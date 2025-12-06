En vivo Radio La Red
Todo confirmado: así quedó el calendario completo de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer todo el cronograma oficial de la primera etapa de la próxima cita mundialista que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Calendario confirmado y completo para la próxima Copa del Mundo (REUTERS)

En una nueva ceremonia camino al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA publicó los días, horarios y sedes de todos los partidos de la fase de grupos. Con este anuncio, ya se conoce cuándo, dónde y a qué hora jugará la Selección Argentina, además del fixture completo del resto de los equipos.

Francia e Inglaterra, integrantes de los grupos de la muerte del mundial 2026. (Foto: A24.com)

Argentina debutará ante Argelia en el Kansas City Stadium, con capacidad para 73.000 personas, y completará sus partidos frente a Austria y Jordania, ambos en el Dallas Stadium, que cuenta con 94.000 lugares.

Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026

A continuación, el fixture oficial grupo por grupo:

Grupo A

Jueves 11 de junio 2026

  • México vs. Sudáfrica – Ciudad de México
  • Corea del Sur vs. Europa D – Guadalajara

Jueves 18 de junio 2026

  • Europa D vs. Sudáfrica – Atlanta
  • México vs. Corea del Sur – Guadalajara

Miércoles 24 de junio 2026

  • Europa D vs. México – Ciudad de México
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur – Monterrey

Grupo B

Viernes 12 de junio 2026

  • Canadá vs. Europa A – Toronto

Sábado 13 de junio 2026

  • Qatar vs. Suiza – San Francisco

Jueves 18 de junio 2026

  • Suiza vs. Europa A – Los Ángeles
  • Canadá vs. Qatar – Vancouver

Miércoles 24 de junio 2026

  • Suiza vs. Canadá – Vancouver
  • Europa A vs. Qatar – Seattle
La Selecci&oacute;n argentina ya conoce sus sedes y horarios para el Mundial (Foto: REUTER)

Grupo C

Sábado 13 de junio 2026

  • Brasil vs. Marruecos – Nueva York / Nueva Jersey
  • Haití vs. Escocia – Boston

Viernes 19 de junio 2026

  • Brasil vs. Haití – Philadelphia
  • Escocia vs. Marruecos – Boston

Miércoles 24 de junio 2026

  • Escocia vs. Brasil – Miami
  • Marruecos vs. Haití – Atlanta

Grupo D

Viernes 12 de junio 2026

  • Estados Unidos vs. Paraguay – Los Ángeles

Sábado 13 de junio 2026

  • Australia vs. Europa C – Vancouver

Viernes 19 de junio 2026

  • Europa C vs. Paraguay – San Francisco
  • Estados Unidos vs. Australia – Seattle

Jueves 25 de junio 2026

  • Europa C vs. Estados Unidos – Los Ángeles
  • Paraguay vs. Australia – San Francisco

Grupo E

Domingo 14 de junio 2026

  • Alemania vs. Curazao – Houston
  • Costa de Marfil vs. Ecuador – Philadelphia

Sábado 20 de junio 2026

  • Alemania vs. Costa de Marfil – Toronto
  • Ecuador vs. Curazao – Kansas

Jueves 25 de junio 2026

  • Ecuador vs. Alemania – Nueva York / Nueva Jersey
  • Curazao vs. Costa de Marfil – Philadelphia
Scaloni y la copa del mundo
Lionel Scaloni con la Copa del Mundo.&nbsp;

Grupo F

Domingo 14 de junio 2026

  • Países Bajos vs. Japón – Dallas
  • Europa B vs. Túnez – Monterrey

Viernes 20 de junio 2026

  • Países Bajos vs. Europa B – Houston
  • Japón vs. Túnez – Monterrey

Jueves 25 de junio 2026

  • Túnez vs. Países Bajos – Kansas
  • Japón vs. Europa B – Dallas

Grupo G

Lunes 15 de junio 2026

  • Bélgica vs. Egipto – Seattle
  • Irán vs. Nueva Zelanda – Los Ángeles

Domingo 21 de junio 2026

  • Bélgica vs. Irán – Los Ángeles
  • Egipto vs. Nueva Zelanda – Vancouver

Viernes 26 de junio 2026

  • Nueva Zelanda vs. Bélgica – Vancouver
  • Egipto vs. Irán – Seattle

Grupo H

Lunes 15 de junio 2026

  • España vs. Cabo Verde – Atlanta
  • Arabia Saudita vs. Uruguay – Miami

Domingo 21 de junio 2026

  • España vs. Arabia Saudita – Atlanta
  • Cabo Verde vs. Uruguay – Miami

Viernes 26 de junio 2026

  • Uruguay vs. España – Guadalajara
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Houston

Grupo I

Martes 16 de junio 2026

  • Francia vs. Senegal – Nueva York / Nueva Jersey
  • Repechaje 2 vs. Noruega – Boston

Lunes 22 de junio 2026

  • Francia vs. Repechaje 2 – Philadelphia
  • Noruega vs. Senegal – Nueva Jersey

Viernes 26 de junio 2026

  • Noruega vs. Francia – Boston
  • Senegal vs. Repechaje 2 – Toronto
Grupo J — Calendario completo de la Selección Argentina

Martes 16 de junio 2026

  • 22.00: Argentina vs. Argelia – Kansas
  • Austria vs. Jordania – San Francisco

Lunes 22 de junio 2026

  • 14.00: Argentina vs. Austria – Dallas
  • Jordania vs. Argelia – San Francisco

Sábado 27 de junio 2026

  • 23.00: Jordania vs. Argentina – Kansas
  • Argelia vs. Austria – Dallas

Grupo K

Miércoles 17 de junio 2026

  • Portugal vs. Repechaje 1 – Houston
  • Uzbekistán vs. Colombia – Ciudad de México

Viernes 23 de junio 2026

  • Portugal vs. Uzbekistán – Houston
  • Repechaje 1 vs. Colombia – Guadalajara

Sábado 27 de junio 2026

  • Colombia vs. Portugal – Miami
  • Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Atlanta

Grupo L

Miércoles 17 de junio 2026

  • Inglaterra vs. Croacia – Dallas
  • Ghana vs. Panamá – Toronto

Martes 23 de junio 2026

  • Inglaterra vs. Ghana – Boston
  • Croacia vs. Panamá – Toronto

Sábado 27 de junio 2026

  • Panamá vs. Inglaterra – Nueva York / Nueva Jersey
  • Croacia vs. Ghana – Philadelphia

