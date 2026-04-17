Javier Milei viaja a Israel este sábado en medio del conflicto en Medio Oriente

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La agenda continuará el lunes con la entrega de un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde el Presidente dará un discurso en una ceremonia prevista para las 10.30. Ese mismo día, a las 15.30, se reunirá con su par Isaac Herzog y luego visitará la Yeshivá Hebron, donde recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos.

Antes de regresar, Milei mantendrá encuentros con rabinos y visitará la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. El regreso está previsto para el martes por la noche, con llegada a la Argentina el miércoles por la mañana.

El presidente podría anunciar el traslado de la embajada argentina en Israel

Según pudo saber A24.com, existe la posibilidad de que el mandatario anuncie el traslado de la embajada argentina en Israel a Jerusalén.

Desde que Milei anunció la intención de modificar la sede diplomática, que hasta ahora se encuentra en Tel Aviv hacia Jerusalén, en febrero de 2024, en el Gobierno demoraron su concreción por la imposibilidad de viajar debido a la inestabilidad por el conflicto bélico en la región. Sin embargo, ahora, en medio de las negociaciones por la tregua convocada por Estados Unidos con Irán, en la Casa Rosada analizan los pormenores de la mudanza, que significaría un respaldo contundente al reclamo internacional del gobierno israelí de posicionar a esa ciudad como la nueva capital del Estado de Israel.

La decisión generaría un fuerte impacto político internacional en medio de una tensa tregua entre Estados Unidos e Israel con Irán, que afecta a toda la región del Golfo Pérsico, y más aún si al acto del Día de la Independencia se confirma también la presencia del presidente de Estados unidos, Donald Trump, también fue invitado por Netanyahu.

Los únicos gobiernos que ya reconocieron a Jerusalén como la capital de Israel y trasladaron sus sedes diplomáticas son Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.