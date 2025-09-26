El descargo de Antonella, la hija mayor de Natacha, tras la grave denuncia de su hermano Valentino contra Ulises Jaitt

Natacha, Antonella y Ulises Jaitt

Así, si bien apoyó fuertemente el testimonio de Valentino, lo cierto es que fue clara y concisa sobre su postura en cuenta a la mediatización de un tema familiar.

"Sé que en los últimos días se habló públicamente de una situación muy dolorosa que involucra a mi familia. Como hermana, acompaño a mi hermano en lo que siente y respeto profundamente su voz y su valentía para expresarse", comenzó expresando en el primer párrafo de su tajante descargo a través de sus Instagram Stories.

En tanto, dejó bien clara su postura respecto a la mediatización de una cuestión tan privada. "Al mismo tiempo, creo que no me corresponde exponer temas tan íntimos en los medios. Hay situaciones familiares muy dolorosas. Agradezco el respeto y el espacio para que cada uno pueda transitar su camino como lo necesite", concluyó firme.

Por qué Valentino, el hijo de Natacha Jaitt, denunció a su tío Ulises Jaitt

La historia de Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, salió a la luz con una denuncia que conmocionó al entorno familiar y mediático. El joven, hoy de 19 años, acusó a su tío, Ulises Jaitt, por episodios de violencia física y psicológica que asegura haber sufrido desde los 8 hasta los 16 años.

En su relato durante una entrevista con Puro Show (El Trece), Valentino describió un contexto de maltrato recurrente y extremo, que incluyó cachetadas, golpes y situaciones que marcaron su infancia y adolescencia. Contó que en varias oportunidades fue arrastrado por la casa, golpeado con un cinturón e incluso sometido a permanecer en el baño bajo agua fría. Uno de los episodios más graves que recordó fue cuando, tras un ataque, Ulises llegó a partirle un palo de escoba en la espalda, provocándole una lesión que lo dejó rengo durante dos semanas.

El joven también sostuvo que, más allá de la violencia física, hubo un componente de manipulación y aislamiento. Según su testimonio, su tío lo alejaba de sus amistades y llegaba a destruir sus pertenencias personales, lo que contribuyó a un entorno de constante hostigamiento. Frente a esta situación, a los 16 años tomó la decisión de escapar y encontró refugio en un hogar de la colectividad judía.

Valentino denunció a Ulises Jaitt

Recién a los 19 años, Valentino decidió formalizar la denuncia y hacer pública su experiencia. En sus declaraciones, el joven expresó sentimientos encontrados: afirmó que, a pesar de todo, lo amaba, pero que espera no volver a verlo y que se haga justicia por los años que considera perdidos bajo el maltrato.

Ante la denuncia, Ulises Jaitt eligió mostrarse reservado. Habló públicamente, aunque sin dar detalles específicos sobre las acusaciones en su contra. La causa se encuentra bajo reserva y cuenta con acompañamiento profesional. Según trascendió, Ulises no negó los hechos pero tampoco brindó una versión detallada. Con prudencia, evitó profundizar en el conflicto y optó por mantener un perfil bajo, preservando la memoria de su hermana, Natacha Jaitt, y sin explayarse sobre las acusaciones que enfrenta.