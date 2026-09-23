Netflix estrenó la serie más esperada del año y tiene 8 episodios para ver en pocos días

De qué trata Habeas corpus en Netflix

Marjorie Estiano asumirá el papel de Inez, la profesora de derecho que dirige el grupo de revisión de condenas. Su personaje será el principal vínculo entre el ámbito académico y una investigación que rápidamente adquirirá consecuencias personales.

La llegada de Marina complicará todavía más el trabajo. Interpretada por Any Gabrielly, la estudiante aparecerá como una joven especialmente brillante, pero también como alguien que tiene una razón personal para involucrarse en el caso.

El conflicto entre ambas funcionará como uno de los principales motores de la historia. Inez deberá defender la necesidad de revisar el caso desde una perspectiva jurídica, mientras que Marina tendrá que enfrentarse a sus propios motivos y a las consecuencias de permitir que una investigación académica se convierta en una búsqueda personal.

Alrededor de las dos protagonistas aparecerán Vladimir Brichta, Danton Mello, Natália Lage, Tato Gabus Mendes, Luiza Gabus, Nicolas Lee, Pedro Roza y Felipe Ricca, integrantes de un reparto brasileño con experiencia en cine y televisión.

El caso está inspirado en una realidad que existe en Brasil

Uno de los elementos que diferencian a Habeas corpus de un drama judicial completamente ficticio será su vínculo con el trabajo de Innocence Project Brasil.

La organización trabaja con casos de personas que fueron condenadas y cuyas sentencias son consideradas potencialmente erróneas, con el objetivo de revisar las pruebas y buscar mecanismos para revertir esas decisiones cuando corresponda.

La serie toma esa realidad como referencia para construir su grupo de revisión.

Una sentencia puede terminar en prisión, pero sus efectos no necesariamente terminan cuando una persona recupera la libertad. Puede haber familias separadas, relaciones que desaparecieron, oportunidades laborales perdidas y años que no podrán recuperarse.

El elenco principal de Habeas corpus

Marjorie Estiano

Vladimir Brichta

Any Gabrielly

Danton Mello

Natália Lage

Tato Gabus Mendes

Luiza Gabus

Nicolas Lee

Pedro Roza

Felipe Ricca

Lo que la serie va a poner en discusión

El punto más importante de Habeas corpus no estará necesariamente en descubrir qué ocurrió con el condenado. La pregunta será qué sucede después.

Por eso, el concepto que da nombre a la producción tendrá un alcance mayor que el de una simple referencia jurídica. La investigación de Inez comenzará con un expediente y terminará involucrando vidas enteras.

El estreno de la serie en Netflix el 23 de septiembre de 2026 abrirá esa historia desde Brasil y colocará nuevamente sobre la mesa una pregunta que parecía haber quedado atrás: qué ocurre cuando una condena se considera definitiva, pero todavía existen razones para volver a examinarla.

Tráiler oficial de Habeas Corpus en Netflix