ANSES determinó los extras que cobra la AUH en enero y la fecha de pago del monto retenido

En las provincias comprendidas en la Zona Austral, donde se aplica un adicional por condiciones geográficas, la asignación por hijo alcanza los $163.173, con un pago neto de $130.538,40. Para hijos con discapacidad, el monto sube a $531.316, de los cuales se acreditan $425.052,80.

AUH_ANSES

Cuáles son los extras que se suman a la AUH

Junto con la asignación, continúan vigentes otros beneficios complementarios. El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días también se ajusta por movilidad y en enero pasa de $46.199 a $47.340. Este subsidio se otorga automáticamente a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para quienes tienen dos hijos

$108.062 para hogares con tres o más hijos

Este apoyo se acredita de manera automática y no requiere inscripción previa.

Calendario de pagos de la AUH en enero 2026

Como cada mes, el cobro de la AUH se organiza según la terminación del DNI del titular. El cronograma confirmado para enero de 2026 es el siguiente:

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Cambios en la Libreta AUH y en la retención del 20%

Hacia el cierre de 2025, ANSES anunció una modificación clave en el esquema de retenciones. A partir de la nueva normativa, ya no se descuenta el 20% mensual a los titulares de AUH con hijos de hasta 4 años inclusive, siempre que los controles de salud y el calendario de vacunación puedan verificarse de manera automática.

La validación se realizará mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y ANSES. Cuando los datos estén correctamente registrados, el pago se efectuará en su totalidad, sin necesidad de presentar la Libreta AUH.

En cambio, la presentación del formulario sigue siendo obligatoria en los siguientes casos: