Polpette de berenjena: las "albóndigas" vegetarianas que todos quieren probar

El paso clave que garantiza la textura perfecta

El secreto de esta receta está en cocinar previamente la berenjena y eliminar el exceso de líquido. Se puede hacer de distintas maneras:

Asarlas en el horno hasta que estén blandas

Cocinarlas al vapor o hervidas en cubos

Dorarlas en sartén con un chorrito de aceite

Una vez listas, se pisan con tenedor o se procesan ligeramente hasta obtener un puré. Es importante dejarlo enfriar antes de mezclar con el resto de los ingredientes, para que el huevo no se cocine antes de tiempo y la masa se una correctamente.

Cómo darle forma y cocinarlas

Con la mezcla lista, se forman bolitas (o se les da forma más achatada para parecerse aún más a croquetas), se pasan por pan rallado y se cocinan según el método elegido:

Fritas: en aceite caliente hasta que estén doradas por todos lados.

Al horno: en bandeja con aceite o rocío vegetal, girándolas a mitad de cocción.

En freidora de aire: unos 10 a 12 minutos a 180 °C, con una pequeña capa de aceite en spray para lograr la costra crocante.

¿Con qué se sirven?

Se pueden presentar como entrada con una salsa de tomate casera o mayonesa saborizada. También funcionan como plato principal acompañadas de ensalada o puré. Incluso, hay quienes las colocan dentro de un sándwich tipo meatball sub, con queso fundido por encima.

Las polpette de berenjena son la prueba de que un plato sin carne también puede ser reconfortante, sabroso y apto para toda la familia. Una receta versátil que permite resolver almuerzos, picadas o comidas rápidas sin complicaciones y con todo el sabor de la cocina italiana en versión casera.