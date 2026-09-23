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Netflix estrenó la serie más esperada del año y tiene 8 episodios para ver en pocos días

Esta nueva serie se estrenó en Netflix con un caso cerrado, una condena cuestionada y una profesora dispuesta a descubrir qué quedó oculto.

Netflix estrenó la serie más esperada del año y tiene 8 episodios para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó la serie más esperada del año y tiene 8 episodios para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Habeas corpus llega a Netflix con una historia de ocho capítulos que comienza donde muchos dramas judiciales terminan: después de una condena. La nueva producción brasileña sigue a una profesora de derecho que decide volver sobre un caso que parecía definitivamente cerrado y descubre que todavía existen preguntas capaces de poner en duda una sentencia.

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La serie, estrenada el 23 de septiembre de 2026, presenta a Inez, interpretada por Marjorie Estiano, como la profesora que dirige un grupo dedicado a revisar condenas que podrían haber sido injustas. El caso que llega hasta su seminario involucra a un joven que ya cumplió una condena por un delito que asegura no haber cometido.

La historia cambiará cuando una de las alumnas más brillantes de Inez, Marina, interpretada por Any Gabrielly, se incorpore al trabajo de revisión con una motivación que va mucho más allá del interés académico. La sinopsis oficial plantea que la joven mantiene una agenda oculta relacionada con una injusticia que afectó directamente a su familia.

Ese detalle transformará el caso. Lo que debería ser una investigación basada exclusivamente en pruebas, documentos y procedimientos legales comenzará a estar atravesado por recuerdos, vínculos personales y una necesidad de encontrar respuestas.

De qué trata Habeas corpus en Netflix

Marjorie Estiano asumirá el papel de Inez, la profesora de derecho que dirige el grupo de revisión de condenas. Su personaje será el principal vínculo entre el ámbito académico y una investigación que rápidamente adquirirá consecuencias personales.

La llegada de Marina complicará todavía más el trabajo. Interpretada por Any Gabrielly, la estudiante aparecerá como una joven especialmente brillante, pero también como alguien que tiene una razón personal para involucrarse en el caso.

El conflicto entre ambas funcionará como uno de los principales motores de la historia. Inez deberá defender la necesidad de revisar el caso desde una perspectiva jurídica, mientras que Marina tendrá que enfrentarse a sus propios motivos y a las consecuencias de permitir que una investigación académica se convierta en una búsqueda personal.

Alrededor de las dos protagonistas aparecerán Vladimir Brichta, Danton Mello, Natália Lage, Tato Gabus Mendes, Luiza Gabus, Nicolas Lee, Pedro Roza y Felipe Ricca, integrantes de un reparto brasileño con experiencia en cine y televisión.

El caso está inspirado en una realidad que existe en Brasil

Uno de los elementos que diferencian a Habeas corpus de un drama judicial completamente ficticio será su vínculo con el trabajo de Innocence Project Brasil.

La organización trabaja con casos de personas que fueron condenadas y cuyas sentencias son consideradas potencialmente erróneas, con el objetivo de revisar las pruebas y buscar mecanismos para revertir esas decisiones cuando corresponda.

La serie toma esa realidad como referencia para construir su grupo de revisión.

Una sentencia puede terminar en prisión, pero sus efectos no necesariamente terminan cuando una persona recupera la libertad. Puede haber familias separadas, relaciones que desaparecieron, oportunidades laborales perdidas y años que no podrán recuperarse.

El elenco principal de Habeas corpus

  • Marjorie Estiano
  • Vladimir Brichta
  • Any Gabrielly
  • Danton Mello
  • Natália Lage
  • Tato Gabus Mendes
  • Luiza Gabus
  • Nicolas Lee
  • Pedro Roza
  • Felipe Ricca

Lo que la serie va a poner en discusión

El punto más importante de Habeas corpus no estará necesariamente en descubrir qué ocurrió con el condenado. La pregunta será qué sucede después.

Por eso, el concepto que da nombre a la producción tendrá un alcance mayor que el de una simple referencia jurídica. La investigación de Inez comenzará con un expediente y terminará involucrando vidas enteras.

El estreno de la serie en Netflix el 23 de septiembre de 2026 abrirá esa historia desde Brasil y colocará nuevamente sobre la mesa una pregunta que parecía haber quedado atrás: qué ocurre cuando una condena se considera definitiva, pero todavía existen razones para volver a examinarla.

Tráiler oficial de Habeas Corpus en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: Estrenó la serie Habeas corpus, un drama judicial brasileño de ocho episodios.
  • Trama: Una profesora de derecho y su alumna investigan una condena que podría ser injusta, desenterrando motivos ocultos.
  • Inspiración: La serie se basa en el trabajo de Innocence Project Brasil para revisar casos de condenas erróneas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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