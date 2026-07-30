Thiago Medina fue acusado de abuso sexual: "Su prima hizo la denuncia"

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, encabezada por el fiscal Juan Pablo Volpicina. Además, intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza.

Qué dice la denuncia contra Thiago Medina

Luego de dar a conocer la existencia de la denuncia, Pilar Smith retomó el tema en LAM (América TV) y avanzó con más información sobre el expediente. La periodista compartió detalles del documento y leyó un fragmento de la presentación realizada por la prima de Thiago Medina, en medio de la conmoción que generó la noticia.

"Cuando tenia 13 años se encontraba de visita en el domicilio de su primo, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas. Insta a la acción penal pero no solicita medidas cautelares", dice el parte oficial de la policía.