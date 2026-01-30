Enero marcó la primera baja mensual del dólar desde agosto pasado

En el mercado paralelo, el dólar blue volvió a ceder este viernes: bajó $5 y se ofreció a $1.470. De esta manera, enero registra para esta cotización un retroceso acumulado de $60 después de una mayor demanda en las primeras dos semanas de enero.

Las cotizaciones financieras exhiben un comportamiento dispar. El dólar MEP se negocia en $1.460 con una leve suba diaria de 0,1% aunque conserva una merma mensual del 1,3%. En tanto, el dólar contado con liquidación descendió 0,7%, hasta $1.504,04, y acumuló en enero una caída del 1,4%.

En el mercado de futuros, los contratos operan mayormente al alza, con el dólar para marzo pactándose en torno a los $1.519.

La designación en la Reserva Federal

Las bolsas del mundo operan este viernes con tendencia negativa, en una jornada marcada por una fuerte baja en los metales preciosos, la evaluación de los balances corporativos en Estados Unidos y la moderación del reciente salto del petróleo.

El clima financiero se vio impactado además por el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el economista que propuso para conducir la Reserva Federal (FED) a partir de mayo, en reemplazo de Jerome Powell. El elegido es Kevin Warsh, ex gobernador del organismo.

Tras la nominación, los principales índices de Wall Street registran caídas cercanas al 0,5% hacia el mediodía. Trump destacó públicamente al candidato y afirmó que “pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor”, además de describir a Warsh como un "personaje central" que "nunca te decepcionará".

Los metales detuvieron su crecimiento

En el mercado de materias primas, el petróleo retrocede 0,6%, aunque se mantiene por encima de los USD 65 por barril en Estados Unidos. El oro, en tanto, sufre una corrección del 4% y se ubica en torno a los USD 5.100 la onza, mientras que la plata se hunde 13% y perfora los USD 100.

En el plano local, el índice S&P Merval avanza 0,6% y se posiciona cerca de los 3.230.000 puntos, consolidando un balance semanal positivo. Los bonos soberanos también muestran movimiento dispar: los Bonares y Globales ceden en promedio 0,3%.

oro.jpg

Por su parte, el riesgo país que elabora JP Morgan avanzó hasta los 495 puntos básicos después de partir de las 489 unidades esta mañana.

Los bonos argentinos en dólares cayeron en su mayoría, como el AL35 y GD30D, entre 0,5% y 1%.

Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán continúan generando ruido en los mercados internacionales. Ese escenario, sin embargo, sostiene el interés por el oro como activo de refugio y contribuye a mejorar la valuación de las reservas del Banco Central por su tenencia del metal.