El desesperado pedido de Brian Sarmiento tras ser notificado en Gran Hermano por deuda alimentaria

Ochoa reveló la contundente medida que tomó Brian al enterarse: "A él lo notificaron, firmó el papel. Él pide que se revoque el pedido y apeló a esta situación. La primera parte del embargo ya fue transferida por Kuarzo a la cuenta judicial alimentaria, y ahora la jueza autorizó la transferencia a Tessie"

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Cómo fue la notificación a Brian Sarmiento en Gran Hermano

En DDM (América TV), Santiago Riva Roy dio a conocer este viernes una información que impactó de lleno en el universo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Según detalló, uno de los participantes habría quebrado el aislamiento dentro de la casa en una situación que, además, no fue emitida en pantalla.

“A Brian Sarmiento lo notificaron, nosotros nunca nos enteramos. ¿Alguien se enteró?”, lanzó Mariana Fabbiani sorprendida por la situación. Riva Roy agregó: “Se están enterando todos por El diario de Mariana. El mánager nos hablaba de un papá angustiado que quería ir a GH para juntar dinero para la cuenta alimentaria”.

En ese marco, el periodista profundizó sobre el trasfondo legal que involucra a Brian Sarmiento y precisó el estado de la causa. “Ya salió el embargo del primer millón y medio de pesos del sueldo de Brian para la cuenta de la justicia y ahora para la cuenta de Tessie (Ponza, expareja de Brian) ”. Mariana reforzó la información: “Vamos a recordarle a la gente que le habían embargado el sueldo para pagar por lo menos una cuota de lo que se le debía a Tessie”.

La cifra total de la deuda también fue puesta sobre la mesa durante el programa, lo que dimensionó aún más el conflicto. “Aquí, la noticia: este papá que va a GH para pagar, presenta su abogado un pedido de nulidad ”, reveló Santiago.

Ahí, Fabbiani sintetizó el panorama con claridad: “O sea, el primer sueldo se lo embargan, le quitan esa primera cuota destinada a las hijas de Brian Sarmiento, una cuota que él debía y el segundo sueldo, apela”.