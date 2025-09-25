Netflix: la nueva serie del creador de Peaky Blinders acaba de estrenarse y solo tiene 8 episodios

De qué trata "La casa Guinness" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Dublín, 1868. El patriarca de los Guinness ha muerto, y el futuro de la cervecería queda en manos de sus cuatro hijos. Pero cada uno de ellos esconde oscuros secretos."

La serie no se limita a narrar una historia familiar. También explora la carga simbólica del apellido Guinness, un nombre ligado a la tradición irlandesa y a la construcción de una de las marcas más reconocidas a nivel mundial.

La tensión central gira en torno a si los herederos podrán mantener la unidad y la reputación de la cervecería, o si la ambición terminará por arrastrarlos a la ruina. En ese juego, el espectador se convierte en testigo de alianzas inesperadas, traiciones silenciosas y giros argumentales que mantienen la atención en cada episodio.

La casa Guinness Netflix 3

El creador de Peaky Blinders detrás del proyecto

La firma de Steven Knight es garantía de calidad narrativa. El escritor y productor británico, famoso por dar vida al universo de Peaky Blinders, decidió llevar a la pantalla la historia de una de las dinastías más influyentes de Irlanda.

La serie no solo apuesta a la intriga y al suspenso, sino que también busca retratar cómo el poder económico de la familia Guinness impactó en la sociedad irlandesa de la época. El resultado es una mezcla entre el drama familiar y la tensión política, que recuerda a la estética sombría y la cadencia narrativa que Knight supo consagrar en su obra anterior.

Peaky Blinders.jpg

"La casa Guinness" y una recreación histórica imponente

Uno de los puntos más destacados de La casa Guinness es su cuidada ambientación. Los escenarios recrean con lujo de detalle la Irlanda de mediados del siglo XIX, mostrando tanto la opulencia de la familia cervecera como las tensiones sociales de un país marcado por desigualdades.

La producción se filmó en locaciones de Dublín y alrededores, lo que aporta realismo a cada escena. Vestuarios, decorados y fotografía refuerzan la atmósfera de época y sitúan al espectador en una trama que mezcla lo íntimo con lo político.

La casa Guinness Netflix 1

El impacto inmediato de la serie en Netflix

A pocas horas de su estreno, La casa Guinness se ubicó entre los títulos más comentados en redes sociales y escaló posiciones en el top 10 de varios países. Los seguidores de Peaky Blinders encontraron en este nuevo proyecto una narrativa similar en intensidad y estética, pero con un trasfondo histórico distinto.

Lo que vendrá para "La casa Guinness"

Aunque todavía no hay confirmación oficial de una segunda temporada, todo indica que La casa Guinness seguirá dando que hablar en los próximos meses. El cierre de la primera entrega deja abiertas varias líneas argumentales, lo que anticipa que Netflix podría apostar a continuar desarrollando la historia de la familia más influyente de Dublín.

La casa Guinness Netflix 2

El elenco de "La casa Guinness"

Anthony Boyle

Louis Partridge

Emily Fairn

Fionn O'Shea

Jack Gleeson

Niamh McCormack

Danielle Galligan

Ann Skelly

Seamus O'Hara

Michael McElhatton

Tráiler de "La casa Guinness" en Netflix