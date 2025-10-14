Netflix deslumbra con el estreno de la cuarta temporada de su serie más exitosa en la plataforma

Bridgerton Netflix 1

Cómo será Bridgerton: Temporada 4 en Netflix

La cuarta temporada se centrará en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, el segundo hijo varón de la familia. A diferencia de sus hermanos mayores, Benedict siempre mostró un espíritu libre y bohemio, más interesado en el arte y la independencia que en seguir las estrictas normas de la sociedad londinense del siglo XIX.

Sin embargo, su vida dará un giro inesperado cuando conozca a una misteriosa mujer durante un baile de máscaras organizado por su madre, Violet Bridgerton. Lo que comienza como un encuentro fortuito pronto se transformará en una historia apasionada que pondrá a prueba su visión del amor y del deber.

Los seguidores de la saga literaria de Julia Quinn reconocerán en esta trama una adaptación de “An Offer from a Gentleman”, el tercer libro de la colección, donde Benedict vive una historia romántica al estilo “Cenicienta”, pero con el inconfundible toque de glamour y sensualidad que caracteriza a Shondaland, la productora de Shonda Rhimes.

Qué se sabe del elenco y los nuevos personajes de la serie

Aunque Netflix aún no reveló todos los detalles, se confirmó que Luke Thompson volverá como Benedict y que Yerin Ha interpretará a Sophie Baek.

Además, se destacan las actuaciones de Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Bridgerton), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Oli Higginson (Footman John), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Katie Leung (Lady Araminta Gun), Michelle Mao (Rosamund Li), Emma Naomi (Alice Mondrich), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Hugh Sachs (Brimsley), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), and Isabella Wei (Posy Li).

Bridgerton 4: expectativa global y lo que se viene

Los fanáticos ya marcan en el calendario las fechas clave: 29 de enero y 26 de febrero de 2026. Dos momentos que marcarán el regreso de una de las series más esperadas del año. Mientras tanto, las especulaciones sobre los futuros protagonistas (posiblemente Eloise o Francesca en la quinta temporada) mantienen al fandom en constante ebullición.

La nueva temporada de Bridgerton en Netflix promete no solo profundizar en la historia de Benedict, sino también abrir nuevas puertas dentro del universo creado por Shonda Rhimes. Los productores ya dejaron entrever que la evolución de los personajes será más emocional, más adulta y, sobre todo, más impredecible.

Tráiler de Bridgerton: Temporada 4 en Netflix