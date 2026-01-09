ANSES determinó los extras que cobra la AUH en enero y la fecha de pago del monto retenido
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) arrancarán enero de 2026 con un nuevo ajuste en sus haberes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 2,47%, en línea con la actualización mensual basada en la inflación. Además, algunos beneficiarios recibirán pagos adicionales vinculados a retenciones acumuladas por el cumplimiento de los controles de salud y escolaridad.
Durante el 2025, el organismo previsional descontó el 20% del monto mensual de la AUH, suma que puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta. En diciembre pasado se habilitó el trámite para gestionar ese reintegro, por lo que en enero varios titulares verán reflejado ese pago extra. En tanto, el aumento por movilidad se acredita de forma automática, siempre que la asignación esté activa y sin necesidad de realizar gestiones adicionales.
Nuevos valores de la AUH en enero de 2026
ANSES ratificó que en enero continuará aplicando el esquema vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. De esta manera, el aumento del 2,47% responde a la inflación registrada en noviembre de 2025.
Con este ajuste, el monto bruto de la AUH se eleva a $125.528 por hijo, aunque el pago directo será de $100.362 para quienes aún tengan vigente la retención del 20%. En el caso de la AUH por discapacidad, el haber asciende a $408.824, con un cobro efectivo de $326.964.
En las provincias comprendidas en la Zona Austral, donde se aplica un adicional por condiciones geográficas, la asignación por hijo alcanza los $163.173, con un pago neto de $130.538,40. Para hijos con discapacidad, el monto sube a $531.316, de los cuales se acreditan $425.052,80.
Cuáles son los extras que se suman a la AUH
Junto con la asignación, continúan vigentes otros beneficios complementarios. El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días también se ajusta por movilidad y en enero pasade $46.199 a $47.340. Este subsidio se otorga automáticamente a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores:
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para quienes tienen dos hijos
$108.062 para hogares con tres o más hijos
Este apoyo se acredita de manera automática y no requiere inscripción previa.
Calendario de pagos de la AUH en enero 2026
Como cada mes, el cobro de la AUH se organiza según la terminación del DNI del titular. El cronograma confirmado para enero de 2026 es el siguiente:
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Cambios en la Libreta AUH y en la retención del 20%
Hacia el cierre de 2025, ANSES anunció una modificación clave en el esquema de retenciones. A partir de la nueva normativa, ya no se descuenta el 20% mensual a los titulares de AUH con hijos de hasta 4 años inclusive, siempre que los controles de salud y el calendario de vacunación puedan verificarse de manera automática.
La validación se realizará mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y ANSES. Cuando los datos estén correctamente registrados, el pago se efectuará en su totalidad, sin necesidad de presentar la Libreta AUH.
En cambio, la presentación del formulario sigue siendo obligatoria en los siguientes casos:
Niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años
Menores de hasta 4 años cuyos controles no figuren en los registros oficiales
Familias que buscan cobrar montos retenidos en períodos anteriores a la implementación del nuevo sistema