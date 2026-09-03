Habló el abogado de los padres de Tini Stoessel y confirmó lo que más enfureció a la familia

"Es un tipo absolutamente honesto y en lo personal como amigo de él me da mucha bronca de las cosas que se están diciendo de él en forma afirmativa como que estafó a la hija o le robó a la hija como han dicho algunos comunicadores, cosa que en el corto plazo va a quedar dilusidado y después seguramente como abogado lo voy a asesorar para realizar las acciones correspondientes", continuó firme.

El enojo de la familia Stoessel por un dato que se filtró

El abogado Agustín Rodríguez reconoció el malestar que existe en la familia Stoessel por la lista de los supuestos gastos en las tarjetas de crédito que se conocieron en televisión.

"No sé qué interés público o periodístico puede tener si la mamá de Tini Stoessel se compra un enjuague bucal, me parece que a mí que está totalmente fuera de toda racionabilidad lo que están haciendo con la familia algunos periodistas, no mezclo a todos", aseguró el letrado.

"Entiendo que necesitan información pero hasta el momento con respecto al tema familiar y que tiene que ver con la carrera de Tini Stoessel su papá ha hecho lo que ha hecho durante todos estos años y lógicamente las cosas empiezan y en algún momento terminan", continuó al respecto.

Y dejó en claro: "Pero eso de ninguna manera tiene que ver con la honorabilidad de Alejandro Stoessel o de Mariana Muzlera y de Francisco, en eso sí la familia está muy dolida".

Acerca de la postura pública de la cantante ante el revuelo mediático qu etomó el tema, Agustín Rodríguez manifestó: "Tini es una figura pública, una estrella y dice lo que tiene ganas de decir. Hasta el momento no hay ninguna causa de Tini para con sus padres ni nada por qué tengan que preocuparse los padres, lo que más les preocupa hoy es el alcance de lo que se está diciendo de ellos".