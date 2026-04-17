Qué ver en Netflix: la serie más exitosa estrenó 10 nuevos episodios para maratonear

Perfil falso Netflix 1

Según la descripción oficial de Netflix: "La luna de miel de ensueño de Camila y Miguel se convierte en pesadilla cuando se hacen amigos de una misteriosa y adinerada pareja…, mientras la muerte y la venganza los acechan".

Si hubo un elemento que elevó la tensión, fue el regreso de Ángela Ferrer, interpretada por Manuela González. Su salida de prisión marcó uno de los puntos más intensos de la temporada.

Otro de los ejes narrativos fue el conflicto interno de Vanessa. Tras haber asesinado a su esposo abusivo, el personaje enfrentó el peso de sus decisiones.

El elenco principal y los nuevos personajes en Perfil falso

Carolina Miranda

Rodolfo Salas

Lincoln Palomeque

Manuela González

Iván Amozurrutia

Julián Cerati

Víctor Mallarino

Mauricio Hénao

Felipe Londoño

Juliana Galvis

Perfil falso Netflix 2

La tercera temporada incorporó nuevos personajes que aportaron frescura y complejidad. Entre ellos destacaron Penélope Guerrero, Laura Osma, Eduardo Pérez, Asia Ortega y Lidia San José.

Estas incorporaciones no fueron decorativas. Cada una cumplió un rol específico dentro de la trama, ya sea como aliados, amenazas o piezas clave en los giros argumentales.

Además, el regreso de actores como Emmanuel Esparza, Marcela Carvajal, David Palacio, Víctor Mallarino e Iván Amozurrutia reforzó la continuidad de la historia.

Cuántos episodios tiene la temporada final de la serie

Con un total de 10 episodios, la temporada final mantuvo el formato de las entregas anteriores. Sin embargo, el ritmo fue más intenso.

Perfil falso Netflix 3

La tercera temporada de Perfil falso se estrenó el 15 de abril de 2026 en Netflix. Desde ese momento, todos los episodios estuvieron disponibles para los suscriptores.

El lanzamiento generó expectativa, especialmente entre quienes siguieron la serie desde su inicio. La plataforma apostó por cerrar la historia con una entrega que mantuviera el interés hasta el último minuto.

El impacto de la serie en su despedida de Netflix

El final de Perfil falso marcó el cierre de una historia que logró captar la atención del público internacional. Su mezcla de drama, suspenso y romance fue clave para su éxito.

La tercera temporada consolidó ese estilo, pero añadió una carga emocional más fuerte. Las pérdidas, las traiciones y los conflictos internos definieron el tono. El resultado fue una despedida intensa, fiel a la esencia de la serie.

Tráiler oficial de Perfil falso: Temporada 3 en Netflix