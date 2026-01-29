"Cómo chaparon esa noche": aseguran que la China Suárez y Gonzalo Heredia se besaron a escondidas en una fiesta de Pol-ka

Pilar Smith no dudó en señalarle: "Vos estabas". Y el periodista contó con lujo de detalles: “Estaba Pampito, estaba yo. Y le decíamos: ‘Prendé la cámara para tomar esa imagen’. Y no llegamos, se separaron las bocas, los labios, las lenguas, y no llegamos a tener la imagen, pero ambos lo atestiguamos”.

Smith remarcó: "Vos lo viste, no te lo contaron". Y Riva Roy aseguró: “Estos dos ojitos lo vieron como te estoy viendo acá a vos sentada”.

Embed

Qué plan ideó Wanda Nara para que la China Suárez tenga su peor debut en TV

Lejos de calmarse las tensiones entre Wanda Nara y la China Suárez, el cruce entre ambas figuras sigue creciendo. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) continúa sin olvidar ni perdonar que aquel episodio con la actriz terminó quebrando su relación con Mauro Icardi.

En ese marco, Adrián Pallares adelantó en Intrusos (América TV) que se viene una verdadera batalla televisiva, con Wanda y la China enfrentadas directamente en la pantalla chica.

La coincidencia de estrenos potencia el conflicto: mientras Wanda encara la etapa final de MasterChef Celebrity, que se emite cada noche a las 22:15 en Telefe, el lunes próximo El Trece lanzará Hija del fuego, la venganza de la bastarda, la nueva ficción protagonizada por la China Suárez, en el horario de las 21:15.

"Información exclusiva y además muy fuerte y caliente que tiene que ver con el pedido efusivo, muy efusivo, de Wanda que habría sido, 'quiero que cambien el horario de Masterchef... que adelante en el horario para competir directamente con la China Suárez''. Wanda habría pedido a Telefe que cambien el horario para competir directamente con la China Suárez", confirmó Daniel Ambrosino, dejando en evidencia la obsesión de la mediática con la actual pareja de su ex.

El periodista sumó un dato aún más llamativo: "Y hay una frase que me dijeron que es muy fuerte... la frase sería 'la quiero aplastar'". Pallares, por su parte, analizó la situación: "Tremendo, es creíble, por lo pronto es creíble. Digamos que antes de Masterchef está Pasapalabra, que podría estar después de Masterchef, porque es un programa que es un comodín que se puede mover, pero que también le deja un piso lindo a Masterchef, no es lo mismo salir del piso del noticiero, claro".

Conviene recordar que MasterChef Celebrity es hoy el único ciclo de la TV abierta que supera los dos dígitos de rating, con promedios que rondan entre 10 y 12 puntos en Telefe. En contraste, las noches de El Trece con El encargado (la serie de Guillermo Francella) apenas superaron los 4 puntos en las últimas semanas.

De esta manera, si Wanda logra que Telefe adelante su programa para competir directamente contra la ficción de Eugenia Suárez, la guerra televisiva quedará oficialmente declarada. Solo restará esperar la planilla de Ibope del próximo martes para ver si la mediática consigue “aplastar” a su rival o si la China logra dar el golpe y quedarse con la victoria en esta nueva batalla.