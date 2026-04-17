El desesperado pedido de Brian Sarmiento tras ser notificado en Gran Hermano por deuda alimentaria

Brian Sarmiento fue notificado formalmente este 17 de abril dentro de Gran Hermano (Telefe) por una deuda alimentaria que mantiene con su expareja, Tessie Poza, en relación con la manutención de su hija.
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Brian Sarmiento fue notificado por la Justicia por una deuda alimentaria que mantiene con la madre de su hija, y se dispuso un embargo sobre sus ingresos de Gran Hermano. El exfutbolista apeló la medida y ahora espera una resolución.
Brian Sarmiento fue notificado formalmente este 17 de abril dentro de Gran Hermano (Telefe) por una deuda alimentaria que mantiene con su expareja, Tessie Poza, en relación con la manutención de su hija.
En LAM (América TV), Pepe Ochoa retomó la información que había dado Santiago Riva Roy en DDM (América TV) y aportó nuevos detalles sobre la situación judicial que involucra al exfutbolista.
Según explicó el panelista, no solo fue notificad por el embargo sobre el dinero que percibe en el reality, sino que además ya tomó cartas en el asunto desde el plano legal. De acuerdo a lo que se comentó al aire, Sarmiento decidió apelar la medida, buscando revertir o al menos revisar la resolución que impacta directamente en sus ingresos actuales.
“Hay un tema legal por el tema de los alimentos. Tessie le pidió a sus abogados que le embarguen el sueldo a Brian; se mandó el embargo a Kuarzo y Telefe. Lo notificaron del tema. Lo que piden las madres de las hijas de Brian es que, como cobra seis millones de pesos por mes y no paga hace mucho tiempo, el dinero que cobra en Gran Hermano se deposite en una cuenta que dispone la Justicia, para que vaya a las hijas y así cancelar la deuda", expuso Pepe sobre la decisión de la expareja que vive en Alemania.
Ochoa reveló la contundente medida que tomó Brian al enterarse: "A él lo notificaron, firmó el papel. Él pide que se revoque el pedido y apeló a esta situación. La primera parte del embargo ya fue transferida por Kuarzo a la cuenta judicial alimentaria, y ahora la jueza autorizó la transferencia a Tessie"
En DDM (América TV), Santiago Riva Roy dio a conocer este viernes una información que impactó de lleno en el universo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Según detalló, uno de los participantes habría quebrado el aislamiento dentro de la casa en una situación que, además, no fue emitida en pantalla.
“A Brian Sarmiento lo notificaron, nosotros nunca nos enteramos. ¿Alguien se enteró?”, lanzó Mariana Fabbiani sorprendida por la situación. Riva Roy agregó: “Se están enterando todos por El diario de Mariana. El mánager nos hablaba de un papá angustiado que quería ir a GH para juntar dinero para la cuenta alimentaria”.
En ese marco, el periodista profundizó sobre el trasfondo legal que involucra a Brian Sarmiento y precisó el estado de la causa. “Ya salió el embargo del primer millón y medio de pesos del sueldo de Brian para la cuenta de la justicia y ahora para la cuenta de Tessie (Ponza, expareja de Brian) ”. Mariana reforzó la información: “Vamos a recordarle a la gente que le habían embargado el sueldo para pagar por lo menos una cuota de lo que se le debía a Tessie”.
La cifra total de la deuda también fue puesta sobre la mesa durante el programa, lo que dimensionó aún más el conflicto. “Aquí, la noticia: este papá que va a GH para pagar, presenta su abogado un pedido de nulidad ”, reveló Santiago.
Ahí, Fabbiani sintetizó el panorama con claridad: “O sea, el primer sueldo se lo embargan, le quitan esa primera cuota destinada a las hijas de Brian Sarmiento, una cuota que él debía y el segundo sueldo, apela”.