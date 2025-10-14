En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
SERIES

Netflix deslumbra con el estreno de la cuarta temporada de su serie más exitosa en la plataforma

Netflix sorprendió al confirmar la fecha de estreno de la nueva temporada de su mejor serie, que llegará dividida en dos partes.

Redacción A24
Netflix deslumbra con el estreno de la cuarta temporada de su serie más exitosa en la plataforma. (Foto: Archivo)

Netflix lo hizo otra vez. Después de meses de rumores, la plataforma confirmó oficialmente la fecha de estreno de la nueva temporada de Bridgerton una de las series más vistas y comentadas de los últimos años. La cuarta entrega de este fenómeno mundial promete elevar el drama, la pasión y las intrigas de la alta sociedad londinense a un nuevo nivel.

Leé también Chino Darín y Joaquín Furriel arrasan en Netflix con la serie argentina que conquistó al mundo
Chino Darín y Joaquín Furriel arrasan en Netflix con la serie argentina que conquistó al mundo. (Foto: Archivo)

El anuncio fue acompañado por una frase sugerente publicada en las redes oficiales del servicio de streaming: "La temporada social ha vuelto a comenzar. ¿Qué escandalosos secretos aguardan salir a la luz esta vez?". Con este mensaje, Netflix anticipó lo que será una temporada cargada de giros inesperados, amores imposibles y nuevos personajes.

Netflix confirma el regreso de Bridgerton: fechas y estreno

La plataforma de streaming anunció que la temporada 4 de Bridgerton contará con un total de ocho episodios, pero esta vez se estrenará en dos partes. Los primeros cuatro capítulos (401 al 404) estarán disponibles a partir del 29 de enero de 2026, mientras que los últimos cuatro (405 al 408) llegarán casi un mes después, el 26 de febrero de 2026.

Esta estrategia, que ya aplicó Netflix con otros grandes títulos, busca mantener la expectativa y el interés de los fans durante más tiempo. En un universo tan visual y adictivo como el de Bridgerton, cada episodio deja cabos sueltos y teorías que se multiplican en redes sociales, generando conversación constante.

Bridgerton Netflix 1

Cómo será Bridgerton: Temporada 4 en Netflix

La cuarta temporada se centrará en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, el segundo hijo varón de la familia. A diferencia de sus hermanos mayores, Benedict siempre mostró un espíritu libre y bohemio, más interesado en el arte y la independencia que en seguir las estrictas normas de la sociedad londinense del siglo XIX.

Sin embargo, su vida dará un giro inesperado cuando conozca a una misteriosa mujer durante un baile de máscaras organizado por su madre, Violet Bridgerton. Lo que comienza como un encuentro fortuito pronto se transformará en una historia apasionada que pondrá a prueba su visión del amor y del deber.

Bridgerton Netflix 2

Los seguidores de la saga literaria de Julia Quinn reconocerán en esta trama una adaptación de “An Offer from a Gentleman”, el tercer libro de la colección, donde Benedict vive una historia romántica al estilo “Cenicienta”, pero con el inconfundible toque de glamour y sensualidad que caracteriza a Shondaland, la productora de Shonda Rhimes.

Qué se sabe del elenco y los nuevos personajes de la serie

Aunque Netflix aún no reveló todos los detalles, se confirmó que Luke Thompson volverá como Benedict y que Yerin Ha interpretará a Sophie Baek.

Bridgerton Netflix 3

Además, se destacan las actuaciones de Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Bridgerton), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Oli Higginson (Footman John), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Katie Leung (Lady Araminta Gun), Michelle Mao (Rosamund Li), Emma Naomi (Alice Mondrich), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Hugh Sachs (Brimsley), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), and Isabella Wei (Posy Li).

Bridgerton Netflix 4

Bridgerton 4: expectativa global y lo que se viene

Los fanáticos ya marcan en el calendario las fechas clave: 29 de enero y 26 de febrero de 2026. Dos momentos que marcarán el regreso de una de las series más esperadas del año. Mientras tanto, las especulaciones sobre los futuros protagonistas (posiblemente Eloise o Francesca en la quinta temporada) mantienen al fandom en constante ebullición.

La nueva temporada de Bridgerton en Netflix promete no solo profundizar en la historia de Benedict, sino también abrir nuevas puertas dentro del universo creado por Shonda Rhimes. Los productores ya dejaron entrever que la evolución de los personajes será más emocional, más adulta y, sobre todo, más impredecible.

Tráiler de Bridgerton: Temporada 4 en Netflix

Redacción A24
Por Redacción A24
Se habló de
Netflix Serie
