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Thiago Medina fue acusado de abuso sexual: "Su prima hizo la denuncia"

En LAM dieron a conocer la noticia de que el ex Gran Hermano, Thiago Medina, fue denunciado por abuso sexual por su prima, Lara Agustina Ledesma.

30 jul 2026, 20:47
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Thiago Medina fue acusado por abuso sexual: Su prima hizo la denuncia

Thiago Medina fue acusado por abuso sexual: "Su prima hizo la denuncia"

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Thiago Medina fue acusado por abuso sexual: "Su prima hizo la denuncia"

Thiago Medina fue denunciado por abuso sexual por su prima, Lara Agustina Ledesma (19). La información se conoció este jueves en LAM (América TV), donde Pilar Smith dio a conocer la existencia de la denuncia y compartió algunos de los detalles que figurarían en la presentación judicial.

La joven se presentó este jueves 30 de julio por la tarde en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino, localidad bonaerense de La Matanza, donde realizó la denuncia, y allí relató lo que dice haber ocurrido.

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"Hizo la denuncia por abuso sexual. El hecho sucedido cuando tenía 12 años. Tocamientos por debajo de la ropa, estoy hablando con ella y hablé con Thiago", contó la periodista la gravedad de lo ocurrido.

" Me dijo: 'Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con esto'. Ella tiene 19 ahora y recién cuando ella tenía 15 se animó a contarlo. Se lo contó a la familia de él y todos niegan", expresó Smith al aire, al reproducir parte de la información que recibió sobre el caso.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, encabezada por el fiscal Juan Pablo Volpicina. Además, intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza.

Qué dice la denuncia contra Thiago Medina

Luego de dar a conocer la existencia de la denuncia, Pilar Smith retomó el tema en LAM (América TV) y avanzó con más información sobre el expediente. La periodista compartió detalles del documento y leyó un fragmento de la presentación realizada por la prima de Thiago Medina, en medio de la conmoción que generó la noticia.

"Cuando tenia 13 años se encontraba de visita en el domicilio de su primo, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas. Insta a la acción penal pero no solicita medidas cautelares", dice el parte oficial de la policía.

     

 

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