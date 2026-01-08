Netflix estrena la nueva serie de los creadores de Stranger Things y promete ser un fenómeno histórico
Netflix anticipó cómo será The Boroughs, la nueva serie de los hermanos Duffer tras el exitoso final de Stranger Things.
Netflix estrena la nueva serie de los creadores de Stranger Things y promete ser un fenómeno global. (Foto: Archivo)
Netflix dio a conocer el primer vistazo oficial de The Boroughs, la nueva serie de ciencia ficción asociada al universo creativo de los hermanos Duffer tras el cierre definitivo de Stranger Things. El anuncio, breve y medido, activó de inmediato la expectativa de los seguidores del dúo y del catálogo original de la plataforma, que ya se prepara para una etapa de transición clave en 2026.
La revelación llegó a través de una serie de imágenes promocionales que mostraron por primera vez a parte del elenco principal en escena. No hubo tráiler, ni fecha exacta, ni detalles profundos sobre el argumento. Esa omisión fue deliberada y funcionó como motor del interés. The Boroughs se presentó como una incógnita que, lejos de resolverse, se amplificó con cada dato confirmado.
El proyecto marcó un nuevo capítulo en la relación entre Netflix y los hermanos Duffer, quienes participaron como productores ejecutivos a través de su compañía Upside Down Pictures. Aunque no se trató de una creación directa del dúo, su respaldo creativo colocó a la serie en el radar global desde el primer anuncio.
Las primeras imágenes de The Boroughs
Las fotografías difundidas por Netflix ofrecieron un acercamiento inicial al tono de The Boroughs, aunque sin revelar de forma explícita el conflicto central. En ellas aparecieron Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard y Denis O’Hare, entre otras figuras de peso que encabezaron un reparto pensado para sostener una narrativa coral.
Netflix evitó precisar el número de episodios y se limitó a confirmar que el estreno se produciría en algún momento de 2026. Esa ventana amplia alimentó las especulaciones sobre el calendario interno de la compañía y sobre el lugar que The Boroughs ocuparía dentro de su estrategia de lanzamientos.
El elenco de la nueva serie The Boroughs
Alfred Molina (Spider-Man: No Way Home, Three Pines)
Geena Davis (Thelma and Louise, A League of Their Own)
Clarke Peters (The Wire, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Bill Pullman (The Sinner, Independence Day)
Jena Malone (Love Lies Bleeding, The Hunger Games)
Carlos Miranda (Station 19, Vida)
Seth Numrich (Under the Banner of Heaven, Turn)
Alice Kremelberg (The Sinner, Renegade Nell)
Rafael Casal (Loki, Blindspotting)
Dee Wallace (E.T. the Extra-Terrestrial, Cujo)
Ed Begley Jr. (Young Sheldon, Better Call Saul)
Jane Kaczmarek (Malcom in the Middle, The Changeling)
Eric Edelstein (Twin Peaks: The Return, Minx)
Mousa Hussein Kraish (American Gods, Your Lucky Day)
Quiénes están detrás de The Boroughs
Aunque los hermanos Duffer figuraron como productores ejecutivos, The Boroughs no fue una creación directa suya. La serie fue creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, conocidos por su trabajo previo en proyectos televisivos y de animación.
La dirección quedó a cargo de Ben Taylor, quien asumió el desafío de dar forma visual a una historia que se movió entre lo íntimo y lo sobrenatural. Esta estructura ubicó a los Duffer en un rol estratégico, más cercano a la supervisión creativa que a la autoría narrativa.
Esa decisión marcó una diferencia clara respecto a Stranger Things. En este caso, el sello Duffer funcionó como aval y no como motor principal del relato, una señal del momento de transición que atravesó su vínculo con Netflix.
The Boroughs, la serie ideal para ver después de Stranger Things
El lanzamiento de The Boroughs se inscribió en un período clave para los hermanos Duffer. Tras el final de Stranger Things, Netflix confirmó que al menos dos proyectos vinculados a su nombre llegarían en 2026.
La coexistencia de ambos proyectos reforzó la idea de cierre de etapa. The Boroughs apareció así como una de las últimas colaboraciones entre Netflix y los Duffer antes de un cambio significativo.