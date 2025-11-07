Netflix estrenó la película más impactante del 2025 y es la nueva joya de terror en la plataforma

Del Toro captura esa tensión con una puesta en escena impactante. Los contrastes de luz, los planos minuciosamente compuestos y una banda sonora envolvente construyen una experiencia cinematográfica de dos horas y media que atrapa desde el primer minuto.

Frankenstein Netflix 2

El elenco de "Frankenstein" con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth

Oscar Isaac

Jacob Elordi

Mia Goth

Christoph Waltz

Charles Dance

Felix Kammerer

David Bradley

Lars Mikkelsen

Christian Convery

La vigencia del mito de Frankenstein

A más de dos siglos de su publicación, Frankenstein sigue siendo una de las obras más influyentes de la literatura universal. Mary Shelley escribió su novela en 1818, en un contexto dominado por los avances científicos y las tensiones morales de la época. Su criatura simbolizaba tanto el poder creador del ser humano como el castigo de jugar a ser dios.

Frankenstein Netflix 3

En la visión de Del Toro, ese dilema cobra una relevancia contemporánea. El director se pregunta qué significa crear vida en un mundo donde la tecnología parece avanzar más rápido que la empatía. Así, el monstruo deja de ser un villano para convertirse en un espejo de nuestras propias contradicciones.

El resultado es un relato que combina el horror clásico con una profunda melancolía. Esta versión de Frankenstein en Netflix no solo revive un mito literario, sino que también lo resignifica con una mirada poética sobre la soledad, el rechazo y la necesidad de amor.

Por que ver la película "Frankenstein" en Netflix

La película, con una duración de 2 horas y 32 minutos, se destaca por su factura técnica impecable. Los efectos visuales se integran con un diseño de producción que remite al cine expresionista, mientras la fotografía (en tonos dorados, verdes y sombras profundas) crea un universo visual fascinante.

Frankenstein Netflix 4

Del Toro logra que cada plano tenga la textura de una pintura. La criatura no es un simple monstruo: es un personaje trágico, cargado de humanidad, que desafía las categorías tradicionales del bien y el mal.

Los espectadores que ya la han visto en Netflix coinciden en una idea: Frankenstein no se limita a asustar, sino que emociona. Es cine en su máxima expresión, una obra que dialoga con el pasado pero que se siente plenamente moderna.

Tráiler de "Frankenstein" en Netflix