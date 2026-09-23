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Visita del Papa León XIV

Los secretos de la Basílica de Luján que pocos conocen y que verá el papa León XIV

Será una de las etapas más trascendentes en el viaje del Papa. El próximo miércoles 11 de noviembre estará en Luján para celebrar misa en la plaza delante de la Basílica. La iglesia tiene una enorme cantidad de historias que seguramente deslumbraran al Santo Padre.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La basílica de Luján. Secretos y elementos históricos que conocerá el papa León XIV. (foto: A24.com)

La basílica de Luján. Secretos y elementos históricos que conocerá el papa León XIV. (foto: A24.com)

En 1630 una carreta que transportaba una imagen de la Virgen María se quedó varada por el barro en el camino. Pese a los denodados esfuerzos, los bueyes no pudieron mover de su lugar al carromato con la imagen venerada. Se creyó entonces como si fuera la voluntad de la Virgen que la imagen quedara en ese lugar para siempre. Fue a orillas del río Luján y es considerado como un milagro.

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A finales del siglo XIX, el sacerdote Jorge María Salvaire promovió la construcción del gran templo actual en honor a la patrona nacional y su construcción comenzó el 6 de mayo de 1890 bajo la dirección del arquitecto francés Ulderic Curtois.

El templo se inauguró de forma parcial en 1910 para el centenario patrio. Aunque a la Basílica del momento le faltaban las dos gigantescas torres que luce desde 1922 y 1926. La finalización de la Basílica, de estilo neogótico, se dio por finalizada en 1935. Aunque en el año 2000, la cruz de la torre este se desplomó. Entonces se tomó la decisión de remover ambas cruces por réplicas de igual tamaño, pero de menor peso y de materiales de mayor resistencia a la intemperie que el hierro.

Juan Pablo II en la Basílica de Luján. Celebró misa en donde estará León XIV en noviembre. ( Foto: A24.com)

Juan Pablo II en la Basílica de Luján. Celebró misa en donde estará León XIV en noviembre. ( Foto: A24.com)

La basílica tiene un lugar especial que es el Camarín de la Virgen. Está inmediatamente detrás del altar y tiene algunas características muy particulares: se accede por unas escaleras para que los peregrinos puedan rezar en su camarín. Además, la Virgen descansa sobre una base giratoria. Esto permite que la imagen rote y mire hacia la nave central de la basílica durante las misas.

Pero guarda otros secretos y elementos de gran valor como el rosetón del frente o una bandera que flameó en las Islas Malvinas en 1966. También una sotana muy especial. Perteneció a Francisco, el papa argentino y fue una donación de León XIV.

El papa estará en Luján, 44 años más tarde del anterior pontífice que celebró misa en el mismo lugar: Juan Pablo II estuvo el 11 de junio de 1982, en plena guerra de Malvinas.

La cripta que reúne imágenes de todo el mundo

Debajo del templo funciona la Cripta del Santuario, inaugurada en 1980, donde se conservan imágenes de advocaciones marianas de América, Argentina y otros países.

Los vitrales cuentan episodios de la historia de la Virgen

Los vitrales representan escenas como la detención de la carreta, la procesión hacia la casa de Diego Rosendo, el culto junto al Negro Manuel y la coronación de 1887.

El enorme órgano francés

La Basílica conserva un órgano construido en París por la Casa Cavaillé-Coll, con tres teclados y pedalera.

Las torres tienen 106 metros

Las dos torres neogóticas alcanzan unos 106 metros y actualmente existe un recorrido que permite subir hasta el campanario.

El campanario esconde un detalle particular

El campanario tiene 15 campanas, de entre 55 y 3.400 kilos, además de un antiguo reloj compuesto por tres mecanismos. Son de bronce fundidas en Milán, las cuales suman un peso total de 12.489 kilos. Tienen un mecanismo de relojería que debe ser revisado puntualmente. Cada una posee un nombre propio, un lema y una nota musical específica.

El rosetón gigante de la fachada

El enorme rosetón central tiene 10 metros de diámetro y fue realizado por la firma francesa Val d'Osne.

La ropa del papa Francisco

Fue un regalo particular del León XIV como homenaje a su sucesor y se exhibe en la basílica.

La bandera de Malvinas

Está en un costado de una de las naves una enorme bandera argentina que flameó en Malvinas en el "operativo Cóndor" de 1966.

Todos elementos con diferentes historias y valores simbólicos que junto a una multitud, esperarán al papa León XIV en Luján.

      Roberto Adrián Maidana
      Por Roberto Adrián Maidana
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      En pocas palabras

      • Visita Papal: El papa León XIV visitará Luján el 11 de noviembre para una misa en la Basílica.
      • Historia de la Basílica: Construida sobre un milagro mariano, culminó en 1935 con estilos neogóticos.
      • Tesoros Ocultos: La Basílica alberga secretos como el camarín giratorio de la Virgen y objetos históricos.
      Resumen generado por Thinkindot AI
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