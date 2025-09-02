En vivo Radio La Red
Netflix estrenó esta película y ya causa furor en todo el mundo: la joya que brilla en la plataforma

Esta nueva película en Netflix ya es tendencia global y promete ser uno de los títulos más fuertes del 2025. Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington lideran el elenco.

La película "Ámsterdam" llegó a Netflix este 1 de septiembre de 2025 y desde el primer minuto comenzó a llamar la atención de los suscriptores. El film, con un elenco de lujo encabezado por Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington, se perfila como una de las producciones más comentadas del año.

Su combinación de drama, romance, comedia negra y conspiración política la coloca entre las propuestas más completas y arriesgadas del catálogo de la plataforma.

El estreno de "Ámsterdam" en Netflix

Los fanáticos llevaban tiempo aguardando la llegada de Ámsterdam en Netflix. Aunque se trata de una película estrenada originalmente en 2022, la plataforma recién la incorporó a su catálogo el 1 de septiembre de 2025. Este debut en streaming era uno de los más esperados, ya que el film tuvo un recorrido irregular en cines, pero conquistó a los críticos por su guion y puesta en escena.

El largometraje, con una duración de 2 horas y 14 minutos, está inspirado en un episodio real de la historia política de Estados Unidos: el Business Plot de 1933, un plan para destituir al presidente Franklin D. Roosevelt.

De qué trata "Ámsterdam" en Netflix

Ambientada en la década de 1930, la historia sigue a Burt (Christian Bale), Valerie (Margot Robbie) y Harold (John David Washington), tres viejos amigos que, sin quererlo, terminan involucrados en un crimen. Tras presenciar un asesinato, pasan a ser considerados los principales sospechosos.

Lo que parece un caso policial más, pronto se convierte en un entramado de conspiraciones políticas que los enfrenta a poderosos intereses. El relato mezcla suspenso, humor ácido y romance en una misma línea narrativa, manteniendo al espectador atrapado hasta el final.

El elenco de la película "Ámsterdam"

  • Christian Bale
  • Margot Robbie
  • John David Washington
  • Rami Malek
  • Robert De Niro
  • Alessandro Nivola
  • Andrea Riseborough
  • Anya Taylor-Joy
  • Chris Rock
  • Matthias Schoenaerts

El encargado de llevar esta historia a la pantalla fue David O. Russell, director de títulos exitosos como Escándalo americano y El lado luminoso de la vida. Su estilo, que combina personajes complejos con diálogos intensos y un humor oscuro, encaja perfectamente en el tono de Ámsterdam.

El film se convirtió en un desafío artístico por la magnitud de su elenco y la recreación de época. Sin embargo, Russell apostó por un enfoque arriesgado y visualmente llamativo, con escenarios que transportan al espectador a la década de 1930.

El trasfondo histórico que da vida a la película

Lo que hace única a Ámsterdam en Netflix es su base en hechos históricos. La conspiración conocida como Business Plot intentó convencer a un grupo de veteranos de guerra para levantarse contra el presidente Roosevelt. Aunque nunca prosperó, este episodio real nutrió la ficción y le dio una atmósfera de intriga política que conecta con los grandes thrillers de época.

Las críticas y la recepción del público en Netflix

Aunque en su estreno en cines Ámsterdam generó opiniones divididas, su llegada a Netflix está teniendo un efecto distinto. La comodidad del streaming, la expectativa acumulada y la presencia de figuras como Margot Robbie o Christian Bale están impulsando su popularidad.

Las primeras reseñas de usuarios destacan la mezcla de géneros, el humor ácido y la atmósfera política que envuelve toda la trama. Otros señalan que no es una película convencional, sino una propuesta arriesgada que exige atención del espectador.

Por qué ver "Ámsterdam" en Netflix

La llegada de Ámsterdam a Netflix confirma la estrategia de la plataforma de reforzar su catálogo con títulos de prestigio y alto impacto. Este movimiento no solo responde al interés de la audiencia por producciones de calidad, sino también a la necesidad de competir con otros gigantes del streaming que apuestan fuerte por películas originales y exclusivas.

Todo indica que Ámsterdam se va a consolidar como una de las películas más vistas del mes y posiblemente del año. Su atractivo no solo está en la historia que cuenta, sino en el modo en que conecta elementos históricos con ficción, logrando un resultado que combina entretenimiento y reflexión.

Los suscriptores ya comenzaron a recomendarla y a destacar las interpretaciones del reparto, especialmente las de Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington, quienes brillan con sus papeles.

Tráiler de la película "Ámsterdam"

