Rodrigo de la Serna brilla en Netflix con una nueva serie argentina basada en hechos reales

Netflix sorprende con una mega producción que tendrá como protagonista a Rodrigo de la Serna y escenarios icónicos de la Patagonia. La nueva serie inspirada en hechos reales.

Netflix en Bariloche es la noticia que revolucionó la Patagonia. La plataforma de streaming más importante eligió esta ciudad para montar el set de una de sus apuestas más fuertes del año. Con Rodrigo de la Serna como protagonista, esta nueva serie no solo atraerá miradas por su elenco, sino también por los escenarios naturales y urbanos que mostrarán al mundo una postal renovada de la región.

Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick, la producción hecha en Argentina estará basada en la novela Gordon y tendrá lugar en la violenta década del 70 en el país.

De la Serna dará vida a un personaje oscuro y complejo: un exladrón de obras de arte que, en los años setenta, se convierte en represor de la Triple A y jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti. La serie buscará mostrar esa etapa turbulenta de la historia argentina desde una narrativa atrapante y de alcance global.

Rodrigo de la Serna interpretará a Aníbal Gordon

Netflix anunció una nueva serie hecha en Argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna basada en la historia de Aníbal Gordon producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio), y Pablo Trapero como showrunner.

El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con las distintas bandas de esa época.

La serie también cuenta con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer junto a un gran elenco que los acompaña.

Estará bajo la dirección del mismo Trapero y de Pablo Fendrick, y está escrita por Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero con la colaboración en guion de Marcelo Larraquy, autor de la novela original "Gordon”. La serie ya inició su rodaje en Buenos Aires y continuará en Río Negro.

Pablo Trapero

El desembarco de Netflix en la Patagonia

Bariloche se transformó en el epicentro de la industria audiovisual. Desde el municipio confirmaron que la productora vinculada a Netflix inició las grabaciones esta semana en pleno centro de la ciudad. La noticia corrió rápido entre los vecinos, que se encontraron con calles cortadas, decorados que recrean otra época y un movimiento inusual de técnicos, cámaras y asistentes.

El rodaje se realizará en varias locaciones urbanas y naturales. La primera etapa se concentrará en el Centro Cívico, un sitio histórico que será adaptado para representar la vida en los años setenta. A este se suman calles emblemáticas como Mitre, Quaglia, España, San Martín y Beruti.

De la Serna Serie Aníbal Gordon Netflix 2

Cuál es la historia real de Aníbal Gordon

Aníbal Gordon nació en Colón, Buenos Aires, en 1930. Su carrera delictiva comenzó en los años 50, con actividades vinculadas al hampa común. Pero su ascenso llegó en 1968, cuando se incorporó a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). Aunque actuaba bajo el paraguas del Estado, jamás rompió sus lazos con el delito. Se lo vinculó al robo de obras de arte y a operativos oscuros ligados a la represión ilegal.

Fue en 1973, tras ser liberado de la cárcel de Devoto, cuando Gordon se convirtió en figura clave de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), el grupo parapolicial fundado por José López Rega, entonces secretario personal de Juan Domingo Perón. Más tarde, fue el responsable del centro de detención clandestino Automotores Orletti, epicentro del terrorismo de Estado en plena dictadura.

Aníbal Gordon

Acerca de Preludio Producciones

PRELUDIO PRODUCCIONES SA es una empresa multifacética de entretenimiento con amplia experiencia en el mercado, especializada en producir una diversa gama de contenidos que incluyen series, largometrajes, teatro y espectáculos musicales. En todas sus producciones, busca la originalidad, la calidad y una fuerte conexión con la audiencia.

