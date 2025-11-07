Netflix estrenó la película más impactante del 2025 y es la nueva joya de terror en la plataforma. (Foto: Archivo)
"Frankenstein" acaba de convertirse en el estreno más comentado del año en Netflix. La nueva película de Guillermo Del Toro, ganador del Óscar, llegó a la plataforma este viernes 7 de noviembre de 2025 y ya está revolucionando el catálogo con una propuesta cinematográfica majestuosa, visualmente imponente y cargada de un magnetismo inquietante.
La cinta, que reinterpreta el clásico literario de Mary Shelley, no solo devuelve a la vida al mítico monstruo, sino que lo hace bajo una mirada profundamente humana yestética. En una producción donde cada detalle brilla (desde los decorados barrocos hasta el vestuario y el maquillaje), Del Toro confirma por qué es considerado uno de los directores más visionarios de la actualidad.
"Frankenstein": la apuesta más ambiciosa de Guillermo Del Toro
Guillermo Del Toro se ha atrevido a reimaginar una de las historias más universales del terror. En Frankenstein, el director mexicano combina ciencia ficción, horror gótico y drama existencial para explorar el eterno conflicto entre la vida, la muerte y la creación.
Oscar Isaac interpreta al obsesivo doctor Victor Frankenstein, un científico decidido a desafiar las leyes naturales. Movido por su ambición, logra dar vida a una criatura (Jacob Elordi) ensamblada con fragmentos de cadáveres. Sin embargo, lo que comienza como un experimento brillante se convierte en una pesadilla moral: el creador repudia a su obra, y esta desata su furia contra el mundo que la rechaza.
Del Toro captura esa tensión con una puesta en escena impactante. Los contrastes de luz, los planos minuciosamente compuestos y una banda sonora envolvente construyen una experiencia cinematográfica de dos horas y media que atrapa desde el primer minuto.
El elenco de "Frankenstein" con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth
Oscar Isaac
Jacob Elordi
Mia Goth
Christoph Waltz
Charles Dance
Felix Kammerer
David Bradley
Lars Mikkelsen
Christian Convery
La vigencia del mito de Frankenstein
A más de dos siglos de su publicación, Frankenstein sigue siendo una de las obras más influyentes de la literatura universal. Mary Shelley escribió su novela en 1818, en un contexto dominado por los avances científicos y las tensiones morales de la época. Su criatura simbolizaba tanto el poder creador del ser humano como el castigo de jugar a ser dios.
En la visión de Del Toro, ese dilema cobra una relevancia contemporánea. El director se pregunta qué significa crear vida en un mundo donde la tecnología parece avanzar más rápido que la empatía. Así, el monstruo deja de ser un villano para convertirse en un espejo de nuestras propias contradicciones.
El resultado es un relato que combina el horror clásico con una profunda melancolía. Esta versión de Frankenstein en Netflix no solo revive un mito literario, sino que también lo resignifica con una mirada poética sobre la soledad, el rechazo y la necesidad de amor.
Por que ver la película "Frankenstein" en Netflix
La película, con una duración de 2 horas y 32 minutos, se destaca por su factura técnica impecable. Los efectos visuales se integran con un diseño de producción que remite al cine expresionista, mientras la fotografía (en tonos dorados, verdes y sombras profundas) crea un universo visual fascinante.
Del Toro logra que cada plano tenga la textura de una pintura. La criatura no es un simple monstruo: es un personaje trágico, cargado de humanidad, que desafía las categorías tradicionales del bien y el mal.
Los espectadores que ya la han visto en Netflix coinciden en una idea: Frankenstein no se limita a asustar, sino que emociona. Es cine en su máxima expresión, una obra que dialoga con el pasado pero que se siente plenamente moderna.