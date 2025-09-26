En vivo Radio La Red
Así quedó el cuadro de la Copa Libertadores tras la eliminación de Estudiantes de La Plata

Flamengo se impuso por penales ante Estudiantes en La Plata y completó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores, que se definirá el 29 de noviembre en Lima. Racing, Palmeiras y Liga de Quito son los otros aspirantes al título.

En semifinales

En semifinales, Flamengo deberá enfrentarse a Racing con el objetivo de alcanzar el partido decisivo por el título. (EFE)

La Copa Libertadores ya tiene a sus cuatro semifinalistas confirmados. La clasificación de Flamengo, tras un dramático desenlace en La Plata frente a Estudiantes, completó el cuadro de una instancia que promete emociones fuertes en la antesala de la gran final del 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Leé también River le ganó 2-1 a Estudiantes en La Plata y ahora piensa en Palmeiras por la Copa Libertadores
River le ganó 2-1 a Estudiantes en La Plata. (Foto. X @River)

El Pincha, que ganó 1-0 en los 90 minutos con un gol que forzó los penales, se topó con la gran figura de la serie: el arquero Agustín Rossi. El ex Boca fue determinante en la definición y le permitió al Fla meterse entre los cuatro mejores del continente.

Cómo quedó el cuadro de semifinales de la Libertadores

Tras el cierre de los cuartos de final, los cruces quedaron conformados de la siguiente manera:

  • Liga de Quito vs. Palmeiras

  • Racing vs. Flamengo

Los partidos de ida se disputarán en la semana del 21 de octubre, mientras que las revanchas tendrán lugar en la del 28. Los equipos que mejor rendimiento tuvieron en instancias previas serán los encargados de recibir el partido definitorio como locales.

Cómo llegó Flamengo a las semifinales

El conjunto brasileño atravesó una serie compleja contra Estudiantes. En la ida había sacado ventaja, pero en La Plata sufrió la presión del Pincha y terminó forzando los penales. Rossi, con sus atajadas, fue la clave para que el Fla siga en carrera.

Ahora se medirá con Racing, un rival que viene mostrando solidez en la competición. La Academia, que clasificó a esta Libertadores como campeón de la Copa Sudamericana, se quedó con el Grupo E y dejó en el camino a Peñarol en octavos y a Vélez en cuartos, imponiéndose por 1-0 en ambos partidos.

¿Qué pasó en la otra llave?

Del otro lado del cuadro, Palmeiras eliminó a River Plate en un duelo que tuvo sabor a final anticipada. Con victorias 2-1 en Buenos Aires y 3-1 en San Pablo, el Verdao ratificó su condición de candidato y avanzó con autoridad a semifinales.

Su próximo rival será Liga de Quito, que sorprendió a Sao Paulo. Los ecuatorianos ganaron 2-0 en la altura gracias a los tantos de Bryan Ramírez y Michael Estrada, y luego dieron el golpe en el Morumbí con un 1-0 firmado por Jeison Medina.

Qué le queda a Estudiantes tras la eliminación

El Pincha se quedó en la puerta de las semifinales y con un premio acumulado de USD 3.570.000. La derrota le impidió sumar otros USD 1.700.000 correspondientes al acceso a la próxima fase.

El equipo platense deberá reacomodar su calendario y concentrarse en el Torneo Clausura, donde se encuentra tercero en el Grupo A, apenas a un punto del líder Unión. En la fecha 10 visitará a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa.

Además, Estudiantes tiene en la mira la clasificación a las copas internacionales de 2026. En la tabla anual se ubica 13º, a tres puntos de la última plaza de acceso a la Sudamericana, por lo que cada partido local será crucial en lo que resta de la temporada.

¿Cuándo y dónde será la final de la Libertadores 2025?

La gran definición está programada para el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú. Allí, los ganadores de ambas llaves se enfrentarán en un partido único que coronará al nuevo campeón de América.

Con Racing, Flamengo, Palmeiras y Liga de Quito en la pelea, la Libertadores se encamina a una recta final apasionante que promete vibrar en todo el continente.

Así está el cuadro de la Copa Libertadores

SEMIFINALES_COPALIBERTADORES
