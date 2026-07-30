Trump anunció el desarme de Hamas en Gaza: qué dice el acuerdo y por qué Israel se opone

Trump sostuvo además que el acuerdo permitiría avanzar hacia una nueva administración palestina para gobernar el enclave y garantizar mayores condiciones de seguridad para Israel.

Las negociaciones para poner en marcha la segunda fase del alto el fuego continúan desde hace semanas en Egipto. Ese entendimiento, que entró en vigor en octubre pasado, tiene como objetivo alcanzar el fin definitivo de la guerra en Gaza.

Una vez completado el proceso de desarme, las fuerzas israelíes se retirarían de la Franja de Gaza. (Foto: Reuters)

Las objeciones de Israel

Pese al anuncio realizado por Trump, autoridades israelíes expresaron reparos sobre la propuesta impulsada por el Consejo de Paz y señalaron que no cumple con las exigencias de desmilitarización total planteadas por el Gobierno de Israel.

Según trascendió, el plan contempla que Hamas entregue de manera gradual su armamento durante un período de ocho meses al Comité Nacional para la Administración de Gaza, un organismo integrado por tecnócratas palestinos y supervisado por el Consejo de Paz, que asumiría funciones de gobierno en reemplazo del grupo islamista.

Las diferencias planteadas por Israel generan incertidumbre sobre la viabilidad de la iniciativa y sobre los pasos necesarios para su implementación definitiva.

Por el momento, Hamas no emitió declaraciones oficiales sobre el anuncio ni confirmó el contenido del acuerdo difundido por el presidente estadounidense.