Quién es Leila Ceballos, la novia de Peter Lanzani que lo acompañó durante su operación de urgencia
3 feb 2026, 21:11

La sorpresiva internación de Peter Lanzani generó preocupación entre sus seguidores. El actor fue operado de urgencia en Colegiales y estuvo acompañado en todo momento por su novia, Leila Ceballos.
3 feb 2026, 21:11
La sorpresiva internación de Peter Lanzani generó preocupación entre sus seguidores en las últimas horas. El actor debió ser sometido a una operación de urgencia en un centro médico del barrio porteño de Colegiales y durante todo el proceso estuvo acompañado por su novia, Leila Ceballos, quien se mantuvo a su lado en todo momento.
La presencia de la joven despertó curiosidad y muchos se preguntaron quién es la mujer que hoy ocupa un lugar clave en la vida del actor. Leila Ceballos tiene 26 años y trabaja en el área de marketing digital y relaciones públicas.
Además, la joven se desempeña como modelo y se define como creadora de contenido. En su cuenta de Instagram, donde supera los 4 mil seguidores, comparte imágenes de viajes, momentos de ocio y salidas con amigas, mientras que en TikTok cuenta con más de 12 mil seguidores y suele mostrar su día a día, coberturas laborales, experiencias personales y también videos de tono motivacional.
Tras la intervención quirúrgica, el entorno de Lanzani llevó tranquilidad. Su representante, Javier Braier, confirmó el diagnóstico y la buena evolución del actor: “Peter está bien, ya hasta fue dado de alta”, aseguró. El procedimiento se realizó luego de detectarse una apendicitis y se desarrolló sin complicaciones.
Sobre las horas posteriores a la operación, el manager también detalló cómo fue la recuperación inmediata: “Ayer, lunes en la noche ya estaba bien y ahora se está yendo del sanatorio, para descansar y mañana retomar sus actividades”. Si bien la situación encendió las alarmas por la rapidez con la que se presentó el cuadro, la respuesta médica fue inmediata y efectiva. Ahora, la prioridad es que el actor cumpla con los días de reposo indicados para una recuperación completa, aunque se espera que en el corto plazo pueda volver a su agenda habitual.
Cuál fue la impensada foto que publicó Peter Lanzani internado
Luego de la operación, fue el propio Lanzani quien decidió llevar tranquilidad a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, sorprendió al compartir una foto en bata desde la clínica, con un mensaje directo y distendido que rápidamente se viralizó entre sus fans.
“¡Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes! Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad… #pity news”, escribió el actor, fiel a su estilo irónico, dejando en claro que la intervención había salido bien.
Además, su representante confirmó que la recuperación fue rápida y sin complicaciones. Con el alta médica y el respaldo del público, Peter Lanzani se prepara para retomar sus compromisos laborales, entre ellos una nueva producción de Netflix dirigida por Santiago Mitre, donde compartirá elenco con Verónica Llinás.