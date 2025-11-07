A24.com

NO HAY VUELTA ATRÁS

La firme decisión que tomó Milett Figueroa en pleno conflicto en el clan Tinelli

En una nota con Intrusos, Milett Figueroa reveló la determinación que tomó en medio de feroz conflicto en el clan Tinelli.

7 nov 2025, 15:41
En medio del fuerte revuelo que generó el posteo de Juana Tinelli, en el que la hija menor de Marcelo Tinelli expuso una profunda interna familiar y reveló haber recibido amenazas, Milett Figueroa rompió el silencio en Intrusos (América TV) y se refirió al tema con cautela. La modelo peruana, pareja del conductor, aseguró que la situación se está encaminando y destacó el amor que existe dentro del clan Tinelli.

“Felizmente todo está solucionándose. Están conversando con la familia”, expresó Milett, al tiempo que pidió no profundizar demasiado sobre el conflicto: “Es algo que prefiero no opinar mucho. No siento que sea un tema que yo deba tocar, pero como compañera, por el amor que siento por él y por la familia, es un tema muy sensible que preferiría no tocar. Pero sé que hay mucho amor, todo se está arreglando en la interna familiar y definitivamente están conversando mucho”.

La actriz reconoció que al principio se sintió angustiada por la situación, aunque ahora todo está más tranquilo. “Él está resolviendo algunos temas laborales y definitivamente familiares, que como toda familia pasa. Bueno, ¿quién no ha pasado por un tema familiar? La diferencia es que somos públicos y la gente se entera de todo”, señaló.

Sobre Juana, Milett fue muy cuidadosa y elogiosa: “La conozco, es una chica con muchos sentimientos, muy sensible y tiene muy buenos sentimientos. Jamás haría nada en contra de su papá, y Marce tampoco. Marce es una persona que cuida mucho a sus hijos, los ama profundamente y es más papá que hombre”.

En cuanto a la supuesta división entre los hermanos Tinelli, Milett lo negó rotundamente. “Hay unión, hay unión. Discusiones tienen todos en la familia, pero hay unión siempre y hay mucho amor, que es lo importante”, afirmó. Y cerró con un mensaje conciliador: “La familia está unida, siempre va a estar unida, porque cuando hay amor, la desunión no existe. Diferencias vamos a tener todos, pero él es un papá excelente, un hombre maravilloso, con muchas responsabilidades, que hace lo que puede con todo el amor”.

¿Qué dijo Mica Tinelli sobre el conflicto que se generó por el posteo de Juanita?

Días atrás, Juana Tinelli publicó un contundente descargo en sus redes sociales que dejó al descubierto un fuerte conflicto en el clan Tinelli. Este jueves, en una nota con Sálvese quien pueda (América TV), Mica Tinelli decidió romper el silencio y referirse brevemente al tema.

Aunque debía asistir a un evento de su marca de ropa, la hija de Marcelo Tinelli se detuvo unos minutos para dialogar con Yanina Latorre y sorprendió con su reacción, ya que suele mantenerse al margen de las polémicas familiares.

"Mica, ¿cómo estás? Solo quiero hacerte una pregunta. Saber cómo estás y si te empezaste a enojar por todo lo que hablaron de tu padre", le consultó la conductora. La joven respondió con firmeza: "Sí, me parece una falta de respeto y un hostigamiento que no me parece justo para nadie".

Luego, ante la pregunta de si había hablado con su hermana menor, Mica aclaró: "Está bien. Estamos tratando de estar bien entre todos en la familia", expresó, visiblemente movilizada por la situación que se desató tras el posteo de Juana.

Ante el revuelo provocado por la presencia de varios periodistas que intentaban obtener sus declaraciones, Mica se disculpó y dio por finalizado el móvil: "Te quiero, Yani, pero me tengo que ir", concluyó antes de retirarse.

