Tuli Acosta rompió el silencio tras las acusaciones de provocar a La Joaqui por Luck Ra

Más tarde, Ángel contó que se comunicó con Tuli Acosta para conocer su versión de los hechos y leyó al aire los mensajes que le envió la influencer, quien desmintió cualquier vínculo sentimental con Luck Ra.

"Me dice: 'No quiero salir a hablar, no sé qué, porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay'. Estaba en Córdoba, estaba filmando, no sé qué, y me dijo: 'Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo, sigue siendo mi amigo como cuando vos me conociste'", leyó el conductor.

Además, De Brito reveló otra frase de Tuli sobre las versiones que circularon: "Y me dijo: 'Alguien le está metiendo fichas a Pepe. Lo voy a matar'".

Por último, el periodista compartió que la influencer también le aseguró que incluso habló con Luck Ra y con La Joaqui cuando comenzaron a surgir los rumores: "Me dice: 'Yo con Luck Ra no tuve nada. Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, toda esta historia, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a la Joaqui. Le digo: '¿Y te contestó?' ¿Qué te dijo?' Me dijo: 'No, me dijo que todo bien'. Le digo: '¿Pero alguna vez te bardeó? ¿Te hizo escenas de celos?'. 'Nunca', me dijo".

Qué dijo La Joaqui de Tuli Acosta tras su separación de Luck Ra

La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra y, tras el comunicado que difundió en redes sociales, reapareció públicamente en Luzu. Allí no pudo contener la emoción y se quebró al hablar de la ruptura.

En diálogo con Intrusos (América TV), a la salida del streaming, la cantante se refirió al final de la relación y explicó cuáles fueron las razones que llevaron a la decisión.

"Yo a Facu lo amo, se terminó con todo el amor del mundo. De hecho fue él quien tomó la decisión. Él es cuatro años memor que yo y hay etapas de su vida que quiere vivir, quiere salir con sus amigos, lo lógico, ser feliz", expresó con sinceridad.

Además, despejó dudas sobre los rumores que circularon tras anunciar la separación: "Tampoco me gusta que involucren o ataquen a otras mujeres por lo que sucede porque los conflictos son de pareja siempre. Facu jamás me fue infiel, sería incapaz y no hubo terceros en discordia para nada, lo conozco y se que no haría eso".

Conmovida, La Joaqui dejó en claro su mirada sobre el vínculo: "Yo quiero que sea feliz y viva todo lo que quiera vivir de la vida y tomar un camino distinto no lo convierte en una mala persona. Fue la mejor pareja que tuve, nunca había conocido una persona sin esta calidad de afecto antes".