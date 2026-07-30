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Tuli Acosta rompió el silencio tras las acusaciones de provocar a La Joaqui por Luck Ra

Tras las acusaciones de Pepe Ochoa, Tuli Acosta habló sobre su vínculo con Luck Ra y contó qué pasó con La Joaqui.

30 jul 2026, 22:00
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luck ra y la joaqui, tuli acosta
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En medio de la reciente separación de Luck Ra y La Joaqui, en LAM (América TV) Pepe Ochoa reveló una serie de situaciones que, según aseguró, habrían generado malestar entre las cantantes y tendrían como protagonista a Tuli Acosta. Sin embargo, la influencer negó rotundamente esas versiones y dio su explicación.

Al aire, Ochoa sostuvo que Tuli habría tenido distintas actitudes que La Joaqui interpretó como provocaciones mientras mantenía una estrecha amistad con Luck Ra. "Tuli subía fotos mientras Luck Ra estaba probando sonido en los cuartos de hotel de Luck Ra con los calzoncillos de él", comenzó contando Pepe Ochoa.

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Luego, sumó otro ejemplo: "La Joaqui se compraba un termo de flores, a la semana Tuli aparecía con el mismo termo de flores. Después había situaciones que, como Tuli estaba todo el tiempo con Luck Ra, él le subía historias de un paisaje a La Joaqui y, a las 2, 3 horas, Tuli hacía lo mismo en sus historias con la misma foto pero sin el epígrafe".

Acto seguido, en el ciclo conducido por Ángel de Brito, mostraron distintas publicaciones de ambas artistas, entre ellas imágenes de los termos con diseño floral y otras en las que aparecían unos loros, como ejemplos de las supuestas coincidencias mencionadas por el panelista.

Más tarde, Ángel contó que se comunicó con Tuli Acosta para conocer su versión de los hechos y leyó al aire los mensajes que le envió la influencer, quien desmintió cualquier vínculo sentimental con Luck Ra.

"Me dice: 'No quiero salir a hablar, no sé qué, porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay'. Estaba en Córdoba, estaba filmando, no sé qué, y me dijo: 'Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo, sigue siendo mi amigo como cuando vos me conociste'", leyó el conductor.

Además, De Brito reveló otra frase de Tuli sobre las versiones que circularon: "Y me dijo: 'Alguien le está metiendo fichas a Pepe. Lo voy a matar'".

Por último, el periodista compartió que la influencer también le aseguró que incluso habló con Luck Ra y con La Joaqui cuando comenzaron a surgir los rumores: "Me dice: 'Yo con Luck Ra no tuve nada. Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, toda esta historia, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a la Joaqui. Le digo: '¿Y te contestó?' ¿Qué te dijo?' Me dijo: 'No, me dijo que todo bien'. Le digo: '¿Pero alguna vez te bardeó? ¿Te hizo escenas de celos?'. 'Nunca', me dijo".

Qué dijo La Joaqui de Tuli Acosta tras su separación de Luck Ra

La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra y, tras el comunicado que difundió en redes sociales, reapareció públicamente en Luzu. Allí no pudo contener la emoción y se quebró al hablar de la ruptura.

En diálogo con Intrusos (América TV), a la salida del streaming, la cantante se refirió al final de la relación y explicó cuáles fueron las razones que llevaron a la decisión.

"Yo a Facu lo amo, se terminó con todo el amor del mundo. De hecho fue él quien tomó la decisión. Él es cuatro años memor que yo y hay etapas de su vida que quiere vivir, quiere salir con sus amigos, lo lógico, ser feliz", expresó con sinceridad.

Además, despejó dudas sobre los rumores que circularon tras anunciar la separación: "Tampoco me gusta que involucren o ataquen a otras mujeres por lo que sucede porque los conflictos son de pareja siempre. Facu jamás me fue infiel, sería incapaz y no hubo terceros en discordia para nada, lo conozco y se que no haría eso".

Conmovida, La Joaqui dejó en claro su mirada sobre el vínculo: "Yo quiero que sea feliz y viva todo lo que quiera vivir de la vida y tomar un camino distinto no lo convierte en una mala persona. Fue la mejor pareja que tuve, nunca había conocido una persona sin esta calidad de afecto antes".

     

 

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