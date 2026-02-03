Quién es Leila Ceballos, la novia de Peter Lanzani que lo acompañó durante su operación de urgencia

Sobre las horas posteriores a la operación, el manager también detalló cómo fue la recuperación inmediata: “Ayer, lunes en la noche ya estaba bien y ahora se está yendo del sanatorio, para descansar y mañana retomar sus actividades”. Si bien la situación encendió las alarmas por la rapidez con la que se presentó el cuadro, la respuesta médica fue inmediata y efectiva. Ahora, la prioridad es que el actor cumpla con los días de reposo indicados para una recuperación completa, aunque se espera que en el corto plazo pueda volver a su agenda habitual.

Cuál fue la impensada foto que publicó Peter Lanzani internado

La salud de Peter Lanzani encendió las alarmas y generó preocupación entre sus seguidores. El actor debió ser intervenido de urgencia luego de ser diagnosticado con apendicitis, un cuadro que requirió cirugía inmediata en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de la operación, fue el propio Lanzani quien decidió llevar tranquilidad a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, sorprendió al compartir una foto en bata desde la clínica, con un mensaje directo y distendido que rápidamente se viralizó entre sus fans.

“¡Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes! Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad… #pity news”, escribió el actor, fiel a su estilo irónico, dejando en claro que la intervención había salido bien.

Además, su representante confirmó que la recuperación fue rápida y sin complicaciones. Con el alta médica y el respaldo del público, Peter Lanzani se prepara para retomar sus compromisos laborales, entre ellos una nueva producción de Netflix dirigida por Santiago Mitre, donde compartirá elenco con Verónica Llinás.