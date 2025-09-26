En vivo Radio La Red
La nueva serie corta de Netflix que recién se estrena, tiene 8 capítulos y ya está entre las más vistas

Esta nueva serie breve con Toni Collette sorprendió en Netflix con ocho episodios cargados de misterio, un elenco de lujo y un giro que rompe las reglas del thriller.

La llegada de Incontrolables en Netflix marcó un antes y un después en el catálogo de la plataforma. Desde su estreno mundial este jueves 25 de septiembre de 2025, esta serie canadiense protagonizada por Toni Collette, Sarah Gadon y Mae Martin (quien además es el creador) ya empezó a generar un fuerte impacto tanto en la crítica como en la audiencia.

Con apenas ocho capítulos, la producción se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada y promete consolidarse como un fenómeno internacional.

La ficción consigue diferenciarse de los thrillers habituales al mezclar tensión psicológica, drama policial y un sutil componente fantástico.

Incontrolables Netflix 1

De qué trata "Incontrolables" en Netflix

La historia de Incontrolables se desarrolla en Tall Pines, un pequeño y aparentemente tranquilo pueblo canadiense. Allí funciona una institución para jóvenes problemáticos, liderada por Leanne, un personaje carismático e inquietante interpretado por Toni Collette.

Lo que en principio parece un programa de ayuda social empieza a mostrar grietas cuando Alex Dempsey, un policía recién llegado al lugar (encarnado por Mae Martin), comienza a sospechar de los métodos y verdaderos objetivos del centro. Su esposa embarazada, Laura (Sarah Gadon), también se ve atrapada en la tensión que rodea a la comunidad.

El relato se complica cuando uno de los internos logra escapar, encendiendo la chispa de una investigación que destapa secretos mucho más oscuros de lo que cualquiera podía imaginar. A medida que avanza la trama, incluso aparecen indicios de elementos de ciencia ficción, lo que añade una nueva capa de misterio a la serie.

Incontrolables Netflix 2

El elenco de "Incontrolables" con Toni Collette

Uno de los grandes atractivos de Incontrolables es su elenco. La presencia de Toni Collette, reconocida por su versatilidad y su intensidad en pantalla, asegura un magnetismo particular en cada episodio. La acompañan:

  • Mae Martin
  • Toni Collette
  • Sarah Gadon
  • Alyvia Alyn Lind
  • Sydney Topliffe
  • Brandon Jay McLaren
  • Tattiawna Jones
  • Joshua Close
  • Isolde Ardies

La combinación de actores experimentados y jóvenes talentos da como resultado un reparto sólido, capaz de transmitir tanto vulnerabilidad como peligro.

Incontrolables Netflix 3

Un thriller que rompe moldes en Netflix

Lo que distingue a Incontrolables en Netflix es su capacidad de desafiar las fórmulas establecidas. Si bien parte de una premisa reconocible (el policía que llega a un pueblo y descubre secretos perturbadores), pronto se aleja de los clichés para construir un relato mucho más impredecible.

Cada episodio añade piezas a un rompecabezas complejo que juega con la percepción del espectador. El espectro del thriller psicológico convive con la crudeza del drama social y los destellos de ciencia ficción, todo envuelto en una atmósfera inquietante que recuerda a clásicos modernos, pero con un sello propio.

La apuesta de Netflix por "Incontrolables"

La decisión de estrenar esta producción canadiense a nivel global no es casual. Netflix sigue consolidando su estrategia de diversificar contenidos más allá de Hollywood, apostando por propuestas que puedan resonar en audiencias internacionales.

Con Incontrolables, la plataforma refuerza su posición como líder en ofrecer historias que sorprenden y generan conversación, un elemento clave para mantenerse vigente frente a la creciente competencia en el streaming.

Incontrolables Netflix 4

Lo que viene para la serie "Incontrolables"

Aunque recién se estrenó, ya circulan especulaciones sobre una posible segunda temporada. El final abierto de la primera entrega deja espacio para continuar explorando el universo de Tall Pines y sus personajes.

El éxito de Incontrolables en Netflix también se refleja en las redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron el impacto de su final y las múltiples teorías que surgieron en torno a los misterios de Tall Pines.

Si la recepción de la audiencia se mantiene tan positiva como hasta ahora, es probable que Netflix anuncie novedades en los próximos meses.

Tráiler de "Incontrolables" en Netflix

