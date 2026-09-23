La Negra Vernaci, sin filtro antes de MasterChef: por qué aceptó, su "odio" a Martitegui y qué dijo de Wanda y Susana

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Cómo se prepara la Negra Vernaci para las cocinas de MasterChef

Al hablar de sus habilidades culinarias, Vernaci aseguró que en su casa se desenvuelve sin inconvenientes porque conoce perfectamente su cocina y está acostumbrada a preparar determinados platos. Sin embargo, admitió que la dinámica del programa representa otra dificultad.

“Acá tengo que cocinar otras cosas”, explicó sobre las exigencias de la competencia. Además, dejó en claro que uno de sus mayores desafíos será adaptarse a los tiempos y a la presión que implica cocinar frente a las cámaras.

La Negra también fue consultada por el jurado y protagonizó uno de los momentos más divertidos de la entrevista cuando apareció el nombre de Germán Martitegui.

“Yo lo odio a Martín”, disparó inicialmente, antes de aclarar inmediatamente que se trataba de una humorada.

“Los amo. Yo los quiero mucho, pero si tengo que decir que son una mierda, lo voy a decir”, agregó fiel a su estilo. Y reconoció que la exigencia de los chefs es fundamental para el funcionamiento del certamen: “Son muy exigentes, obviamente, si no, no sirve”.

La Negra Vernaci habló de Wanda Nara y la comparación con Susana Giménez

Durante la entrevista con PrimiciasYa.com también hubo lugar para una de las polémicas que surgieron en las últimas horas: la comparación entre Wanda Nara y Susana Giménez.

Ante la consulta, Vernaci marcó diferencias y evitó ponerlas en un mismo plano. “Me parece que son dos cosas totalmente diferentes”, sostuvo.

De todos modos, elogió especialmente las condiciones de Wanda para la conducción: “Wanda es una gran, gran anfitriona y tiene muchísimo carisma”.

También contó cómo la ve al frente de MasterChef Celebrity: “Muy bien, la verdad. Exquisita, súper bien, cálida, anfitriona”.

Incluso se refirió a algunas críticas que recibe la conductora por su desempeño en el ciclo. “No entiendo el juego que me decían: ‘No, porque repite…’. No sé, las boludeces que dicen, pero bueno, es el juego mediático”, expresó.

Finalmente, cuando le preguntaron qué hará después de MasterChef y si estaría dispuesta a aceptar la propuesta de otro reality, Vernaci no dejó ningún margen para las dudas.

“Ni en pedo, no. Ni loca. ¿Para qué?”, sentenció entre risas, cerrando una entrevista en la que dejó en claro que su paso por las cocinas promete dar que hablar.