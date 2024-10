La decisión de cancelación no es una sorpres: a pesar de que la temporada 2 se estrenó en agosto de 2024, no logró meterse en el Top 10 de Netflix en su primer fin de semana, con menos de 1,4 millones de visualizaciones. Y el panorama no mejoró: en su primera semana completa, las reproducciones cayeron a menos de 1,3 millones, sellando el destino de la serie como un rotundo fracaso.