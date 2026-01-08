Netflix: Juan José Campanella brilla con el estreno de su nueva película y es la más esperada del año. (Foto: Archivo)
"Parque Lezama" se convirtió en uno de los proyectos de Netflix más comentados del calendario audiovisual 2026. La confirmación oficial llegó con un dato que alteró el tablero: la nueva película de Juan José Campanella no irá directo al streaming. Antes, tendrá un estreno exclusivo en salas de cine seleccionadas, y recién después desembarcará de manera global en Netflix.
El anuncio marcó un gesto poco habitual en la lógica actual de las plataformas. Netflix confirmó que el film se va a estrenar mundialmente el 6 de marzo de 2026, pero que durante febrero tendrá funciones previas en cines. La decisión no fue casual. La película adapta una obra teatral que durante años agotó localidades y se transformó en un fenómeno cultural sostenido.
El proyecto fue producido por 100 Bares, la compañía que Campanella fundó junto a Cecilia Monti y que ya estuvo detrás de títulos clave del cine y la televisión nacional. El paso previo por salas funciona como un reconocimiento a ese recorrido teatral, pero también como una señal clara de hacia dónde apunta Netflix con su estrategia local.
De qué trata "Parque Lezama" en Netflix
La película se sitúa, como en la obra original, en un banco del tradicional Parque Lezama, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Allí se cruzan Antonio Cardozo y León Schwartz, dos hombres mayores que, en apariencia, no tienen nada en común. Ese punto de partida simple fue, desde su estreno teatral, una de las grandes fortalezas del relato.
Antonio Cardozo es interpretado por Luis Brandoni, quien retomó un personaje que el público ya asocia directamente con su figura. León Schwartz está a cargo de Eduardo Blanco, socio artístico histórico de Campanella y parte esencial de su universo creativo. La química entre ambos fue uno de los motores del éxito teatral y volvió a ser clave en esta adaptación cinematográfica.
El vínculo entre los protagonistas se construyó a partir del diálogo. Conversaciones extensas, irónicas, sensibles y, por momentos, incómodas. Cardozo, militante comunista, frontal y provocador. Schwartz, un eterno adepto del “no te metas”. A medida que avanza la historia, la amistad se volvió un espacio donde ambos enfrentaron la vejez, los vínculos familiares y los miedos.
Del teatro al cine: el éxito de "Parque Lezama"
La adaptación cinematográfica de Parque Lezama partió de un desafío concreto: cómo trasladar a la pantalla grande una obra sostenida por la palabra. Campanella optó por no traicionar el espíritu original, pero sí aprovechar las posibilidades del lenguaje audiovisual.
La obra teatral estaba basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. En su versión argentina, el texto fue adaptado y resignificado para dialogar con la identidad local. Esa operación se mantuvo en la película, donde los conflictos sociales, políticos y generacionales resonaron con fuerza, sin caer en subrayados.
Netflix apuesta por grandes estrenos en el 2026
El estreno de Parque Lezama se inscribió dentro de una estrategia más amplia de Netflix para 2026. La plataforma decidió redoblar su inversión en contenido argentino, no solo en cantidad, sino también en ambición narrativa y peso cultural.
Además de esta película, Netflix adelantó la llegada de varias series inspiradas en personajes reales que marcaron la historia popular del país. Entre ellas, producciones centradas en Moria Casán, Aníbal Gordon y Yiya Murano, figuras tan diversas como polémicas, que prometieron generar conversación desde el primer anuncio.
El calendario también incluyó la cuarta temporada de Envidiosa y la segunda entrega de En el barro confirmaron que la plataforma apostó por consolidar universos narrativos que ya demostraron capacidad de convocatoria.
Qué se espera de la nueva película de Juan José Campanella
A lo largo de su carrera, Juan José Campanella construyó un sello reconocible. La amistad, el paso del tiempo, la memoria y los vínculos atravesaron gran parte de su filmografía. Parque Lezama se integró de manera natural a ese recorrido.
El director trabajó nuevamente con su equipo habitual, apostando por una producción cuidada y sin excesos. El foco estuvo puesto en los actores y en el texto, pero también en los pequeños gestos, en lo no dicho, en las miradas que explican más que cualquier monólogo.