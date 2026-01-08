Netflix estrena la nueva serie de los creadores de Stranger Things y promete ser un fenómeno histórico

Netflix evitó precisar el número de episodios y se limitó a confirmar que el estreno se produciría en algún momento de 2026. Esa ventana amplia alimentó las especulaciones sobre el calendario interno de la compañía y sobre el lugar que The Boroughs ocuparía dentro de su estrategia de lanzamientos.

El elenco de la nueva serie The Boroughs

Alfred Molina (Spider-Man: No Way Home, Three Pines)

(Spider-Man: No Way Home, Three Pines) Geena Davis (Thelma and Louise, A League of Their Own)

(Thelma and Louise, A League of Their Own) Alfre Woodard (Clemency, Salem’s Lot)

(Clemency, Salem’s Lot) Denis O’Hare (American Horror Story, This Is Us)

(American Horror Story, This Is Us) Clarke Peters (The Wire, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

(The Wire, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Bill Pullman (The Sinner, Independence Day)

(The Sinner, Independence Day) Jena Malone (Love Lies Bleeding, The Hunger Games)

(Love Lies Bleeding, The Hunger Games) Carlos Miranda (Station 19, Vida)

(Station 19, Vida) Seth Numrich (Under the Banner of Heaven, Turn)

(Under the Banner of Heaven, Turn) Alice Kremelberg (The Sinner, Renegade Nell)

(The Sinner, Renegade Nell) Rafael Casal (Loki, Blindspotting)

(Loki, Blindspotting) Dee Wallace (E.T. the Extra-Terrestrial, Cujo)

(E.T. the Extra-Terrestrial, Cujo) Ed Begley Jr. (Young Sheldon, Better Call Saul)

(Young Sheldon, Better Call Saul) Jane Kaczmarek (Malcom in the Middle, The Changeling)

(Malcom in the Middle, The Changeling) Eric Edelstein (Twin Peaks: The Return, Minx)

(Twin Peaks: The Return, Minx) Mousa Hussein Kraish (American Gods, Your Lucky Day)

Quiénes están detrás de The Boroughs

Aunque los hermanos Duffer figuraron como productores ejecutivos, The Boroughs no fue una creación directa suya. La serie fue creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, conocidos por su trabajo previo en proyectos televisivos y de animación.

La dirección quedó a cargo de Ben Taylor, quien asumió el desafío de dar forma visual a una historia que se movió entre lo íntimo y lo sobrenatural. Esta estructura ubicó a los Duffer en un rol estratégico, más cercano a la supervisión creativa que a la autoría narrativa.

Esa decisión marcó una diferencia clara respecto a Stranger Things. En este caso, el sello Duffer funcionó como aval y no como motor principal del relato, una señal del momento de transición que atravesó su vínculo con Netflix.

The Boroughs, la serie ideal para ver después de Stranger Things

El lanzamiento de The Boroughs se inscribió en un período clave para los hermanos Duffer. Tras el final de Stranger Things, Netflix confirmó que al menos dos proyectos vinculados a su nombre llegarían en 2026.

La coexistencia de ambos proyectos reforzó la idea de cierre de etapa. The Boroughs apareció así como una de las últimas colaboraciones entre Netflix y los Duffer antes de un cambio significativo.