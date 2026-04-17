Ximena Capristo despotricó contra Paula Chaves tras su intento de aclaración: "No te hagas la pel..."

Hace algunos días, Ximena Capristo salió con los tapones de punta y lanzó una fuerte acusación contra Paula Chaves, a quien señaló por un supuesto comentario desubicado sobre su hijo recién nacido.
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Paula Chaves desmintió lo dicho por Ximena Capristo sobre un supuesto comentario acerca de su hijo, y la panelista redobló la apuesta con declaraciones aún más duras.
Hace algunos días, Ximena Capristo salió con los tapones de punta y lanzó una fuerte acusación contra Paula Chaves, a quien señaló por un supuesto comentario desubicado sobre su hijo recién nacido.
Según relató, el episodio ocurrió en un ámbito privado y en forma de "chiste" que para la ex Gran Hermano no lo fue. Visiblemente molesta, Capristo cuestionó la actitud de la conductora y aseguró que ese comentario le dolió ya que sabía de la lucha que había tenido por ser madre.
“Por Dios, es gravísimo lo que cuenta. Jamás diría u opinaría nada de un menor, por mis hijos. Yo hablo con Gustavo, Pedro también. Nuestro vínculo siempre fue con él, nunca con ella. Todos los años dice y hace algo por el estilo", le confió Paula a Yanina Latorre.
A medida que la conductora leía el mensaje en SQP (América TV), Ximena sintió la necesidad de interrumpir: "No tengo interés en hablar de ellos. Lo que dije, te lo juro por mi mamá, es cierto. No va a hacerse cargo porque la van a cancelar de todos lados, Gustavo es testigo. No fue un chiste, fue un ‘nunca más’. No voy a mencionar esa frase desafortunada porque el día de mañana le van a hacer bullying; era una situación de bebé. Como lo tiene exagerado..."
"No te hagas la pel... porque muchos de acá del medio sabemos quién sos. Que vos te hagas la mosquita muerta no quiere decir que lo seas. Hacete cargo”, siguió su descargo de manera furiosa.
En medio del distanciamiento que marcó el final de la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves, Ximena Capristo sumó su propia historia y recordó el momento en que decidió tomar distancia junto a su pareja, Gustavo Conti. Lo hizo al aire de SQP (América TV), donde no esquivó el tema y dio detalles del quiebre.
La panelista explicó que el vínculo entre ambas parejas se había dado de manera natural en una etapa en la que Conti y Pedro Alfonso compartían proyectos laborales. Sin embargo, dejó en claro que, aunque había trato frecuente, nunca llegó a consolidarse una amistad profunda entre ella y Chaves.
"Conti y Pedro trabajaron un tiempo juntos y yo era una buena anfitriona y venían a casa a comer, todo bien. No éramos amigas (con Paula) porque yo no sería nunca amiga de ella, somos diferentes y tenemos otra onda. No es un tema de obra acá, a mí hay algo puntual de ella que no me gustó que ella lo sabe y se lo dije y después anda diciendo que yo hablo de ella", comenzó picante la panelista.
Luego, redobló la apuesta al remarcar que, pese a conocer cuestiones íntimas, siempre optó por el silencio. "Sé muchas cosas familiares de ella que jamás las expuse", dejó en claro Capristo sobre Chaves. Y ahí contó por primera vez qué detonó el final de la amistad: "Me hizo un comentario y pasó algo con mi hijo que a mí no me gustó y a partir de ahí yo le hice la cruz. Puede decir que es mentira pero ella sabe muy bien el comentario que hizo y yo a partir de ahí nunca más".
Al profundizar sobre ese episodio, vinculó directamente el conflicto con una situación que involucró a su hijo cuando era muy pequeño, algo que marcó un antes y un después en su relación. "Lo hizo como en chiste, era bebé de meses, y a mí no me gustó y se lo dije. Lo juro por mi mamá que está en el cielo, no lo voy a inventar. A partir de ahí le hice totalmente la cruz. Lo hablamos en el momento y me dijo que fue un chiste. Se meten con mi hijo y yo te mato. A mi me costó ser mamá, estuve cuatro años".