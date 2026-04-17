En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
WhatsApp
TENDENCIA

Ni WhatsApp ni Instagram: la app que crece en silencio y empieza a preocupar a las grandes tecnológicas

Mientras millones de usuarios siguen conectados a las plataformas tradicionales, nuevas aplicaciones de mensajería avanzan con una promesa clave: más privacidad, menos exposición y control total sobre los datos personales.

En un escenario dominado por gigantes como WhatsApp e Instagram, un fenómeno silencioso comienza a tomar forma. Se trata del crecimiento sostenido de nuevas aplicaciones que, sin hacer demasiado ruido, empiezan a captar la atención de usuarios que priorizan la privacidad y la seguridad digital.

Una de las protagonistas de este cambio es Signal, una plataforma que ganó popularidad en los últimos años por su enfoque radical en la protección de datos. A diferencia de otras apps, no almacena información personal ni permite el acceso a los mensajes, ya que todo está cifrado de extremo a extremo, incluso los metadatos. Este diferencial la posicionó como una de las alternativas favoritas entre quienes buscan comunicaciones realmente privadas.

En paralelo, Telegram sigue consolidando su lugar como una opción robusta, especialmente entre usuarios más avanzados. Sus canales masivos, bots automatizados y herramientas de personalización la convierten en una plataforma más versátil que muchas de sus competidoras, lo que explica su crecimiento sostenido en distintos mercados.

Detrás de esta migración incipiente hay motivos claros. El aumento de estafas digitales, la preocupación por el uso de datos personales y el cansancio frente a las grandes tecnológicas impulsan a cada vez más personas a explorar nuevas opciones. La privacidad, que durante años fue un tema secundario, hoy se convirtió en un factor determinante a la hora de elegir una aplicación.

Sin embargo, el dominio de WhatsApp sigue siendo contundente, especialmente en países como Argentina, donde su uso está profundamente arraigado. El llamado “efecto red” —donde todos usan la misma app— continúa siendo el principal obstáculo para un cambio masivo.

Aun así, la tendencia ya está en marcha. Aunque no se trata de un reemplazo inmediato, el avance de estas plataformas marca un cambio de paradigma: la competencia ya no pasa solo por sumar usuarios, sino por ofrecer mayor transparencia y control. En ese terreno, las nuevas apps empiezan a jugar un partido que podría redefinir el futuro de la mensajería digital.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
WhatsApp
