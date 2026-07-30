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Trump anunció el desarme de Hamas en Gaza: qué dice el acuerdo y por qué Israel se opone

El presidente de Estados Unidos aseguró que se alcanzó un entendimiento para desarmar a Hamas y a otros grupos armados que operan en la Franja de Gaza. El plan contempla una implementación gradual, aunque el Gobierno israelí considera que la propuesta no garantiza una desmilitarización total del enclave.

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El presidente de Estados Unidos aseguró que se alcanzó un entendimiento para desarmar a Hamas y a otros grupos armados que operan en la Franja de Gaza. (Foto: Reuters)

El presidente de Estados Unidos aseguró que se alcanzó un entendimiento para desarmar a Hamas y a otros grupos armados que operan en la Franja de Gaza. (Foto: Reuters)

Donald Trump anunció este jueves un acuerdo para avanzar con el desarme de Hamas y de otras organizaciones armadas que operan en la Franja de Gaza, en el marco de las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto en la región. Según afirmó, la iniciativa representa un paso clave hacia una solución duradera, aunque hasta el momento Hamas no confirmó públicamente los términos del entendimiento.

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Trump sique adelante con la agenda que autodenominó terminar con todos los conflictos e el mundo. (Foto: A24.com)

El mandatario estadounidense dio a conocer la novedad a través de un mensaje publicado en Truth Social, donde sostuvo que el denominado Consejo de Paz logró alcanzar un acuerdo para el "desarme completo" de los grupos armados palestinos.

“Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas”, escribió Trump.

Donald Trump anunci&oacute; este jueves un acuerdo para avanzar con el desarme de Hamas y de otras organizaciones armadas que operan en la Franja de Gaza. (Foto: Reuters)

Donald Trump anunció este jueves un acuerdo para avanzar con el desarme de Hamas y de otras organizaciones armadas que operan en la Franja de Gaza. (Foto: Reuters)

Cómo será el proceso

De acuerdo con lo expresado por el presidente estadounidense, la implementación se desarrollará por etapas. Una vez completado el proceso de desarme, las fuerzas israelíes se retirarían de la Franja de Gaza y una Fuerza Internacional de Estabilización trabajaría junto con una nueva fuerza policial palestina para asumir las tareas de seguridad.

Trump sostuvo además que el acuerdo permitiría avanzar hacia una nueva administración palestina para gobernar el enclave y garantizar mayores condiciones de seguridad para Israel.

Las negociaciones para poner en marcha la segunda fase del alto el fuego continúan desde hace semanas en Egipto. Ese entendimiento, que entró en vigor en octubre pasado, tiene como objetivo alcanzar el fin definitivo de la guerra en Gaza.

Una vez completado el proceso de desarme, las fuerzas israel&iacute;es se retirar&iacute;an de la Franja de Gaza. (Foto: Reuters)

Una vez completado el proceso de desarme, las fuerzas israelíes se retirarían de la Franja de Gaza. (Foto: Reuters)

Las objeciones de Israel

Pese al anuncio realizado por Trump, autoridades israelíes expresaron reparos sobre la propuesta impulsada por el Consejo de Paz y señalaron que no cumple con las exigencias de desmilitarización total planteadas por el Gobierno de Israel.

Según trascendió, el plan contempla que Hamas entregue de manera gradual su armamento durante un período de ocho meses al Comité Nacional para la Administración de Gaza, un organismo integrado por tecnócratas palestinos y supervisado por el Consejo de Paz, que asumiría funciones de gobierno en reemplazo del grupo islamista.

Las diferencias planteadas por Israel generan incertidumbre sobre la viabilidad de la iniciativa y sobre los pasos necesarios para su implementación definitiva.

Por el momento, Hamas no emitió declaraciones oficiales sobre el anuncio ni confirmó el contenido del acuerdo difundido por el presidente estadounidense.

En pocas palabras

El presidente de Estados Unidos aseguró que se alcanzó un entendimiento para desarmar a Hamas y a otros grupos armados que operan en la Franja de Gaza. El plan contempla una implementación gradual, aunque el Gobierno israelí considera que la propuesta no garantiza una desmilitarización total del enclave.

Resumen generado por Thinkindot AI
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