en la basílica.

La bandera de Malvinas

Está en un costado de una de las naves una enorme bandera argentina que flameó en Malvinas en el "operativo Cóndor" de 1966.

Todos elementos con diferentes historias y valores simbólicos que junto a una multitud, esperarán al papa León XIV en Luján.