En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Bonos y algo más

ANSES determinó los extras que cobra la AUH en enero y la fecha de pago del monto retenido

ANSES aplicó una suba del 2,47% por inflación y actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo. Además, algunos beneficiarios recibirán pagos adicionales.

Cuáles son los extras que la AUH recibirá en enero (Foto: archivo).

Cuáles son los extras que la AUH recibirá en enero (Foto: archivo).

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) arrancarán enero de 2026 con un nuevo ajuste en sus haberes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 2,47%, en línea con la actualización mensual basada en la inflación. Además, algunos beneficiarios recibirán pagos adicionales vinculados a retenciones acumuladas por el cumplimiento de los controles de salud y escolaridad.

Leé también ANSES presenta "Tina" para jubilados para mejorar su atención virtual
ANSES presenta Tina para jubilados para mejorar su atención virtual

Durante el 2025, el organismo previsional descontó el 20% del monto mensual de la AUH, suma que puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta. En diciembre pasado se habilitó el trámite para gestionar ese reintegro, por lo que en enero varios titulares verán reflejado ese pago extra. En tanto, el aumento por movilidad se acredita de forma automática, siempre que la asignación esté activa y sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Nuevos valores de la AUH en enero de 2026

ANSES ratificó que en enero continuará aplicando el esquema vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. De esta manera, el aumento del 2,47% responde a la inflación registrada en noviembre de 2025.

Con este ajuste, el monto bruto de la AUH se eleva a $125.528 por hijo, aunque el pago directo será de $100.362 para quienes aún tengan vigente la retención del 20%. En el caso de la AUH por discapacidad, el haber asciende a $408.824, con un cobro efectivo de $326.964.

En las provincias comprendidas en la Zona Austral, donde se aplica un adicional por condiciones geográficas, la asignación por hijo alcanza los $163.173, con un pago neto de $130.538,40. Para hijos con discapacidad, el monto sube a $531.316, de los cuales se acreditan $425.052,80.

AUH_ANSES

Cuáles son los extras que se suman a la AUH

Junto con la asignación, continúan vigentes otros beneficios complementarios. El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días también se ajusta por movilidad y en enero pasa de $46.199 a $47.340. Este subsidio se otorga automáticamente a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores:

  • $52.250 para familias con un hijo

  • $81.936 para quienes tienen dos hijos

  • $108.062 para hogares con tres o más hijos

Este apoyo se acredita de manera automática y no requiere inscripción previa.

Calendario de pagos de la AUH en enero 2026

Como cada mes, el cobro de la AUH se organiza según la terminación del DNI del titular. El cronograma confirmado para enero de 2026 es el siguiente:

  • DNI terminados en 1: 12 de enero

  • DNI terminados en 2: 13 de enero

  • DNI terminados en 3: 14 de enero

  • DNI terminados en 4: 15 de enero

  • DNI terminados en 5: 16 de enero

  • DNI terminados en 6: 19 de enero

  • DNI terminados en 7: 20 de enero

  • DNI terminados en 8: 21 de enero

  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Cambios en la Libreta AUH y en la retención del 20%

Hacia el cierre de 2025, ANSES anunció una modificación clave en el esquema de retenciones. A partir de la nueva normativa, ya no se descuenta el 20% mensual a los titulares de AUH con hijos de hasta 4 años inclusive, siempre que los controles de salud y el calendario de vacunación puedan verificarse de manera automática.

La validación se realizará mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y ANSES. Cuando los datos estén correctamente registrados, el pago se efectuará en su totalidad, sin necesidad de presentar la Libreta AUH.

En cambio, la presentación del formulario sigue siendo obligatoria en los siguientes casos:

  • Niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años

  • Menores de hasta 4 años cuyos controles no figuren en los registros oficiales

  • Familias que buscan cobrar montos retenidos en períodos anteriores a la implementación del nuevo sistema

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH
Notas relacionadas
ANSES actualiza PUAM y fija nuevos montos con bono en enero 2026
ANSES actualiza los valores de la AUH y SUAF en enero 2026
La buena noticia de ANSES para los beneficiarios de AUH en el comienzo del año

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar