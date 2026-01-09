En vivo Radio La Red
Horóscopo chino: las energías que marcan este fin de semana de enero

Un fin de semana para acomodar emociones, bajar el ritmo y escuchar lo que venís sintiendo. Mirá lo que te dice el horóscopo.

El horóscopo chino marca un clima de ajuste interno. Foto: Ideogram.

Según el horóscopo chino, este fin de semana no está pensado para hacer grandes movimientos ni tomar decisiones definitivas. La energía que circula invita a observar, ajustar y acomodar lo que quedó desordenado después del arranque del año.

Es como ese momento en el que terminás de guardar las cosas después de las fiestas y recién ahí ves qué falta, qué sobra y qué ya no va más. No hay urgencia, pero sí claridad progresiva.

Horóscopo chino: Cómo se siente en lo cotidiano

Podés notar:

  • Menos ganas de socializar.

  • Necesidad de ordenar ideas.

  • Más sensibilidad emocional.

  • Cansancio acumulado.

Nada de eso es negativo: es señal de que el cuerpo y la mente están recalibrando.

Rata

Fin de semana ideal para hablar claro. Decir lo que pensás sin rodeos evita malos entendidos futuros.

Búfalo

Tu ritmo constante es tu mayor fortaleza. No te compares: avanzás seguro.

Tigre

Evitá discusiones impulsivas. No todo conflicto merece tu energía.

Conejo

Clima emocional favorable. Buen momento para cuidarte y rodearte de calma.

Cada signo atraviesa el proceso a su manera. Foto: Ideogram/Hor&oacute;scopo.

Cada signo atraviesa el proceso a su manera. Foto: Ideogram/Horóscopo.

Dragón

Bajá un cambio. Observar ahora te da ventaja después.

Serpiente

Intuición muy activa. Prestá atención a lo que sentís sin necesidad de explicarlo todo.

Caballo

El cuerpo pide descanso. Dormir más no es perder tiempo.

Cabra

Sensibilidad elevada. Elegí bien con quién compartir tu energía.

Mono

Creatividad alta, pero necesitás organización para no dispersarte.

Gallo

Orden mental y claridad. Ideal para planificar la semana.

Perro

Buen momento para sanar vínculos y cerrar rencores.

Chancho

Disfrute simple: comida rica, descanso y compañía sincera.

Clave energética del finde

No forzar decisiones. Lo que tenga que acomodarse, se acomoda solo si le das espacio.

FAQ

¿Es buen finde para iniciar proyectos?

Para pensarlos, sí. Para lanzarlos, mejor esperar.

¿Por qué hay más cansancio?

El cuerpo está ajustando ritmos.

¿Conviene estar solo?

Si lo necesitás, sí.

Conclusión

No todo avance es visible. A veces, ordenar por dentro es el mayor progreso.

