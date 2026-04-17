Qué ver en Netflix: la serie más exitosa estrenó 10 nuevos episodios para maratonear
La tercera y última temporada de esta serie en Netflix acaba de llegar a la plataforma con diez capítulos para ver en el fin de semana.
Qué ver en Netflix: la serie más exitosa estrenó 10 nuevos episodios para maratonear. (Foto: Archivo)
La esperada conclusión de Perfil falso ya está disponible en Netflix y no dejó indiferente a nadie. La serie regresó con una entrega que apostó por intensificar el drama, elevar el suspenso y cerrar las historias con un ritmo vertiginoso. Lo que comenzó como una historia de engaños digitales terminó por convertirse en una trama compleja donde el amor, la traición y la venganza se entrelazaron sin tregua.
Un año después del final de la segunda temporada, los nuevos episodios retomaron la historia justo donde el caos parecía haberse calmado. Sin embargo, la calma duró poco. La relación entre Camila y Miguel entró en una nueva etapa, marcada por la desconfianza, los secretos y una amenaza que se volvió cada vez más tangible.
Cómo es Perfil falso: temporada 3 en Netflix
La tercera temporada arrancó con lo que parecía ser un respiro para los protagonistas. Camila Román, interpretada por Carolina Miranda, y Miguel Estévez, a cargo de Rodolfo Salas, iniciaron su luna de miel en un destino paradisíaco. Todo apuntaba a que, tras los eventos traumáticos del pasado, ambos podrían reconstruir su vínculo. Pero esa ilusión se rompió rápidamente.
Durante su viaje, conocieron a una pareja adinerada que, en apariencia, ofrecía amistad y sofisticación. Sin embargo, lo que parecía un encuentro casual escondía una red de secretos mucho más profunda. La serie utilizó este recurso para introducir nuevas tensiones y revelar que el peligro no había desaparecido, solo había cambiado de forma.
Según la descripción oficial de Netflix: "La luna de miel de ensueño de Camila y Miguel se convierte en pesadilla cuando se hacen amigos de una misteriosa y adinerada pareja…, mientras la muerte y la venganza los acechan".
Si hubo un elemento que elevó la tensión, fue el regreso de Ángela Ferrer, interpretada por Manuela González. Su salida de prisión marcó uno de los puntos más intensos de la temporada.
Otro de los ejes narrativos fue el conflicto interno de Vanessa. Tras haber asesinado a su esposo abusivo, el personaje enfrentó el peso de sus decisiones.
El elenco principal y los nuevos personajes en Perfil falso
Carolina Miranda
Rodolfo Salas
Lincoln Palomeque
Manuela González
Iván Amozurrutia
Julián Cerati
Víctor Mallarino
Mauricio Hénao
Felipe Londoño
Juliana Galvis
La tercera temporada incorporó nuevos personajes que aportaron frescura y complejidad. Entre ellos destacaron Penélope Guerrero, Laura Osma, Eduardo Pérez, Asia Ortega y Lidia San José.
Estas incorporaciones no fueron decorativas. Cada una cumplió un rol específico dentro de la trama, ya sea como aliados, amenazas o piezas clave en los giros argumentales.
Además, el regreso de actores como Emmanuel Esparza, Marcela Carvajal, David Palacio, Víctor Mallarino e Iván Amozurrutia reforzó la continuidad de la historia.
Cuántos episodios tiene la temporada final de la serie
Con un total de 10 episodios, la temporada final mantuvo el formato de las entregas anteriores. Sin embargo, el ritmo fue más intenso.
La tercera temporada de Perfil falso se estrenó el 15 de abril de 2026 en Netflix. Desde ese momento, todos los episodios estuvieron disponibles para los suscriptores.
El lanzamiento generó expectativa, especialmente entre quienes siguieron la serie desde su inicio. La plataforma apostó por cerrar la historia con una entrega que mantuviera el interés hasta el último minuto.
El impacto de la serie en su despedida de Netflix
El final de Perfil falso marcó el cierre de una historia que logró captar la atención del público internacional. Su mezcla de drama, suspenso y romance fue clave para su éxito.
La tercera temporada consolidó ese estilo, pero añadió una carga emocional más fuerte. Las pérdidas, las traiciones y los conflictos internos definieron el tono. El resultado fue una despedida intensa, fiel a la esencia de la serie.
Tráiler oficial de Perfil falso: Temporada 3 en Netflix