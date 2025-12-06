Todo confirmado: así quedó el calendario completo de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026
La FIFA dio a conocer todo el cronograma oficial de la primera etapa de la próxima cita mundialista que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
Calendario confirmado y completo para la próxima Copa del Mundo (REUTERS)
En una nueva ceremonia camino al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA publicó los días, horarios y sedes de todos los partidos de la fase de grupos. Con este anuncio, ya se conoce cuándo, dónde y a qué hora jugará la Selección Argentina, además del fixture completo del resto de los equipos.
Argentina debutará ante Argelia en el Kansas City Stadium, con capacidad para 73.000 personas, y completará sus partidos frente a Austria y Jordania, ambos en el Dallas Stadium, que cuenta con 94.000 lugares.
Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026
A continuación, el fixture oficial grupo por grupo:
Grupo A
Jueves 11 de junio 2026
México vs. Sudáfrica – Ciudad de México
Corea del Sur vs. Europa D – Guadalajara
Jueves 18 de junio 2026
Europa D vs. Sudáfrica – Atlanta
México vs. Corea del Sur – Guadalajara
Miércoles 24 de junio 2026
Europa D vs. México – Ciudad de México
Sudáfrica vs. Corea del Sur – Monterrey
Grupo B
Viernes 12 de junio 2026
Canadá vs. Europa A – Toronto
Sábado 13 de junio 2026
Qatar vs. Suiza – San Francisco
Jueves 18 de junio 2026
Suiza vs. Europa A – Los Ángeles
Canadá vs. Qatar – Vancouver
Miércoles 24 de junio 2026
Suiza vs. Canadá – Vancouver
Europa A vs. Qatar – Seattle
Grupo C
Sábado 13 de junio 2026
Brasil vs. Marruecos – Nueva York / Nueva Jersey
Haití vs. Escocia – Boston
Viernes 19 de junio 2026
Brasil vs. Haití – Philadelphia
Escocia vs. Marruecos – Boston
Miércoles 24 de junio 2026
Escocia vs. Brasil – Miami
Marruecos vs. Haití – Atlanta
Grupo D
Viernes 12 de junio 2026
Estados Unidos vs. Paraguay – Los Ángeles
Sábado 13 de junio 2026
Australia vs. Europa C – Vancouver
Viernes 19 de junio 2026
Europa C vs. Paraguay – San Francisco
Estados Unidos vs. Australia – Seattle
Jueves 25 de junio 2026
Europa C vs. Estados Unidos – Los Ángeles
Paraguay vs. Australia – San Francisco
Grupo E
Domingo 14 de junio 2026
Alemania vs. Curazao – Houston
Costa de Marfil vs. Ecuador – Philadelphia
Sábado 20 de junio 2026
Alemania vs. Costa de Marfil – Toronto
Ecuador vs. Curazao – Kansas
Jueves 25 de junio 2026
Ecuador vs. Alemania – Nueva York / Nueva Jersey
Curazao vs. Costa de Marfil – Philadelphia
Grupo F
Domingo 14 de junio 2026
Países Bajos vs. Japón – Dallas
Europa B vs. Túnez – Monterrey
Viernes 20 de junio 2026
Países Bajos vs. Europa B – Houston
Japón vs. Túnez – Monterrey
Jueves 25 de junio 2026
Túnez vs. Países Bajos – Kansas
Japón vs. Europa B – Dallas
Grupo G
Lunes 15 de junio 2026
Bélgica vs. Egipto – Seattle
Irán vs. Nueva Zelanda – Los Ángeles
Domingo 21 de junio 2026
Bélgica vs. Irán – Los Ángeles
Egipto vs. Nueva Zelanda – Vancouver
Viernes 26 de junio 2026
Nueva Zelanda vs. Bélgica – Vancouver
Egipto vs. Irán – Seattle
Grupo H
Lunes 15 de junio 2026
España vs. Cabo Verde – Atlanta
Arabia Saudita vs. Uruguay – Miami
Domingo 21 de junio 2026
España vs. Arabia Saudita – Atlanta
Cabo Verde vs. Uruguay – Miami
Viernes 26 de junio 2026
Uruguay vs. España – Guadalajara
Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Houston
Grupo I
Martes 16 de junio 2026
Francia vs. Senegal – Nueva York / Nueva Jersey
Repechaje 2 vs. Noruega – Boston
Lunes 22 de junio 2026
Francia vs. Repechaje 2 – Philadelphia
Noruega vs. Senegal – Nueva Jersey
Viernes 26 de junio 2026
Noruega vs. Francia – Boston
Senegal vs. Repechaje 2 – Toronto
Grupo J — Calendario completo de la Selección Argentina