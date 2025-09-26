A24.com

El descargo de Antonella, la hija mayor de Natacha, tras la grave denuncia de su hermano Valentino contra Ulises Jaitt

Asentada en España desde hace años, Antonella Olivera se expresó públicamente sobre las graves acusaciones que su hermano Valentino hizo sobre su tío Ulises Jaitt.

26 sept 2025, 10:01
Después de que Valentino Yospe, el hijo menor de Natacha Jaitt, denunciara mediática y judicialmente a su tío Ulises Jaitt por violencia y narrara en una reciente entrevista el infierno que vivió a su lado tras la muerte de su mamá, la palabra que faltaba era la de su hermana mayor Antonella Olivera Jaitt.

Ocurre que la primogénita de la recordada y controvertida modelo se mudó a España luego de la trágica muerte de su madre y no volvió más. A pesar de ello, si bien mantiene una estrecha y directa relación con su hermano menor, la realidad es que físicamente no comparte con él la vida diaria.

En tanto, con motivo de la reciente denuncia que Valentino expuso en Puro Show (El Trece), Antonella comenzó a recibir una infinidad de llamados y mensajes de diferentes medios para conocer su opinión sobre este este nuevo escándalo familiar.

Es por eso que la joven de 26 años optó por hablar una sola vez, a través de sus redes sociales, para dar por terminado el tema desde su lado.

Natacha, Antonella y Ulises Jaitt

Así, si bien apoyó fuertemente el testimonio de Valentino, lo cierto es que fue clara y concisa sobre su postura en cuenta a la mediatización de un tema familiar.

"Sé que en los últimos días se habló públicamente de una situación muy dolorosa que involucra a mi familia. Como hermana, acompaño a mi hermano en lo que siente y respeto profundamente su voz y su valentía para expresarse", comenzó expresando en el primer párrafo de su tajante descargo a través de sus Instagram Stories.

En tanto, dejó bien clara su postura respecto a la mediatización de una cuestión tan privada. "Al mismo tiempo, creo que no me corresponde exponer temas tan íntimos en los medios. Hay situaciones familiares muy dolorosas. Agradezco el respeto y el espacio para que cada uno pueda transitar su camino como lo necesite", concluyó firme.

IG descargo Antonella Jaitt sobre denuncia de su hermano Valentino contra Ulises Jaitt

Por qué Valentino, el hijo de Natacha Jaitt, denunció a su tío Ulises Jaitt

La historia de Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, salió a la luz con una denuncia que conmocionó al entorno familiar y mediático. El joven, hoy de 19 años, acusó a su tío, Ulises Jaitt, por episodios de violencia física y psicológica que asegura haber sufrido desde los 8 hasta los 16 años.

En su relato durante una entrevista con Puro Show (El Trece), Valentino describió un contexto de maltrato recurrente y extremo, que incluyó cachetadas, golpes y situaciones que marcaron su infancia y adolescencia. Contó que en varias oportunidades fue arrastrado por la casa, golpeado con un cinturón e incluso sometido a permanecer en el baño bajo agua fría. Uno de los episodios más graves que recordó fue cuando, tras un ataque, Ulises llegó a partirle un palo de escoba en la espalda, provocándole una lesión que lo dejó rengo durante dos semanas.

El joven también sostuvo que, más allá de la violencia física, hubo un componente de manipulación y aislamiento. Según su testimonio, su tío lo alejaba de sus amistades y llegaba a destruir sus pertenencias personales, lo que contribuyó a un entorno de constante hostigamiento. Frente a esta situación, a los 16 años tomó la decisión de escapar y encontró refugio en un hogar de la colectividad judía.

Valentino denunció a Ulises Jaitt

Recién a los 19 años, Valentino decidió formalizar la denuncia y hacer pública su experiencia. En sus declaraciones, el joven expresó sentimientos encontrados: afirmó que, a pesar de todo, lo amaba, pero que espera no volver a verlo y que se haga justicia por los años que considera perdidos bajo el maltrato.

Ante la denuncia, Ulises Jaitt eligió mostrarse reservado. Habló públicamente, aunque sin dar detalles específicos sobre las acusaciones en su contra. La causa se encuentra bajo reserva y cuenta con acompañamiento profesional. Según trascendió, Ulises no negó los hechos pero tampoco brindó una versión detallada. Con prudencia, evitó profundizar en el conflicto y optó por mantener un perfil bajo, preservando la memoria de su hermana, Natacha Jaitt, y sin explayarse sobre las acusaciones que enfrenta.

     

 

Lo más visto