Ximena Capristo despotricó contra Paula Chaves tras su intento de aclaración: "No te hagas la pel..."

"No te hagas la pel... porque muchos de acá del medio sabemos quién sos. Que vos te hagas la mosquita muerta no quiere decir que lo seas. Hacete cargo”, siguió su descargo de manera furiosa.

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Cómo quedó la relación entre Peter Alfonso y Gustavo Conti

En medio del distanciamiento que marcó el final de la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves, Ximena Capristo sumó su propia historia y recordó el momento en que decidió tomar distancia junto a su pareja, Gustavo Conti. Lo hizo al aire de SQP (América TV), donde no esquivó el tema y dio detalles del quiebre.

La panelista explicó que el vínculo entre ambas parejas se había dado de manera natural en una etapa en la que Conti y Pedro Alfonso compartían proyectos laborales. Sin embargo, dejó en claro que, aunque había trato frecuente, nunca llegó a consolidarse una amistad profunda entre ella y Chaves.

"Conti y Pedro trabajaron un tiempo juntos y yo era una buena anfitriona y venían a casa a comer, todo bien. No éramos amigas (con Paula) porque yo no sería nunca amiga de ella, somos diferentes y tenemos otra onda. No es un tema de obra acá, a mí hay algo puntual de ella que no me gustó que ella lo sabe y se lo dije y después anda diciendo que yo hablo de ella", comenzó picante la panelista.

Luego, redobló la apuesta al remarcar que, pese a conocer cuestiones íntimas, siempre optó por el silencio. "Sé muchas cosas familiares de ella que jamás las expuse", dejó en claro Capristo sobre Chaves. Y ahí contó por primera vez qué detonó el final de la amistad: "Me hizo un comentario y pasó algo con mi hijo que a mí no me gustó y a partir de ahí yo le hice la cruz. Puede decir que es mentira pero ella sabe muy bien el comentario que hizo y yo a partir de ahí nunca más".

Al profundizar sobre ese episodio, vinculó directamente el conflicto con una situación que involucró a su hijo cuando era muy pequeño, algo que marcó un antes y un después en su relación. "Lo hizo como en chiste, era bebé de meses, y a mí no me gustó y se lo dije. Lo juro por mi mamá que está en el cielo, no lo voy a inventar. A partir de ahí le hice totalmente la cruz. Lo hablamos en el momento y me dijo que fue un chiste. Se meten con mi hijo y yo te mato. A mi me costó ser mamá, estuve cuatro años".