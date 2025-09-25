En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
GRAN ESTRENO

Netflix: la nueva serie del creador de Peaky Blinders acaba de estrenarse y solo tiene 8 episodios

Esta serie llegó a Netflix con ocho capítulos y promete ser la producción británica más impactante del año. Si te gustó Peaky Blinders, no te la podés perder.

Netflix: la nueva serie del creador de Peaky Blinders acaba de estrenarse y solo tiene 8 episodios. (Foto: archivo)

Cuando se habla de grandes estrenos en Netflix, pocas veces una producción logra captar tanta atención desde el primer día. La plataforma lanzó La casa Guinness, una serie británica ambientada en el siglo XIX que ya comenzó a marcar tendencia en los rankings globales. Con un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, este drama promete convertirse en el título estrella de la recta final de 2025.

El 25 de septiembre de 2025 llegó a Netflix La casa Guinness, con un total de ocho episodios que se estrenaron en simultáneo. La recepción inicial fue abrumadora: los suscriptores no tardaron en ubicarla entre las producciones más vistas de la plataforma.

El éxito tiene explicación. Se trata de un relato que mezcla misterio, secretos familiares y tensiones de poder, todo enmarcado en una reconstrucción histórica de la Irlanda de 1868. Ese año, tras la muerte del dueño de la cervecería Guinness, la fortuna y el futuro de la empresa pasan a manos de sus cuatro hijos. Pero nada será tan simple como heredar una marca emblemática de Dublín.

La casa Guinness Netflix 1

De qué trata "La casa Guinness" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Dublín, 1868. El patriarca de los Guinness ha muerto, y el futuro de la cervecería queda en manos de sus cuatro hijos. Pero cada uno de ellos esconde oscuros secretos."

La serie no se limita a narrar una historia familiar. También explora la carga simbólica del apellido Guinness, un nombre ligado a la tradición irlandesa y a la construcción de una de las marcas más reconocidas a nivel mundial.

La tensión central gira en torno a si los herederos podrán mantener la unidad y la reputación de la cervecería, o si la ambición terminará por arrastrarlos a la ruina. En ese juego, el espectador se convierte en testigo de alianzas inesperadas, traiciones silenciosas y giros argumentales que mantienen la atención en cada episodio.

La casa Guinness Netflix 3

El creador de Peaky Blinders detrás del proyecto

La firma de Steven Knight es garantía de calidad narrativa. El escritor y productor británico, famoso por dar vida al universo de Peaky Blinders, decidió llevar a la pantalla la historia de una de las dinastías más influyentes de Irlanda.

La serie no solo apuesta a la intriga y al suspenso, sino que también busca retratar cómo el poder económico de la familia Guinness impactó en la sociedad irlandesa de la época. El resultado es una mezcla entre el drama familiar y la tensión política, que recuerda a la estética sombría y la cadencia narrativa que Knight supo consagrar en su obra anterior.

Peaky Blinders.jpg

"La casa Guinness" y una recreación histórica imponente

Uno de los puntos más destacados de La casa Guinness es su cuidada ambientación. Los escenarios recrean con lujo de detalle la Irlanda de mediados del siglo XIX, mostrando tanto la opulencia de la familia cervecera como las tensiones sociales de un país marcado por desigualdades.

La producción se filmó en locaciones de Dublín y alrededores, lo que aporta realismo a cada escena. Vestuarios, decorados y fotografía refuerzan la atmósfera de época y sitúan al espectador en una trama que mezcla lo íntimo con lo político.

La casa Guinness Netflix 1

El impacto inmediato de la serie en Netflix

A pocas horas de su estreno, La casa Guinness se ubicó entre los títulos más comentados en redes sociales y escaló posiciones en el top 10 de varios países. Los seguidores de Peaky Blinders encontraron en este nuevo proyecto una narrativa similar en intensidad y estética, pero con un trasfondo histórico distinto.

Lo que vendrá para "La casa Guinness"

Aunque todavía no hay confirmación oficial de una segunda temporada, todo indica que La casa Guinness seguirá dando que hablar en los próximos meses. El cierre de la primera entrega deja abiertas varias líneas argumentales, lo que anticipa que Netflix podría apostar a continuar desarrollando la historia de la familia más influyente de Dublín.

La casa Guinness Netflix 2

El elenco de "La casa Guinness"

  • Anthony Boyle
  • Louis Partridge
  • Emily Fairn
  • Fionn O'Shea
  • Jack Gleeson
  • Niamh McCormack
  • Danielle Galligan
  • Ann Skelly
  • Seamus O'Hara
  • Michael McElhatton

Tráiler de "La casa Guinness" en Netflix

